„Brutální.“ Holec k možnému zrušení SPD. Vidí cestu a tuší kdo

Hostem pořadu XTV „Podtrženo, sečteno“ byl komentátor Petr Holec. V úvodu rozhovoru označil kontroverzní kampaň SPD za „esteticky brutální“. „Splnila účel, upoutala pozornost. Nejhorší bylo, že byla pravdivá,“ řekl publicista Petr Holec.

Hovořil o velkém počtu Romů, kteří v Česku žijí. „Dojí sociální stát, nechce se jim pracovat, děti dělají jako další prostředek, jak získat peníze. Evropu teď sužuje nelegální migrace. Sužuje je slabé slovo. Trápí. Máme tady terorismus. Vidíme, jaký s tím má sousední Německo problém. SPD to dala do své kampaně. V rámci politické korektnosti se o tom nemá a nejraději nesmí mluvit. Je to ošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. Vidíme důsledek,“ uvedl Holec.

Půjdou na to jinak

Moderátorka Alex Mynářová připomněla, že policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům.

„Obávám se, že ho státní zástupce požene před soud, protože už v rámci trestního stíhání Tomia Okamury podávali nějaké námitky. A všechno to odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál – požene to k soudu. Můžou Okamuru odsoudit, maximum jsou až tři roky. Může taky dostat podmínku nebo pokutu. Současně s tím by mohli zakázat SPD. Zákon je napsaný tak, že se jako trest dává zrušení firmy. Tou by v tomto případě byla SPD. Soud by musel prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestné činnosti. To je i na dobu Petra Fialy velmi putinovské, ruské a brutální,“ míní Holec.

Takže na to prý půjdou jinak. „Dají Okamurovi podmínku. Pak nějaký dobrák – jako třeba Jiří Pospíšil, který trestní oznámení na Okamuru podal – napíše podnět na vnitro, že by bylo dobré zrušit SPD, protože její šéf byl odsouzený, byť jen podmínečně, za extrémismus, rasismus, xenofobii atd. Takže by bylo dobré zbavit se SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, rád by přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat Nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je. Na základě podobného obvinění se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat,“ předestřel komentátor.

Moderátorka Alex Mynářová se zeptala, jestli se to dá stihnout do voleb. Holec odpověděl, že si myslí, že ne. Vidíme však prý, že české soudy začaly soudit „nečesky rychle“. Jako příklad komentátor uvedl kauzu učitelky Bednářové. „Viděli jsme tam úlohu žalobce urválkovskou, že je potřeba ji odsoudit,“ řekl Holec. Připustil, že by to celé působilo účelově. Ovšem účelový už je soud s Andrejem Babišem. „Účelově se teď sepsal ‚lex Konečná‘ proti propagaci komunismu, přestože tady přes třicet let existuje KSČM, která je už jenom svým názvem propagací komunismu. Teď tady máme Okamuru. Být Motoristy, čekám trestní oznámení,“ řekl Holec.

Moderátorka se zeptala, jestli se tu „utahují šrouby“. Komentátor odpověděl v ironickém duchu: „Je to jménem demokracie.“ A dodal, že jenom ti, kteří stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii. „A všichni ti, kteří stojí na nesprávné straně, proti Petru Fialovi, viz Tomio Okamura, jsou nedemokraté a je potřeba s nimi zatočit,“ sdělil v nadsázce.

Ovlivní volby aktivity vojáků na sociálních sítích?

Dále moderátorka citovala titulek serveru ParlamentíListy.cz: „Nikdo to nepopřel. Vetchý, Seznam, Černochová: Poslanec sčítá.“

„Týká se to toho, že vojáci mají zasahovat do předvolebních debat na sociálních sítích. Vojáci? Je to možné?“ chtěla vědět Mynářová.

Psali jsme: „Nikdo to nepopřel.“ Vetchý, Seznam, Černochová: Poslanec sčítá

„V Česku začíná být možné tolik věcí, které dřív možné nebyly. Když se podívám na herce Vetchého, jak drží ten dron s takovým zlomyslným úsměvem, tak jako by držel nějakou bombu a říkal si: Cha, cha, hodím ji na vás. Já jsem ty armádní texty četl. Jsou dva. První se jmenuje Karel, druhý Volby 2025. Já jsem zažil 20 let totalitu, takže si ten totalitní jazyk pamatuju a teď si ho bohužel čím dál tím víc oživuju. Ty texty jsou hnusně totalitní, orwellovské. Je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádné jméno předepsané dopředu, ale ví se, že místa je tam pro všechny dost. Mluví se tam o fiktivním nepříteli – zevnitř, zvenku – jednotlivci, spolky, firmy. Můžu tam být já,“ pokračuje Holec.

