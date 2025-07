„Pokusí se mě dostat za katr.“ Kvůli 14 miliardám demonstruje pořád

Jste kvůli svým aktivitám VIP dezolát…

Ano, jsem na to pyšný!

Proč neustále pořádáte další a další demonstrace, na které často přijde jen pár lidí?

Vedlo mě k tomu zoufalství, jakým způsobem se mnou od začátku zacházeli v kauze elektrárny Adularya. To mě vyprovokovalo k názoru, že tato společnost je mým nepřítelem. Když je tady možné, že se pod koberec schová kauza za čtrnáct miliard korun, kterou jsem zmapoval od začátku až do konce, tak jsem si řekl: „A dost!“ A zametli se mnou.

Je to stará kauza, byť neznámá a drahá. Mohou za to vlády za posledních deset let?

Všechny vlády za to mohou, a ta dnešní mě dotáhla skoro do kriminálu. Téhle vládě jsem prostě vyhlásil válku a nehodlám ji akceptovat. Když vám před očima hodí do kanálu čtrnáct miliard korun, a myslí si, že všichni budou mlčet, tak já ne. Nezavřu hubu a nebudu mlčet!

K Adularyi se ještě dostaneme. Nyní pořádáte každý týden nějakou protivládní demonstraci. Proč?

Vadí mi letargie lidí. Nevšímat si té korupce, která nás obklopuje. Za své názory je dnes mnoho lidí ve vězení, a lidem kolem nás to nevadí. Jsou v klidu. Chovají se naprosto sobecky ve smyslu „když nejde o mě, tak jde o ho*no“. Před roky jsme tady řvali a chrastili klíči, ale ono se to nasměrovalo úplně někam jinam. A lidi jsou v pohodě, nevadí jim, že s nimi někdo takhle manipuluje.

Rodině ten váš vypjatý aktivismus nevadí?

Trochu jo. Manželka moc neví, co dělám. Řeknu, je demonstrace, a jdu. A ona to asi trpně snáší. Nelíbí se jí to, ale myšlenkově jsme zhruba na stejné rovině, takže moc neprotestuje.

Upnul jste se na minihnutí Česká republika na 1. místě! (ČR1) s Ladislavem Vrabelem v čele. Co to?

Vrabel byl jediný člověk, kdo se ozval a ptal se, jak to s tím Popelkou vypadá. (Protivládní aktivista Jaroslav Popelka je bývalý disident, jenž si nedávno odseděl několikaměsíční trest kvůli odmítání přizpůsobit se rozhodnutím českých soudů. Částí společnosti je považován za politického vězně. Pozn. red.) Byl ochotný se do Popelkovy kauzy nějak zapojit, což mě k němu přimklo. Má smysl pro spravedlnost, ale vím, že má i dost špatných věcí za sebou.

Přesně tak. Vám nevadí, že má na hrbu desítky exekucí a za peníze příznivců nakupoval zlato pro sebe?

O tom nevím.

Vždyť se jen stačí podívat na wikipedii…

Vím, že měl dluhy z nějaké pizzerie. Na druhou stranu, nepotkal jsem nikoho, kdo by řekl, že se k němu Vrabel choval špatně. Má kolem sebe dost schopných lidí, jako třeba Vladimíra Vítová. Ven z NATO a z EU, což mají v plánu, a to je i má volba. Nejspíš budu i na jejich kandidátce.

Vraťme se k elektrárně Adularya v Turecku. Soudil jste se ohledně toho, že jste údajně nepravdivě nařkl jednoho z vyšetřovatelů celé kazy. Jak to dopadlo?

Pro mě špatně. Jsem pravomocně dosouzen, ale podám zřejmě dovolání. Vy jste se zúčastnil jednání u obvodního soudu, kde se mnou jednali ještě fér. Pan soudce se snažil vše pochopit a uznal, že policejní vyšetřování nebylo standardní. Ale ten soudní spor o tom nebyl. (Parlamentnílisty.cz o tom napsaly článek a uvedly ho slovy: „Čechy vybudovaná elektrárna Adularya v Turecku. Utopilo se v ní nespočet miliard. V současnosti začal soud, ve kterém viní vyšetřovatel případu Miroslava Kelnara, jenž na celou kauzu neustále upozorňuje, z křivého obvinění. Nad celou záležitostí visí více otazníků než odpovědí.“ Pozn. red.)

Státní zástupkyně na Obvodním soudu na Praze 4 mi navrhla podmínečný trest na rok s odkladem na dva roky. Soudce mi to snížil na čtyři měsíce s odkladem na rok. Státní zástupkyně se odvolala, zdálo se jí to pro mě málo. A u městského soudu už to byla fraška. Měli na to půldruhé hodiny a nic se tam už neřešilo. Vyslechli mě, na nic se nezeptali, určili trest. Chtěl jsem jít se všemi zúčastněními na detektor lži, což mi zamítli. Podstatou soudu je totiž tvrzení proti tvrzení bez svědků.

