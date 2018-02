Žádné placení alimentů státem. Ať se raději rodiče rychle vrátí do práce. Vláda shodila nápad Marksové

„Přítel neplatí alimenty na děti ve věku dva a pět let. Má měsíčně posílat tři tisíce korun. Pokaždé slibuje, že mi něco dá, ale nepošle nic. Oficiálně nepracuje. Vím ale, že dělá načerno,“ popsala svůj příběh jedna z maminek. Její slova přinesl server Lidovky.cz. Někdejší ministryně Michaela Marksová (ČSSD) chtěla této mamince, ale i celé řadě dalších maminek pomoci tím, že by stát vyplácel alimenty za nespolehlivé otce a po těch je následně zdlouhavě vymáhal.

Tehdejší ministr financí a současný premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) chce jít trochu jinou cestou. Současná ministryně práce v demisi za hnutí ANO Jaroslava Němcová považuje nápad své předchůdkyně za kontroverzní. „Zavedení této dávky pro děti se jeví jako kontroverzní návrh, který problém ani s velkou administrativní náročností nevyřeší,“ sdělila Němcová. Stát by totiž vydal z veřejné pokladny přes 700 milionů korun ručně, přičemž se předpokládalo, že od otců stát později vymůže jen deset procent této sumy.

Němcová by byla raději, kdyby se rodiny dokázaly postarat samy o sebe bez pomoci státu. Chce jim k tomu vytvořit podmínky. Maminky by podle názoru ministryně měly mít možnost rychle se vrátit do práce. To bude možné ve chvíli, kdy bude stát podporovat mikrojesle, flexibilní pracovní úvazky, školní obědy zdarma a tak podobně.

Současně si podle členky vlády musejí rodiny uvědomit, že rozvodem či rozchodem rodičů rozhodně nekončí společná odpovědnost za zplozeného potomka. A vůbec nejhorší je, když rodiče zneužívají děti ke vzájemným válkám.

Předseda Asociace neúplných rodin Petr Sýkora označil záměr ministryně za chvályhodný, byť současně dodal, že tuto problematiku je třeba řešit komplexně. Neměli bychom totiž zapomínat na to, že neplatiči, ale i neplatičky alimentů, neboť tento problém se netýká jen mužů, často patří mezi ty české občany, kteří jsou zatíženi jednou či hned několika exekucemi.

„Podle dostupných čísel se ukazuje, že počet exekucí na neplatiče alimentů roste. V roce 2015 jich bylo 2 200, v roce 2016 již 3 290. Exekutoři navíc nevymáhají jen dlužné výživné, ale i to, které má rodič platit aktuálně. Exekuce formou srážky ze mzdy se ovšem ukazují podle odborníků jako nejméně efektivní. Jak ukazuje úvodní příběh, někteří rodiče jsou zaměstnáváni načerno a příjmy nevykazují,“ doplnil pro dokreslení situace server.

Samoživitelům, ať už otcům či matkám, by také pomohlo, kdyby soudy o výživné probíhaly co nejrychleji. A mnohdy by ještě lepší bylo, kdyby byly dohody uzavřeny mimosoudní cestou. A pokud už byl někdo za neplacení alimentů odsouzen a uvězněn, měl by ve vězení pracovat, aby mohla být alespoň část jeho mzdy posílána druhému rodiči.