Lidi z armády podle něj na sociálních sítích pod falešnými účty vstupují do diskusí, ovlivňují veřejné mínění ve prospěch moci Petra Fialy. „Kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích je poplach. K poplachu došlo na vládních Seznam Zprávách, které denunciovaly toho, který to zjistil – politika Pavla Růžičku. K materiálům se dostal, protože se dlouho zabývá tematikou armády a vojenství. Děsí mě to. Z materiálů vyplývá, že i armáda má bdít nad svobodnými volbami. Z armády se za vlády Petra Fialy stává politická divize vlády. BIS je dávno vládní stranou,“ uvedl komentátor.

Ing. Pavel Růžička ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A to se vojáci nevzbouří?“ podivila se Mynářová. Holec připustil, že vojáci mají svou hrdost, ale také mají závazky – hypotéky, leasingy atd. Vědí, že doba není ekonomicky snadná.

„Takže chápu, že přijít o práci v tuhle dobu – režim se s tím nemaže – nikdo nechce. Zvlášť když je v armádě dlouho, má vyšší hodnost, perspektivu důchodu, výsluh atd.,“ řekl Holec.

Uvedl, že politizace BIS, armády a dalších institucí se mu nelíbí a doufá prý, že Ondřej Vetchý se vrátí k herectví, vláda se vymění a vše se vrátí do normálnějších kolejí.

Srab, který se nepere za nic, všude se hrbí

Dalším tématem byla cesta premiéra Fialy do Německa. Moderátorka citovala novinový titulek: „Je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí, řekl Fiala v Berlíně.“

„Podívejte se jen na řeč těla obou premiérů – našeho a německého kancléře. I Friedrich Merz se usmívá, docela sympaticky, ale když se podíváme na Petra Fialu, jeho řeč těla je tak nepříjemná, že si toho člověka už nelze spojit s ničím pozitivním,“ konstatuje komentátor.

Úsměv českého premiéra označil za škleb. „A bohužel k tomu šklebu sedí to, co tam říká. Premiéři V4 se nescházejí. To je neuvěřitelné, že naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy, se kterými nás pojí mnohem víc než s Německem a se Západem. Vždy jsme byli schopní jménem V4 hájit společné zájmy. Druhá věc, kterou v Berlíně řekl, je pro mě nepochopitelná. Pochválil německé kontroly na hranicích s Českem,“ zmínil Holec a dodal, že Fiala je nejen „ukrajinským premiérem“, ale i „německým premiérem“.

„To by Němci nechtěli,“ namítla Mynářová a Holec se hlasitě zasmál. Fialovi prý vytýká, že nezná nic jako české národní zájmy.

Komentátor dále uvedl, že ze strany kapitánů německého průmyslu zaznívá to, co od Roberta Fica, že průmyslové Německo nemůže prosperovat bez levnějšího ruského plynu. „Fico hájí národní zájmy Slovenska,“ řekl Holec a označil premiéra Fialu za „sraba, který se nepere za nic“. „Všude, kam přijede, se už předem hrbí, přichází ohnutý, takže každý pro něj může mít jen opovržení. Prezident Ukrajiny si sem jezdí ani ne jako do banky, protože banky půjčují na úroky, ale jako do své osobní kasičky. Peníze vždycky dostane bez jakéhokoliv odporu,“ domnívá se Holec.

Moderátorka Mynářová připomněla slova europoslance Tomáše Zdechovského, že scházet se s Ficem a Orbánem je jako „čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá“. „Tak asi o tom něco ví. Čůrá do bazénu a čeká, že voda zůstává čistá. Já bych ho z toho skoro podezříval,“ reagoval Holec.

Dalším tématem byla zpráva, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek létá na golf do Dubaje se šéfem firmy, která má od ministerstva ročně zakázky za desítky milionů. „Tahle patálie je trochu menšího významu. Je to drobnost,“ řekla Mynářová. „Petr Fiala má rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, řekne, že to jsou drobné,“ reagoval Holec. Na Válkovu adresu poznamenal, že nechápe, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem.

Psali jsme: Šmírování občanů jako armádní cvičení? Veterán zpravodajec rozbil verzi od Řehky Senátor Růžička: Necháváme naše talenty mizet do zahraničí Růžička (ANO): Proč útvar Armády ČR sbírá materiály na opoziční politiky?!? Automatická zbraň na českou opozici. Armáda používá, co Slováci zakázali