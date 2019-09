Zaorálek šokoval slovy o kultuře

Ještě jako ministr zahraničí pomáhal Zaorálek obnovovat česko-čínské vztahy. A skutečnost, že čínská strana zrušila už čtyři vystoupení českých kulturních těles na svém území, naznačuje, že Zaorálkova práce se obrací v prach. Před lety se totiž obě země dohodly, že se budou respektovat, ale Čína teď odmítá respektovat fakt, že se samospráva v Česku těší nezávislosti, jakou v Číně neznají.

„Pokud se Praha octne na černé listině, pro mě je to naprosté rozbití toho, na čem ta dohoda stála. Pana velvyslance jsem upozornil, že totálně zničil obraz Číny, totálně vyhodil do povětří vše, na čem jsme se domluvili. Musí s touto praxí skoncovat, a pokud to neudělají, nemá smysl se dále o česko-čínských vztazích bavit,“ vypálil Zaorálek v rozhovoru bez obalu.

Pokud jde o situaci na resortu kultury, Zaorálek prozradil, že má před sebou kus pořádné práce, a to především regionech.

„Rozdíl mezi Prahou a regiony je skoro dramatický. Přitom existují země, a funguje to u našich sousedů v Německu nebo v Rakousku, kde je kultura skutečně rozvinuta po celém teritoriu. To znamená, že musíme i my usilovat o jistou vyrovnanost nabídky a o vytváření prostoru k tomu, aby kultura měla šanci také ve vzdálenějších regionech od centra. A pokud jde o roli ministerstva kultury v této věci, musíme se zasadit o férovost v rozdělování finančních prostředků,“ zdůraznil čerstvý ministr kultury.

Resort kultury by podle Zaorálka měl podporovat hodnotné projekty, které si na sebe nejsou schopny vydělat samy. Nejen prací živ je člověk, lidé by podle Zaorálka měli žít také kulturou. A tak jako vláda podporuje sportovní aktivity občanů, protože sport prospívá, měla by s obdobným zdůvodněním podporovat i kulturní akce.

„Uvedu příklad: osobně si velice vážím Radoslava Kvapila, což je klavírista, výborný dvořákovský interpret. To je člověk, který ve svém věku – je mu 85 let – jezdí po domovech důchodců, a hraje Dvořáka pro důchodce, slepé a nevidomé. Tak jsem se s ním domluvil, že to chci vidět a že to podpoříme. Někdo by možná řekl, že to neukazuje cestu do budoucnosti, mně to ale připadá jako ukázka toho, jak kulturní naše země je,“ vysvětlil Zaorálek.

Hodně se mluví o Národní galerii v Praze, ale o to víc se podle ministra po hříchu zapomíná na dobré galerie v Českých Budějovicích, Ostravě a dalších městech. Zaorálek by to rád změnil.

