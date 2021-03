Založeno za 60 Kč. Pak za 5000 Kč! Čáry máry fuk, firma hájená Hamáčkem je tu. V TV to nebylo

reklama

Před pár dny, když ještě vláda měla za to, že se žáci vrátí do škol, se řešilo, kdo bude Česko zásobovat miliony antigenních testů, kterými se měli žáci i učitelé testovat. Vybrána byla firma Tardigrad International Consulting s.r.o. Ta ovšem jednak nesplnila podmínky, které byly pro zakázku zadány, a také panují čím dál větší pochybnosti o tom, co je vlastně náplní její činnosti a kdo za ní stojí. Když se o vedení firmy zajímala Sabina Slonková ze serveru Neovlivní.cz, byl údajný generální ředitel Vít Košetický nanejvýš vyhýbavý a popřel, že by funkci zastával.

Uvedl, že ve firmě „vypomáhá“. „Taková přátelská pomoc paní Jírovcové,“ řekl do telefonu a popřel, že by byl CEO Tardigrad International Consulting s.r.o., i když tak byl v rozhovoru z roku 2018 označen. Prý se jedná o mýlku. Firma podle jeho slov patří právě Monice Jírovcové. Když se Slonková ptala na daňové ráje, vymluvil se Košetický, že má práci a vyzval ji, aby otázky zaslala e-mailem.

Hlouběji se na to, co je firma Tardigrad International Consulting zač, zaměřil investigativní novinář Ondřej Škoda, který propátral veřejné zdroje důkladně. Příběh firmy začal ve Skotsku, kde byla založena jako Tardigrad International LP v roce 2016. „Tato společnost byla založena dvěma právními osobami odněkud z Karibiku,“ dodal Škoda s tím, že tyto informace jsou již v médiích známé. Vklad činil dvě libry (cca 60 Kč) a ani na adrese, kde sídlí stovky dalších schránkových firem, nebylo možné informace o firmě či zakladatelích dohledat.

O něco později v Dubaji ve Spojených arabských emirátech vznikla společnost Tardigrad Packing & Packaging Equipment Trading l.l.c. (l.l.c. znamená de facto totéž, co české s.r.o., tedy s ručením omezeným). Zastoupena byla zmíněným Vítem Košetickým. Nebyla to jediná společnost pod jménem Tardigrad, která v emirátech vznikla, ovšem informace o druhé jsou nedostupné. Stejně jako o společnosti Air Express FZC. Na tuto firmu prý ukazují britské i české dokumenty, ale dle Škody ani nikdy reálně neexistovala, ovšem je opět spojena se jménem Košetického.

Skotská Tardigrad byla pak v říjnu 2016 zakoupena společnostmi Air Express FZC a Tardigrad Management FZC. Za dvě libry. Opět se objevuje jméno Košetického. A 31. října 2016 vzniká Tardigrad Consulting s.r.o. s jednatelkou Monikou Jírovcovou. Vlastníkem je skotský Tardigrad, který přes společnosti z emirátů kontroluje Košetický. „Třeba tahleta část mi naprosto chyběla v reportážích Seznamu, ČT a všech dalších televizních stanic, dokonce ani Hospodářské noviny se nevydaly tímhletím směrem,“ poznamenal Škoda.

Ovšem v červnu 2017 kontrolu nad skotským Tardigradem opět přebírají právnická individua z karibských ostrovů, což Škoda ironicky komentoval, že Košetický asi nebyl s výkony paní Jírovcové spokojen. Cena byla opět dvě libry.

V srpnu 2017 byla skotská společnost vyzvána, aby předložila doklady, které odhalí jejího skutečného vlastníka. V dokumentech je jeden klikyhák, u kterého není jasné, zda se jedná o podpis jednoho z karibských vlastníků. Dle Škody toto skotským úřadům nestačilo. „Takže tahleta cesta do Karibiku je zaslepená, ona nás stejně nemusí trápit,“ mínil.

„Nicméně, bylo tady ohrožení, že když bude tato společnost zrušená, tak paní Jírovcová nebude mít pro svoje s.r.o. vlastníka, to znamená, že 13. 10. 2017 byla společnost s.r.o. odkoupena od toho skotského vlastníka,“ pokračoval v popisu vztahů a dodal, že vlastnictví se tedy přesunulo pod Tardigrad z emirátů. A v srpnu 2018 byla společnost pro neplnění zákonných povinností zrušena.

V roce 2018 pak byla založena InRating Top, s.r.o. Jednatelem jsou tentokrát oba, Jírovcová i Košetický, základní vklad 5000 Kč, sídlo v hotelu u letiště. Tuto společnost koupila v září stejného roku InRating Group FZC z Dubaje. Ovšem dle Škody se nedá v systému Spojených arabských emirátů dohledat a existuje pouze záznam, že česká společnost byla touto společností odkoupena. „Opět padělání dokumentů. Ale ve smyslu, že si padělám firmu. To je trošku jiná úroveň. A dá se na to rychle přijít. Proto účetní kličky pro mírně pokročilé,“ vysvětlil název svého videa a dodal žertem, že pokud mu bude někdo chtít výlet zaplatit, klidně bude pátrat na místě. „Mám teď hodně volna v nouzovém stavu,“ poznamenal sarkasticky.

