Zahradil: Letáky SPOLU roznášet nebudu. Upadly by mi ruce

Jan Zahradil seděl za ODS v Evropském parlamentu 20 let. A teď tuto instituci Evropské unie opustí. A přece mu to nedalo a napsal pár slov, jak ke koalici SPOLU, tedy ke koalici ODS, lidovců a TOP 09, tak k automobilovému průmyslu.

Než by stál po boku Luďka Niedermayera nebo Markéty Pekarové Adamové (oba TOP 09), raději odjel na svou poslední poslaneckou cestu do Asie.

Zavítal do centrály BYD Company. BYD je veřejně obchodovaná čínská nadnárodní konglomerátní výrobní společnost se sídlem v Shenzhenu, v provincii Guangdong, založená Wangem Chuanfu v únoru 1995. A dnes je firma jedním z lídrů elektromobilů.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec

„Protože po dvaceti letech už do EP nekandiduji, tak ani nekampaňuji – sorry, ale letáky Spolu roznášet nebudu (to by mi upadly ruce), ani se nemíním vyskytovat v blízkosti pana Niedermayera nebo paní Pekarové. Tudíž jsem raději vyrazil na poslední europoslaneckou cestu do Asie. A mj. zavítal do čínského Shenzhenu do centrály BYD Company, současné globální EV (electric vehicles) jedničky. Zejména jejich patent ‚blade battery‘ válcuje tento segment trhu. Ostatně, že si 10% podíl v BYD koupil i Warren Buffett, o něčem svědčí,“ poznamenal končící zkušený politik Jan Zahradil.

„Takže sem házím malou fotogalerii, třeba pro fanoušky EV jako Michal Pur, nebo automobilové znalce jako Filip Turek,“ dodal.

