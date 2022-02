Žádost o příspěvek? Vždyť to má 11 stran. A to není vše! Juchelka se Skopečkem „prali“ ve studiu

reklama

Moderátorka Terezie Tománková upozornila, že lidé, kteří mohou, dnes nakupují potraviny i benzín v Polsku, protože polská vláda razantně snížila DPH u potravin i u pohonných hmot.

Místopředseda Sněmovny a ekonomický odborník ODS Skopeček upozornil, že „snížením DPH v podstatě jen inflaci oddálíte, ale nevyřešíte, ona se stejně objeví, ale jen později“. Fialova vláda se teď podle Skopečka musí chovat zodpovědně a snížit tempo zadlužování, které odstartovalo hnutí ANO.

A Juchelka se hned ohradil. „Tady bych reagoval na pana Skopečka, že za vlády hnutí ANO rostlo zadlužení. Já bych jen řekl, že když hnutí ANO vládlo, tak dnešní vláda, tehdejší opozice, křičela: plošně kompenzujte, plošně kompenzujte, plošně kompenzujte,“ kontroval Juchelka.

Skopeček však trval na svém. „Je to odpovědné, nepopulistické a realistické řešení. Ale ANO navrhovalo něco, co ani není možné provést,“ smetl nápad ANO snížit DPH u energií na nulu po celý rok. „My se divíme, že roste cena energií, ale to je něco, co se tu celé roky chtělo v rámci té zelené politiky. Je to chtěný cíl Green Dealu. I ten se podílí na tom, kam se ceny energií posouvají. A my, pokud se nezamyslíme a pokud nezačneme jednat racionálněji, tak už budeme jen řešit důsledky toho, co s sebou ponese podle mě ten příliš ambiciózní plán o zelené ekonomice,“ pokračoval Skopeček.

Plošnou pomoc by podle svých vlastních slov Skopeček využil, až kdyby bylo opravdu nejhůř.

Když se ke slovu dostal Ferjenčík, konstatoval, že Piráti chtějí prosadit plošnou pomoc, ale ne v podobě snižování DPH, ale v podobě finančního bonusu 200 až 400 korun pro každého.

Juchelka poté znovu vypěnil. „Ona není vůbec žádná kampaň, žádná osvěta o tom, jak mohou lidé žádat o příspěvek na bydlení. Plus to, že ten jedenáctistránkový formulář, u kterého je potřeba i potvrzení od lékaře a smlouvy o bydlení a tak dále, tak to je složité a ty lidi to odrazuje. Ti lidé mi píšou, že je to odrazuje. A to, že si o příspěvek na bydlení požádalo jen 7 % z těch, kteří na to mají nárok, to je ostudou této vlády!“ vypálil Juchelka. „Všichni kolem ČR pomáhají, jen my tady držíme ty lidi prostě ve štychu,“ přisadil si ještě Juchelka.

Hrnčíř nad podporou Green Dealu kroutil hlavou. „My se dobrovolně odevzdáváme do rukou zelených fanatiků, energii budeme dovážet a likvidujeme si tady vlastní doly,“ zuřil před kamerami. Podle něj je DPH u energií totálně nemravná. Totéž podle Hrnčíře platí u 15% DPH u potravin.

Skopeček poté uhodil na Juchelku, tentokrát přes jadernou energii a výstavbu nových jaderných bloků v Česku. „V Evropě musíme být mnohem racionálnější, než jsme byli doposud. I v České republice se musíme chovat racionálněji a udělat něco, v čem také ta předchozí vláda zaspala, a to při dostavbě jaderných bloků v Česku. Vy jste byli u zrušení tendru na Temelín,“ připomněl Juchelkovi Skopeček.

„Hnutí ANO v oblasti energetiky způsobilo požár, ono způsobilo požár – a teď nás kritizují za to, že ty hasičské vozy posíláme příliš pomalu. To je fakt neuvěřitelný. Ty problémy tu jsou kvůli vám, kvůli vašemu souhlasu s Green Dealem. My to řešíme,“ pokračoval v palbě Skopeček.

Vysoké ceny bydlení? Snad teď klesnou, doufá Ferjenčík

Moderátorka poté otevřela ještě jedno téma. Růst cen bydlení. Česká národní banka zvedla základní úrokové sazby už na 4,5 procenta.

Podle Ferjenčíka to může vést ke zpomalení růstu cen nemovitostí, což může být dlouhodobě pozitivní. Ale dokud se tak nestane, lidé by při pořizování bydlení měli být obezřetní. „Tam je potřeba dbát trochu na obezřetnost a ponechat si tu rezervu, když si tu hypotéku berou,“ podotkl Ferjenčík.

Zdůraznil také, že ČNB v této situaci postupuje správně a že stávající šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová dělá velkou chybu, když Českou národní banku kritizuje.

Skopeček znovu uhodil na předchozí vládu a konstatoval, že ceny bytů a domů jsou vysoké, protože se v předchozích letech, za 8 let vlády ANO, postavilo příliš málo bytů.

Juchelka mu hned ránu vrátil a konstatoval, že lidé nebudou mít z čeho hypotéky platit, protože současná vláda škrtí růst mezd.

