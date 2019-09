Zasloužíte si neštěstí! Po projevu Grety padlo něco neuvěřitelného

V pondělí v newyorském sídle OSN začal klimatický summit, se svým projevem tam vystoupila i švédská aktivistka Greta Thunbergová a divákům v sále sdělila, že jsou zlí lidé. Pohrozila také, že je „bude sledovat“ a v případě, že selžou, mladá generace jim to nikdy neodpustí.

„Mé poselství je: budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé.“ Uvedla také to, že jí byly ukradeny sny a dětství.

„Zkusme si prostě připustit myšlenku, že svět, ve kterém reakce na zoufalý projev naprosté bezmoci nad přehlížením blížící se katastrofy je primárně výsměch, si nějaký ten armagedon tak trochu zaslouží... Já myslím, že bychom to měli minimálně zvážit....“ uvedl bývalý brněnský zastupitel Martin Freund.

„Greta nastartovala velkou změnu. Velké společenské hnutí, které se postavilo za tisíce vědců a které dává vědeckému poznání, které nám popisuje, co se děje s atmosférou, silný hlas, který bude stále více slyšet,“ zmiňoval již před několika dny bývalý brněnský politik Matěj Hollan.

„Ano, Greta říká, že je zde malá část lidí, která se cítí ohrožena. To je pravda. Opravdu tím nemyslí ty, kdo z nejrůznějších důvodů nechtějí věřit fyzice. Protože ti ničím ohroženi nejsou. Ohroženi jsou ti, kteří mají core svého byznysu postavený na těžbě fosilních paliv a nic jiného si nedovedou představit. A rvou ohromné prostředky do PR, do politiky, aby zamezili jakýmkoliv změnám. A to se jim přestává v posledním roce dařit. Ta změna ve společenském i politickém myšlení totiž přichází, ať se jím to líbí nebo ne. Je to stejné jak konec Matrixu, kdy Neo říká do telefonu vzkaz: ‚Toto je jen začátek.‘ Jde o pouhopouhé pojmenování reality, pojmenování toho, co se děje. O nic jiného,“ dodal.

