Zaorálek: MeSES! Taková volná skupina lidí. Říkali si názory a nikomu se nezodpovídali

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) prozradil, co říká na pád poradní skupiny MeSES. Petr Arenberger na Ministerstvu zdravotnictví prý není výhodný. Chyba je údajně v Babišovi. Kultura se dle jeho názoru zvedá a bude to jen lepší. Už v červnu prý budou povoleny tisícové kulturní akce. Vyvolání nedůvěry vládě není podle něj na místě. „Opozice chce být vidět,“ říká politik.

reklama

Anketa Má ministr Arenberger skončit? Ano 69% Ne 17% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 7607 lidí

Podle Zaorálka byl také problém v tom, že skupina nenesla za své rady žádnou zodpovědnost. „Připadalo mi, že to je taková volná skupina lidí, která říká své názory, ale nepřijímá rozhodnutí a ani se za jejich důsledky nebude nikomu zodpovídat. Když tvrdím, že kultura je součástí zdraví, tak si myslím, že není legrace, když se někdo rozhodne, že mi dá rozpis omezení, který by znamenal, že by tady kultura v létě de facto neexistovala.“

Zaorálkovi také vadí, že se neustále mění vedení resortu zdravotnictví. Měl by podle něj současný ministr Petr Arenberger ve funkci skončit? „Setrvání šéfa resortu zdravotnictví ve vládě není kvůli jeho kauze s majetkem výhodné. On by měl komunikovat jiné věci než své problémy, pro vládu je to špatně. Připadá mi, že těch problémů začíná přibývat, a je jich tolik, že nebude mít ani čas se věnovat tomu, co má, a bude muset trávit čas vysvětlováním,“ řekl Zaorálek. Časté výměny ministrů podle něj ale nejsou dobré. Viní z toho špatnou personální politiku premiéra Andreje Babiše.

Psali jsme: „Vyrazím tě i z kultury.“ Seznam: Vrbětice se měly úplně ututlat. Pravda o Zaorálkovi a Petříčkovi

Situaci v kultuře vidí Zaorálek pozitivně, dle něj se vyvíjí příznivě. „Za důležité považuji mít plán postupu, systém, protože pro kulturu je důležité vědět, co bude. Jsem rád, že jsme dokázali vytvořit tabulku, kde je předpoklad postupu, a že se podle ní může začít trochu plánovat. Když se ukáže, že to jde, tak je tu velká šance, že v červnu budeme moci mít na kulturních akcích 2000 lidí venku a 1000 uvnitř,“ uvedl.

Jaký má Zaorálek názor na to, že se opozice rozhodla, že se začátkem června pokusí vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše? Zaorálek prý vždy spoléhal na zdravý rozum a dle jeho názoru by se měly politické síly v době krize snažit být jednotné. „Navíc hlasovat o nedůvěře čtyři měsíce před volbami, v situaci, kdy potřebujeme ještě dotáhnout věci týkající se pandemie, mi nepřipadá úplně namístě. Samozřejmě že vláda mohla udělat leccos lépe a jinak, ale vyvolávat v této chvíli bojovné hlasování nepovažuji za nejlepší. Na mě to působí dojmem, že opozice chce udělat něco, co by bylo vidět.“

Ministr také prozradil, co si myslí o současných problémech svého stranického šéfa Jana Hamáčka a jeho údajné plánované cestě do Moskvy ve stínu výbuchu muničního skladu Vrbětice. „Věřím, že Jan Hamáček je zkušený politik, že by nikdy nehazardoval se sociální demokracií, a když nás požádal o podporu jako čerstvě zvolený předseda na sjezdu, tak předpokládám, že má čisté svědomí a je připraven vést stranu do voleb,“ sdělil Lubomír Zaorálek.

Psali jsme: Praha 8: Přidejme 27. květen do kalendáře jako významný den České republiky Kopřiva (Piráti): Covid certifikáty musí být bezplatné, důvěryhodné a uživatelsky přívětivé Hřib chce vyhazovat úředníky. Udženija hned ukázala: Vrchní „elf“ Kartouz! Spustila se hádka „V Íránu jsem trávil skoro každé jaro či léto," říká ke své knize Jiří Sladký

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.