To chápu, protože výsledek dotazování na detektoru lži se nebere jako důkaz…

To akceptuji a chci to hlavně pro sebe, aby bylo dokázáno, že mluvím pravdu. Oba, kteří jdou proti mně, s tím souhlasili. Nemohli jinak. V kauze elektrárny Adularya postavené Čechy v Turecku je jeden významný problém. Kotle dodané rakouskou firmou Andritz byly špatné, s tím, že se vyšetřování případu uzavřelo tak, že bylo špatné uhlí. Blbost!

Hlavně projekt Adularya udělal společnosti Vítkovice a. s. obrovské potíže. Nicméně její šéf Jan Světlík mi prohlásil, že to v kotlech nebylo…

Nemluví pravdu, ale možná, že ji ani nezná anebo ji spíše ani nechce znát. Nerozumím mu, ale dnes už asi nemůže říct nic jiného. Všichni okolo něho mu podle mě lhali. Když jednou nechal projít záruční dobu za špatné kotle od Rakušáků, bez toho, aby ty špatné kotle od firmy Andritz reklamoval, tak si za tím už teď musí stát, jinak by ze sebe udělal pro veřejnost likvidátora vlastní firmy. Ten problém, který poslal projekt Adularya do krachu, nebyl on, on to myslel dobře, ale ti lidé ve vedení dodavatelské firmy elektrárny z jeho holdingu.

Reklamace na kotle nebyla podána v garanční době, a to byl ten průser, kterým se měla policie zabývat. Přivezete si domů automatickou pračku a, pakliže nefunguje, budete ji reklamovat. Když budete čekat, tak vám projde garanční lhůta, a jste nahraný. A přesně tato chyba se v Adularyi stala. A pochybuji, že někdo může uvěřit, že to byla chyba z nevědomosti.

A u soudu proti mně neměli nic jiného než tvrzení proti tvrzení. Jak se dopátrat pravdy? Ve spise tvrdí vyšetřovatel, že problémem bylo uhlí. Expertní zpráva firmy ŠKODA Praha tvrdí, že hlavní problémem je řada nestandardních technických řešení kotle. Tak, kde byl vlastně problém? Soud se úmyslně tomuto tématu vyhýbal, protože na tom rozporu stála moje obrana, na rozporu v tvrzení expertů a závěrů policejního vyšetřování. Tento rozpor mi u soudu neumožnili prokázat. Odvolací soud skončil tím, že mi ještě navýšili trest. A pak mi ještě u městského soudu bylo řečeno, že na mě za ty řeči, co jsem tam vedl, snad ještě podají další žalobu. Tak čekám, zdali ano, nebo ne.

Byl to politický proces. Podal jsem trestní oznámení na jedno české ministerstvo, a mohu říci, že dvě z mých tří podaných trestních oznámení míří do politických sfér. A ten soud považuji za mstu za moji odvahu poukázat na korupci mířící do politiky. Toto jsem řekl u Městského soudu v Praze, což se asi nelíbilo, takže mi trest navýšili.

Nezdá se nikomu paradoxní, že na projektu Adularya vznikla škoda 14 miliard korun, a podle závěrů vyšetřování policie za ni nikdo nenese odpovědnost? A jediný člověk, který si zaslouží být souzen a odsouzen, je ten, jenž popsal, co se na tomto projektu vymykalo běžné praxi? Zkrátka, potrestán byl člověk, který se snažil policii usnadnit vyšetřování příčin, proč ta ohromná škoda vznikla!

Neobáváte se osudu Slávka Popelky? Protože jste podle mě člověk, který tu podmínku poruší. A půjdete sedět…

Měnit se nebudu. A počítám s tím, že se mě tento režim ještě pokusí dostat za katr. Nicméně vím o zemi, kam uteču, pokud tento stát bude pokračovat v perzekvování mé osoby.

Slávek Popelka je jakýsi váš „bratr v triku“. Bylo jeho věznění politickým zločinem?

Jednoznačně ano. Bylo to politicky motivované uvěznění. To, že dnes za nikoho nekandiduje, je škoda. Mohl za Vrabela. Dnes se za ochránce „dezolátů“ považuje Jindřich Rajchl ze strany Právo Respekt Odbornost (PRO), který, když jsme před Národním muzeem protestovali proti ukrajinské vlajce, tak na některé demonstranty podal trestní oznámení.

A nebylo to z neznalosti?

Nejspíš ano. Řada lidí ho prý upozorňovala, že to byla provokace. A nechal se nachytat zřejmě od lidí, co to také mysleli dobře. Byl tam člověk, co měl na rukávu našité logo Wagnerovy skupiny, který to strkal pod nos novinářům. Rajchl asi nebude špatný právník, ale ta trestní oznámení na demonstranty u Národního muzea, ta mu nezapomenu.

Voliči očekávají změnu. Andrej Babiš se nejspíš stane premiérem. Nebude to po vládě Petra Fialy jen kosmetická úprava?

Bude to lepší. Babiš nepůjde do takových extrémů, kam zachází Fiala. Bude si hlídat popularitu mezi lidmi. Pět procent na armádu neschválí. To, co tady dělá Fialova vláda, je tragédie.