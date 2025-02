Žádní tajemní konspirátoři nejsou, směje se Keller. Zato máme zmateného češtináře ze záložny

Existuje celá řada konspiračních teorií. Všechny se shodují v tom, že jakási tajemná skupina mocných osob odkudsi zpovzdálí řídí veškeré světové dění. Tito lidé mají svůj ďábelský plán a krok za krokem ho uskutečňují. Promyšleně sledují své cíle na úkor celého lidstva.



Pokud by něco takového existovalo, bylo by to doopravdy hrozné. Znamenalo by to, že demokracie je ve skutečnosti jenom na papíru, zvolení politici vlastně o ničem nerozhodují a normální lidé nemají do svých osudů vůbec co mluvit. Může být něco horšího než takový hororový obraz?

Naštěstí žijeme ve světě, který vypadá úplně jinak. Lidé v něm mají plné právo rozhodovat si o svých osudech naprosto sami, mohou vybírat své reprezentanty z přepestré nabídky a výsledkem je, že v čele společnosti stojí ti nejlepší, které jsme si ze své vlastní vůle zvolili.



Je pravda, že momentálně je tento náš svobodný svět donucen chystat se na válku. Čím je úspěšnější, čím více se teritoriálně rozrůstá a čím více nejvyšších hodnot včetně věčného míru pro všechny nabízí, tím více je obklopen nepřáteli. Na svoji obranu bude muset vydávat dvě, tři, možná i pět procent hrubého domácího produktu. Když je třeba tolik platit za obranu, kolik by si asi vyžádaly výdaje na útok?

Kromě toho, že se bude horečně zbrojit, rozhodli jsme se také horečně zachraňovat planetu před hrozícím horkem. Proto utlumíme veškerý vlastní průmysl a budeme dovážet ocel na tanky, jež kvůli své obraně nezbytně potřebujeme, ze zemí, které ji umějí vyrábět bezemisně. Proto také radikálně utlumíme naše zemědělství a budeme potraviny dovážet z končin, kde se nemohou překračovat ekologické normy, protože tam žádné nemají.

Dále jsme si zcela svobodně zvolili také to, že kromě celosvětových klimatických výkyvů vyřešíme i celosvětové výkyvy populační. S radostí přijmeme masy lidí ze zemí, v nichž se cítí být přebyteční a ze kterých chtějí odejít. V Evropě, která výrazně sníží výrobu průmyslového zboží a která omezí produkci potravin, by nám totiž jako pracovní síla citelně chyběli.

Protože všechny tyhle cíle námi zvolených politiků si navzájem tak trochu odporují, přijmeme tvrdá opatření proti šíření dezinformací. I když žádná uznávaná definice dezinformace pořád ještě neexistuje, všichni tak nějak podvědomě cítíme, že dezinformací je vlastně všechno, co by mohlo třeba jen vzdáleně připomínat zdravý rozum.

Jak by asi vypadali oni tajemní spiklenci, pokud by konspirační teorie měly pravdu? Byli by neskutečně bohatí, obrovsky vlivní a pořádně rafinovaní. Rozhodně by se nepodobali žádným zmateným češtinářům, kteří pytlíkují s drobnými v podnikatelských družstevních záložnách a mumlají přitom něco o hodnotové politice.





Teorie spiknutí je pouhý výmysl. Žádní spiklenci ve skutečnosti neexistují. Máme své vlastní politiky, které jsme si zcela svobodně zvolili, kterým jsme dali plnou důvěru a kteří od nás oplátkou požadují stále více peněz na válečné výdaje, stále více uskrovňování kvůli údajné záchraně planety a stále více tolerance vůči všem těm, kterým se u nás z důvodů nejrůznějších zalíbilo. Mohli by tajemní spiklenci z konspiračních teorií vymyslet něco horšího?

