„Zrada českých zájmů.“ Fiala plivnul na V4, Rajchlovi to neušlo

Na otázky moderátora Luboše Xavera Veselého odpovídal v pořadu XTV Talk předseda strany PRO Jindřich Rajchl, jenž kandiduje v letošních parlamentních volbách za SPD v Moravskoslezském kraji. V úvodu rozhovoru chtěl moderátor vědět, co si jeho host myslí o tom, že se Motoristé a Robert Šlachta podle všeho nakonec nedohodnou. „Je to pro vás sladká píseň?“ zeptal se Xaver Veselý.

„Ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Z hlediska vyššího principu mravního je v tuto chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy,“ sdělil šéf PRO Rajchl.

Dále připomněl, že ve volbách před čtyřmi roky došlo k tomu, že propadl milion hlasů. „A kvůli tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby letos žádný hlas nepropadl, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. Jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. Naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů, takže doufám, že hlasů propadne co nejméně a že si voliči vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k propadnutí hlasů nedojde,“ řekl Rajchl.

Kdyby se Motoristé s Přísahou spojili, měli by podle Rajchla šanci, že na pět procent dosáhnou. „V momentě, kdy k tomu nedojde, velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na pětiprocentní hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl škodit, jenom říkám reálný stav věcí. Já bych si přál, aby hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud k dohodě nedošlo, tak by bylo škoda hlasy vyhodit. Ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD,“ připomněl Rajchl.

Fotogalerie: - Jo, pojďme na to

Připustil, že ne všichni byli spokojeni s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. „Když dáváte dohromady čtyři strany, ne vždycky můžou být spokojeni všichni. My jsme také stáli před dilematem, jestli říct – ne, jdeme pryč od jednacího stolu, budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO. Nebo všechny čtyři subjekty řekneme, že nám jde o společnou věc – o budoucnost České republiky – tak silně, že upozadíme všechny svoje partikulární zájmy a půjdeme do spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne,“ vylíčil Rajchl.

Bydlení si pořídí jen ti nejbohatší

Vzápětí dostal od moderátora otázku, jestli má rád Rusko. Odpověděl, že k němu má neutrální vztah. „Mám rád Českou republiku. Je to země, kterou opravdu miluju…“

Moderátor ho však přerušil. „Opusťme si laciné odpovědi. Jste proruský politik?“ naléhal Xaver Veselý.

„Ne, nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé své prohlášení, každý programový bod vidím jednou jedinou optikou – jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. Když říkám, že protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, ale kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepší využití, než aby se rozkradly na Ukrajině,“ vysvětlil Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To, co popisujete, není to nacionalismus?“ zareagoval moderátor.

„To si nemyslím. V čem je to nacionalismus? Co je opak nacionalismu? Že budeme financovat a starat se o všechny ostatní? Povinností státu je na prvním místě postarat se o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují, ale primárně se starat o české občany,“ řekl Rajchl. A dodal, že si přeje, aby po volbách byla témata jako Ukrajina, Brusel či NATO upozaděna. Na první místo by se podle něj měl dostat život obyčejného českého člověka.

„Je tu spousta lidí, kteří na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, dva miliony na hranici chudoby. Už jen pětina nejbohatších si může pořídit vlastní bydlení. Všechno je skryto do otázky studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Tady je spousta lidí, kteří ani těch 25 tisíc nemají. Jsem tu proto, abych se věnoval jim,“ zdůraznil politik.

České národní zájmy jsou klíčové

Dále řekl, že nesouhlasí se slovy moderátora, že Česko je v jedné partě s Bruselem. Prý ani to, že máme společnou kasu, neznamená, že jsme ve stejné partě. „Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Franice jsou odlišné, nejsou v korelaci se zájmy České republiky,“ domnívá se Rajchl.

„Existuje dnes vůbec něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?“ chtěl vědět Xaver Veselý.

„Ano. Ve vztahu k Německu, ve vztahu k Bruselu jsou české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala prohlásí, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a premiéři spolu nejednají, to považuji za absolutní zradu na českých národních zájmech. Naopak; zájem ČR je mít co nejtěsnější spolupráci v prostoru V4. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak s námi bude zle,“ připomněl Rajchl slova jednoho ze zakladatelů československého státu.

Psali jsme: „Brutální.“ Holec k možnému zrušení SPD. Vidí cestu a tuší kdo „Kyjevská hyena. Konec.“ Rajchl předložil účet Fialovi Rajchl (PRO): Zazvonil zvonec a pohádky o Voloďovi je konec Rajchl (PRO): Zelenský je krutý zkorumpovaný diktátor a vlastizrádce