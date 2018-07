Zase opilý Kalousek a Juncker k tomu. A Novičok. Jaromír Soukup se rozmáchl k silným tvrzením

Soukup se zpočátku věnoval aféře Novičok. Podle Soukupa si celý západní svět myslí, že pachatelem je Rusko. „Zatím je teda Rusko sprostý podezřelý, ale pachatel to bude co nevidět taky,“ řekl moderátor. A dodal i pár slov o vyhošťování diplomatů: „Představte si, že jste ruský diplomat v Praze, popíjíte si druhé pivko, třetí vodečku a na cestě máte český gulášek, když najednou něco řekne na druhé straně Evropy britská premiérka a vy tu báječnou hostinu ani nedokončíte, protože se musíte nechat vyhostit.“

Soukupovi na aféře nesedí, že otrávení Skripalové přežili a mladší Skripalová byla po 14 dnech už doma. „Co je to za plánovanou vraždu druhé největší velmoci, vždyť to připomíná souboj na pískovišti na Starém bělidle,“ nechal se slyšet Soukup. Také se smál zprávám, že jed by mohl pocházet z Čech. „Přece se proti tomu vymezil Martin Stropnický a Karla Šlechtová a to je hodně důvěryhodná dvojice. Ti jak řeknou něco o vojenství, tak netřeba pochybovat,“ neodpustil si sarkasmus Soukup. A opřel se i do Petra Gazdíka, který chtěl prezidenta Zemana obvinit z velezrady. „Dyť z toho neobvinili ani Háchu nebo Husáka,“ hřímal Soukup.

Z jedů přešel na špionáž. Největší špion všech dob je prý Mark Zuckerberg, který založil Facebook. Soukup vyprávěl vtip: „Malý indický chlapec se ptá Zuckerberga: ‚Můj táta říkal, že o nás víte všechno. Je to pravda?‘ a Zuckerberg mu odpovídá: ‚Není to pravda a není to tvůj otec‘.“ Pak se trefoval do ruských hackerů, kteří prý ovlivňovali americké volby. Za Donalda Trumpa prý může společnost Cambridge Analytica, která čerpala data z Facebooku, spíše než oni.

Pak přišla na řadu Sýrie a vztahy Trumpa s Putinem. „Aktuální napětí v Sýrii mezi USA a Ruskem je zbytečnější než dvacetileté působení Bohuslava Sobotky na české politické scéně,“ počastoval Soukup bývalého premiéra. Donald Trump prý nešetřil siláckými slovy o potrestání Sýrie, ale skutek utek. Proč? Prý se bojí Ruska, takže „odplata“ za syrský chemický útok byla skutečně jen symbolická.

Pak přešel na Trumpa. Prý se narodil se stříbrnou lžičkou v puse, snídal kaviárovou přesnídávku a umatlaná ústa si utíral stodolarovkou. Zmínil také výrok, podle kterého dal otec Trumpovi „malou půjčku milion dolarů“. To prý Donald neměl říkat, protože si na tomto výroku internet smlsnul více než Miroslav Kalousek na čemkoliv, co má víc než dvacet procent alkoholu. Trumpovi prý padaly peníze do klína a z něj pak do klína žen, které jimi „oblboval“. A nejvíce jich prý shrábla Ivana Trumpová.

A jako poslední se řešila kvalita českých potravin. Kvalita českých potravin by uspokojila snad jen Láďu Hrušku po dvou dnech na pustém ostrově bez jídla a vody, tvrdí Soukup. Proč jsme v roce 2018 smetištěm Evropy? Ptal se Soukup. On sám doufá, že jednoho dne bude možné koupit v českých supermarketech sýr, který je opravdu sýrem, a salám, který je opravdu salámem. „V některých supermarketech se vám může stát, že dostanete salám, který je ve skutečnosti sýr,“ komentuje kvalitu Soukup.

Evropská unie se prý rozhodla nám pomoct. Otřel se o Jeana-Clauda Junckera, kterého přirovnal, co se týče konzumace alkoholu, k Miroslavu Kalouskovi. Nyní prý, v roce 2018, si v EU všimli, že se živíme blafy. Soukup podotknul, že v EU jsme od roku 2004. Do té doby to prý byl pouze „regionální problém“. Parlament v EU nám údajně zakázal pomazánkové máslo, žárovky, rum. Ale nejvíc Soukupa baví balonky, které nesmí nafukovat děti do 8 let bez dozoru dospělého. „Všichni totiž víme, že mezi osmým a devátým rokem dochází k velké hormonální proměně, která spočívá v dovednosti nafukovat balónky a nezabít se přitom několika způsoby,“ zažertoval Soukup.

Ale zatím se jedná pouze o návrh. „Takže to začne platit v roce 2020, nebo možná v roce 2820,“ komentoval rychlost Evropské unie moderátor. Soukup se pak na konec pustil do Věry Jourové, která prý vždy přijde, řekne, že se zasadila o to, aby Češi jedli lépe, ale ve skutečnosti se vůbec nic neděje.

autor: kas