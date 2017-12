Zaměstnanec veřejnoprávního média: Že kvóty nebudou fungovat? Přijali jsme 12 uprchlíků z Řecka a jsou v pohodě!

„Zatímco EU trápí především neochota přebírat běžence z táborů v Řecku či Itálii, země Visegrádu nabízejí, že budou chránit hranice v Libyi (kde není zatím žádný vojenský kontingent) a dají necelou miliardu korun na rozvoj Afriky,“ poznamenal kriticky Vlach.

Podle jeho slov sice odmítání kvót praktikuje i vláda Andreje Babiše (ANO), stejně jako předchozí vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), není však jasné, o co se zažitý názor „kvóty nebudou fungovat“ vlastně opírá. „Má kdokoli ze zemí V4 takovou zkušenost? Skutečně se už ve větším měřítku stalo, že by se uprchlíci rozdělení podle kvót sebrali a utekli do Německa či vandrovali Evropou? Zkusila si některá země V4 přerozdělení a integraci alespoň jako pilotní projekt?“ zeptal se Vlach.

A přináší i výsledky, kdy podle něj než Česko letos na jaře úplně odmítlo přijímat běžence, převzalo si 12 uprchlíků z Řecka. Ti jsou, jak tvrdí, tady a nemají žádné tendence k odchodu na Západ. „Slovensko přijalo dobrovolně 16 uprchlíků (plánuje převzít 60), s nimiž nejsou dle dostupných informací žádné problémy. Rovněž Maďarsko přijímá běžence putující z jihovýchodu a Polsko poskytuje útočiště Čečencům prchajícím před represemi v Rusku. Není nic známo o tom, že by i v těchto případech měl azylový systém potíže,“ zmínil Vlach, jenž však připomněl i neúspěšný pokus o přesídlení 153 iráckých křesťanů do Česka.

Vlach by nyní spustil pilotní projekt přesídlení 200 migrantů z Řecka či Itálie. „Překvapení by bylo na obou stranách: migranti by poznali, že český azylový systém je vcelku vstřícný a dá se tady žít. Evropská komise by svou žalobu zřejmě stáhla, a pokud by uprchlíci přece jen zamířili do Německa, měla by vláda v rukou neprůstřelný argument, proč říci kvótám ne. A pokud by se přesídlení osvědčilo, Česko by mohlo v přijímání pokračovat. Obavy z terorismu přitom lze eliminovat důkladnou prověrkou i přijímáním lidí z různých zemí a kultur (navíc se lze domnívat, že protiislámské předvolební billboardy byly větším rizikem),“ uzavřel se slovy, že česká společnost by alespoň poznala, že s muslimskými migranty se dá normálně žít.

autor: vef