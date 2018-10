Zaorálek a Okamura chtějí zastavit vývoz zbraní do Saúdské Arábie

Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) a předseda hnutí SPD Tomio Okamura požadují zastavení vývozu zbraní do Saúdské Arábie. Uvedli to dnes před jednáním Sněmovny. Česko by mělo podle nich podpořit rozhodnutí německé vlády o zastavení zbrojního vývozu do království, dokud nebude vyjasněna vražda novináře Džamála Chášakdžího. Debatu ve Sněmovně o zastavení exportu zbraní do Saúdské Arábie podpořil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ukončení vývozu požaduje také česká pobočka Amnesty International.

Saúdská Arábie patří mezi největší dovozce vojenského materiálu z Česka. Loni jí podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu patřilo v pořadí importérů páté místo s dovozem zhruba za 28,3 milionu eur (732,3 milionu Kč). Meziroční nárůst byl přibližně dvojnásobný.

Zaorálek i Okamura přednesou své návrhy ve Sněmovně. „My musíme požadovat, aby se přestaly dodávat zbraně do Saúdské Arábie, musí to být pozice České republiky, nejen Německa. Máme nástroje a jde o to, jestli jsme ochotni je použít. To, co se stalo, je hrozba civilizovanému světu,“ uvedl předseda sněmovního zahraničního výboru Zaorálek.

„Nejde jen o brutální vraždu, která se stala na území státu NATO,“ řekl Zaorálek. Připomněl i případy tvrdých trestů pro novináře a blogery v Saúdské Arábii. Podle něj jde o historický okamžik, kdy se ukáže, jestli se dovolí, aby barbarství vládlo světu.

Zaorálek se kriticky vyjádřil o dosavadním postoji EU k případu zavražděného novináře. „Velmi dlouho jsme vyhlíželi stanovisko EU k zavraždění Džamála Chášakdžího. Výsledek mě vůbec neuspokojuje. Požadavek důkladného a transparentního vyšetřování je pouhým sněním. Nic takového, co by se podobalo nestrannému vyšetřování, se přece nekoná a víme, že ani konat nebude. Příslušný tým vytvořený Muhammadem bin Salmánem je výsměchem, stejně jako pokus tvrdit, že těch 15 agentů bylo pouhými turisty, zřejmě jako Rusové v Salisbury. Stačí si přečíst formulace, které dosud ze saúdské strany zazněly,“ napsal Zaorálek v pondělí na svém facebookovém účtu.

Podle Okamury by se Česko mělo připojit k iniciativě německé vlády, která zastavuje dodávky zbraní saúdskoarabskému království. „Chceme prosadit tuto výzvu naší vládě, aby iniciovala uvalení sankcí na Saúdskou Arábii. To nejen pro jednotlivý zločin saúdskoarabské vlády, ale z důvodu dlouhodobé podpory terorismu, pro státem dlouhodobě organizované a prokázané případy mučení, pro bestiální případy vraždění, pro nedodržování lidských práv,“ řekl Okamura.

Rozhodně pro debatu o zastavení vývozu zbraní do Saúdské Arábie je ministr zahraničí Petříček, napsal na Twitteru. „Sněmovna by měla o porušování lidských práv diskutovat pravidelně,“ dodal.

Česká Amnesty International (AI) uvedla, že dlouhodobě apeluje na ministerstvo zahraničí, aby se nevyvážely zbraně a vojenský materiál do států, kde hrozí jejich zneužití k potlačování lidských práv. „Saúdská Arábie, o které se v této souvislosti nyní mluví, je pouze jedním z míst, kde toto riziko podle našeho názoru hrozí,“ sdělila organizace. Zodpovědnost podle AI není možné obcházet poukazováním na ekonomické zájmy a proexportní politiku vlády. Česká AI zároveň oznámila, že předala na ambasádu Saúdské Arábie téměř 1 300 podpisů za plné vyšetření Chášakdžího vraždy a ukončení perzekuce obránců lidských práv v této zemi.

Případné zastavení vývozu zbraní a vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie by podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka mělo dopad na český export do této země. Saúdská Arábie se podílí pěti procenty na celkovém exportu českého vojenského materiálu, jde hlavně o vojenské automobily Tatra.

„Jestliže dojde k zákazu těchto vývozů (do Saúdské Arábie), tak se to promítne především na odvetných krocích. Saúdská Arábie přestane brát i civilní výrobu z ČR. To samozřejmě poškodí export ostatního zboží,“ uvedl Hynek. Za letošních osm měsíců klesl český vývoz do Saúdské Arábie téměř o čtvrtinu na sedm miliard korun.

