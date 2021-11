Zaplaťte Maďarsku! Orbán si vyšlápl na von der Leyenovou. Nevídané

Orbán v dopise šéfce Evropské komise připomněl, že jen díky opatřením na hranicích se podařilo v roce 2015 dosáhnout „křehké stability“ v migrační politice. „Věřím, že jediným důvodem za křehkou stabilitou, kterou v současné době v EU máme, je skutečnost, že Maďarsko spolu s dalšími členskými státy úspěšně chrání vnější hranice naší Unie,“ zdůraznil Orbán v dopise.

Evropská komise by podle něj měla uznat, že tato politika východních a jižních členských států byla správná a EU v roce 2015 zachránila. To totiž doposud Brusel nikdy neučinil.

Orbán k tomu připomněl, že Maďarsko na ochranu hranic EU vydalo ze svého rozpočtu 590 miliard forintů (přes 50 miliard korun- pozn. Aut.) a je zjevné, že přístup Maďarska inspiroval i další členské státy Unie, čelící migračnímu tlaku.

Dále nabádá von der Leyenovou, aby se Evropská unie z událostí roku 2015 poučila. „Jak dobře víte, hybridní využití migrace pocházející z Běloruska, stejně jako katastrofální evakuace bezpečnostních sil z Afghánistánu, mohou potenciálně způsobit ještě vážnější krizi, než jaké jsme byli svědky v roce 2015,“ stojí v dopise.

EU by podle něj měla připustit, že fyzické bariéry na hranicích jsou tím nejúčinnějším opatřením a podle toho se v nastávající další migrační krizi chovat. To mimo jiné obnáší, aby byla tato účinná opatření financována i z unijního rozpočtu.

