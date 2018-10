Zákaz zvířat? Banda aktivistů! Chtěli podpálit stan... Šéf cirkusu Humbertu se rozpálil v rozhlasu

„Ta zvířata k cirkusu neodmyslitelně patří. Jsou součástí té tradice, a kdyby k tomu došlo, byl by to konec tradičních cirkusů,“ poznamenal host k nápadu ministerstva zakázat vystupování drezurovaných zvířat. „V každém městě, kde jsme, tak nás kontrolují... Ministerstvo naslouchá nějaké bandě aktivistů,“ vypálil rozzlobeně Navrátil.

Než bude takový zákon schválen, zástupci cirkusů by k tomu chtěli říci své a stát se součástí expertní komise, kterou chystá ministr Toman.

Každý návštěvník cirkusu se může podívat, jak se se zvířaty zachází, jak probíhá výcvik a tak podobně. „Naši sloni mají větší výběhy než v zoologických zahradách. My máme výběh sto na sto, což je větší než v zoologických zahradách,“ uvedl Navrátil.

Pokud jde o drezuru, sám Navrátil prý pracuje se lvy, přičemž s nimi navazuje kontakt už jako s koťaty, přibližně ve třech měsících věku. Od šesti měsíců se lvi seznamují s prostředím cirkusu. Navrátil prý motivuje lvy k určitým úkonům odměnami v podobě masa. „Trénink je založen na hře a na zábavě. Ta zvířata nedělají nic nepřirozeného,“ zdůraznil Navrátil. Kdysi se prý dělalo i to, že zvířata proskakovala hořícími kruhy, ale to už se dnes nedělá. „To je historie,“ zdůraznil host.

Zvířata, která cvičí, jsou mu prý velmi blízká a má strach, že kdyby prošel zákon navrhovaný ministerstvem, skončí to tím, že zvířata budou zabita. „Ale já si nepřipouštím, že by k nějakému zákazu došlo. Oni by si napřed měli sednout, trochu vychladnout a rozhodnout se co dál,“ poznamenal Navrátil na adresu aktivistů.

Nemá prý nic proti tomu, aby byly cirkusy kontrolovány, ale rozhodně se staví proti plošnému zákazu. „Cirkus byl a bude,“ uzavřel ředitel rezolutně své vystoupení.

autor: mp