V říjnu stejného roku vzniká další s.r.o., tentokrát společnost AirExpress. Jednatelé opět Jírovcová a Košetický, opět sídlí v hotelu u letiště Václava Havla. A tuto společnost celou zakoupila neexistující dubajská firma Air Express FZC. Ovšem v dubnu 2019 si Jírovcová kupuje AirExpress s.r.o. zpět od neexistující firmy, dle novináře bez řádně uvedených dokumentů, existuje pouze záznam na justice.cz. „Což v tomhletom kroku nepřekvapuje už vůbec nikoho,“ podotkl.

A dotyčná v nákupech pokračovala, protože 22. července 2019 zakoupila svou originální firmu Tardigrad International Consulting, s.r.o. Jak Škoda poznamenal, jednalo se skutečně o „dobře zavedenou a fungující firmu“, protože byla 10 milionů v dluhu a podle rozvahy v platební neschopnosti. A na začátku října koupila InRating Top s.r.o. Na konci září je v emirátech zrušena společnost Tardigrad Management FZC, takže zbývá jen Tardigrad Packing & Packaging Equipment Trading l.l.c.

Dále Škoda zjistil, že Jírovcová pod hlavičkou Tardigradu na výstavě ve Frankfurtu (pod záštitou agentur CzechInvest a CzechTrade) prezentovala „britské služby, ukrajinské aerolinky a podivné konzultační služby“. Na fotce ze stánku ho zaujaly bedny výrobce Pelican BioThermal, Tardigrad je prý jejich exkluzivním přeprodávačem. „V podstatě žádné jiné zboží ve svém produktovém katalogu ta firma nemá,“ pravil Škoda a dodal: „Takže pokud někde uvidíte to logo Crédo Cargo, tak vězte, že Hamáček z toho měl nějakou provizi, pravděpodobně, protože to už asi běželo přes tu firmu Tardigrad. Ale to se nedá dohledat, když registr smluv spravuje ministr vnitra. Ministr vnitra je v tom evidentně až po uši.“

Novinář pak odhalil další firmu. Tentokrát ukrajinsko-kyperskou, s již známým jménem Air Express Ltd. V této firmě opět figuruje Košetický a z Kypru Mykhailo Bondar jakožto jediní zaměstnanci. Bondar 17. 12. 2019 zakoupil AirExpress s.r.o. Žádná dokumentace není k dispozici, existuje pouze záznam. O pár dní později Bondar koupil i InRating Top s.r.o.

„To byl prosinec předloni, někdy potom přišel nouzový stav a pravděpodobně od té doby přes firmu Tardigrad tečou nemalé peníze do soukromých kapes. Když si to tak představíme, že ten AirExpress s.r.o. slouží jako obálka pro nákup tranzitních leteckých služeb, že InRating Top s.r.o. jsou konzultační služby a tohleto je zdravotní materiál, tak já si ani netroufám odhadovat, kolik peněz přes tuto pumpu proteklo. To, co si tady troufnu odhadnout, je, že ta prověrka na Ministerstvu vnitra prošla prostě proto, protože jsou v tom zapojení všichni,“ tvrdil Škoda.

A pokračoval: „To znamená, že tady se v nouzovém stavu od září, ale i dříve, utrácely miliony a miliardy bez kontroly. Tady to schéma jasně ukazuje, že jsou tu tací profíci, co se dostanou i na výstavy CzechInvestu a CzechTradu, ačkoliv nevyrobili v Česku ani šroubek. Jsou tu tací profíci, kteří umí pravděpodobně padělat dokumenty, aby se vytahovali neexistujícími s.r.o.“ Na závěr si nechal popis sídla Tardigrad International Consulting s.r.o. Je to jedna cedulka a neoznačená schránka. U které sarkasticky poznamenal, že právě do ní asi přijde 1,8 milionu antigenních testů, které si vláda objednala.

Na závěr požádal o sdílení. „Sháním pomoc nějakého právníka, abysme to mohli řešit nějak důstojně u soudu a nemusel jsem tady křičet na twitteru a podobně,“ požádal.

K firmě se ministr Hamáček vyjadřoval v rozhovoru pro SeznamZprávy. V něm uvedl, že si tendr „vzal na triko“, protože Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství ho dělat nechtěly, stejně tak jako Správa státních hmotných rezerv. „Takže to byl logický krok pro Ústřední krizový štáb. My jsme se tomu jako vnitro nebránili, protože nakupovat umíme,“ řekl. A vnitro prý zadání splnilo, osloveny byly dle Hamáčkova tvrzení ty firmy, které navrhlo Ministerstvo zdravotnictví. „V době, kdy materiál přišel na Ministerstvo vnitra, tak jsem žádnou z těch firem neznal, s žádnou firmou jsem se nepotkal a neměl jsem s ní žádný kontakt,“ tvrdí Hamáček.

„Ve chvíli, kdy ten seznam přišel na Ministerstvo vnitra, tak já jsem požádal svého ekonomického náměstka, aby se obrátil na Bezpečnostní informační službu a Úřad pro zahraniční styky a informace, aby se na ty firmy podívaly. A přišlo od nich upozornění na několik firem,“ řekl Hamáček s tím, že k firmě Tardigrad se žádná z tajných služeb nevyjádřila. A smlouvu prý podepsal jeho náměstek Knob, nikoliv on.

