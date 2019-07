Zahradil skončil ve volbě šéfa europarlamentu druhý, přesto zřejmě zamíří na důležitý post

Anketa Chcete předčasné volby? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 6005 lidí

Příští týden se prý Zahradil zúčastní ustavujícího zasedání Výboru pro mezinárodní obchod a bude zde kandidovat na prvního místopředsedu. „Což by dle předběžných dohod mělo klapnout, tím získám oficiální parlamentní funkci na následující období,“ dodává, přičemž mezinárodnímu obchodu se prý chce hodně věnovat. Se stranami, které jej podpořily, europoslanec plánuje užší spolupráci: „Těm stranám, o nichž jsem předpokládal, že mě volily, jsem poděkoval a dohodli jsme se na nějaké užší komunikaci a spolupráci.“

Zahradil jedná o podpoře s frakcí Identita a demokracie, s maďarskou vládní stranou Fidesz a s italským Hnutím pěti hvězd, které nyní není členem žádné frakce. Podpořili ho však i další členové europarlamentu a někteří poslanci Evropské lidové strany po hlasování za Zahradilem přišli s tím, že pro něj také hlasovali. „Zakládá to dobrou možnost další spolupráce, když bude třeba se na něčem domluvit nebo něco prosadit,“ shrnuje europoslanec.

Europoslanec za ODS již byl zpravodajem pro dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, jež byla podepsána 30. června a dojednávala se dlouhá léta. „Doufám, že to zpravodajství dostanu znovu a budu to moci dotáhnout dál,“ podotýká s tím, že se podobný balík smluv připravuje s Austrálií a s Novým Zélandem. „To jsou dohody, které mohou evropské a potažmo české ekonomice pomoci. Odehrávají se totiž v režimu snižování nebo dokonce rušení jakýchkoli cel. Pro vývoz z Evropy na tyto trhy je to blahodárná záležitost. To je tedy specializace, jíž se chci hodně věnovat,“ dodává Zahradil ke svému následnému působení.

Na dotaz, zda bude chtít Zahradil nějak podporu zúročit i uvnitř své konzervativní frakce ECR, říká: „Předsednictvo frakce máme navolené, tam se vtlačovat nebudu. Mně volba předsedy europarlamentu stačí jako test toho, zda jsme jako frakce, a já jako osoba, schopni na sebe nabalit nějakou větší názorovou skupinu. A to se ukázalo, že jsme. 160 hlasů je 24 procent všech odevzdaných hlasů a dvouapůlnásobek členů naší frakce samotné, vytvořili jsme si koaliční potenciál a s tím budeme pracovat i nadále.“

Na post místopředsedy pak Zahradil nekandidoval vzhledem k dohodě, že on bude kandidovat na předsedu a jiný polský kolega z jeho frakce na místo místopředsedy.

Předsedou Evropského parlamentu byl zvolen italský socialistický poslanec David-Maria Sassoli. Získal 345 ze 667 odevzdaných platných volebních lístků, konzervativce Zahradila podpořilo 160 poslanců. Třetí byla německá spolupředsedkyně europarlamentní skupiny Zelených Ska Kellerová se 119 hlasy. Za své priority Sassoli pro dva a půl roku trvající volební období označil mimo jiné boj za svobodu, solidaritu či vládu práva. EU podle něho musí být připravena čelit klimatickým změnám a migraci a zároveň lépe než dosud pochopit potřeby obyvatel Evropy. „Musíme přijít se skutečnými odpověďmi na problémy občanů Unie,“ řekl Sassoli.

