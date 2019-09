Je mi jí líto... Greta se ,,zaksichtí”, jako kdyby viděla Donalda Trumpa. Vážné vzkazy z Česka

Švédská aktivistka Greta Thunbergová na půdě OSN před zraky světových státníků mluvila o ukradeném dětství a hrozícím masovém vymírání, protože lídři světa prý proti změnám klimatu nic nedělají.

Několikaminutový ostrý a silně emocionálně laděný proslov vyvolal silné reakce. ParlamentníListy.cz se ptaly parlamentních politiků, co o tom soudí.

Podle Karla Schwarzenberga, poslance a bývalého šéfa české diplomacie nemůže nikdo mladé dívce upírat právo sdělovat své názory. „Šestnáctiletá holka má právo se vyjadřovat odlišně od ostříleného, cynického starého politika,“ pravil kníže.

Europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský je přesvědčen, že slova Grety jsou přehnaná a neadekvátní. „Nikdo jí mládí nekradl a cítím za tím obrovské PR. Nesedí mi to, ani vystupování Grety, ani to zjednodušováni ohledně klimatické změny, ale to neznamená, že se nad tím nemáme zamyslet a poslechnout si ji. O tom je demokracie,“ říká.

„V KDU-ČSL jsme otevřeli téma ochrany pitné vody a přírody a vznikla z toho řada zajímavých podnětů. Osobně chci zachovat krásu naší krajiny pro moje děti a i proto se zamýšlím nad tím, jak lépe chránit přírodu. Ale s rozumem. Naše cesta ukazuje, že před alarmismem je lepší vrátit se k osvědčeným řešením a k rozumu,“ dodává Zdechovský pro ParlamentníListy.cz.

Místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura mluví o falešných slovech. „Slečna Greta Thunbergová pronesla falešná slova o krádeži svého dětství. Ve skutečnosti prožila dětství, o kterém si mohla většina dětí na naší planetě nechat zdát. Podmínky jejího dětství jí zajistily generace předků, ke kterým už ona asi ztratila úctu. Není to z její strany pouze aktivismus, ale je to falešný a hloupý aktivismus, který uráží výsledky práce a hodnoty, které jsme v Evropě vytvořili. Hnutí SPD je vlastenecké hnutí a není nám nic bližšího než ochrana naší přírody. Považujeme za nutné, aby se tak dělo na úrovni vědecké i lidské,“ řekl Okamura.

„Ano, kdyby to netepala, tak nám tady velké korporace, které pumpují miliardy dolarů, dál vesele huntují životní prostředí. Faktem je, že svět musí něco dělat, jinak bude vyšší teplota, více hurikánů, povodní, či naopak sucha. Vedle toho se budeme i částečně adaptovat. Greta mobilizovala lidi kvůli důležitému poselství a už teď dokázala pro naši budoucnost více než drtivá většina jejích kritiků. Toto nakopnutí je potřeba, protože světoví politici by pro svoje lidi sami o sobě jinak nic nedělali,“ vidí to jasně Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Poslanec Evropského parlamentu a matador ODS Jan Zahradil píše o Leninovi a polykání andělíčků. „Vytanul mi na mysli (údajný) Leninův výrok o kapitalistech, kteří prodají revolučním masám i ten provaz, na němž budou nakonec oběšeni. A také to, že zejména starému socialistovi v čele OSN A. Guterresovi to přeju. Ten si chtěl napřed zasurfovat na valící se vlně a pak měl co dělat, aby sám nepolykal andělíčky. Jsem zvědav, kolik přítomných hlav států ho se skřípěním zubů za tohle ‚pochválí‘ (samozřejmě jen v duchu, veřejně už dnes nikdo neřekne nic),“ uvedl Zahradil.

Jasno po projevu mladé Grety neměl ani někdejší lidovecký šéf a bývalý vicepremiér, poslanec KDU-ČSL Pavel Bělobrádek: „Ochranou přírody a životního prostředí se zabývám od dětství. Ale tomuto nerozumím,“ napsal redakci.

„Sny a dětství jí ukradli její rodiče a političtí manažeři. Že tohle zneužité dítě někdo bere vážně a ještě tomu tleská – je mimo moje chápání,“ řekl ParlamentnímListům.cz poslanec a lídr hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší.

Základ racionální debaty u projevu mladé světové celebrity postrádá také hejtman Kraje Vysočina a poslanec ČSSD Jiří Běhounek. „V případě této dívčiny převažují emoce nad rozumem. Jistě vyvolá další diskuse, ale řešení nenabízí,“ reagoval Běhounek.

„Vše, co mohu říct z pozice matky je, že mi té dívenky je velice líto. Zodpovědnost za její dětství a ukradené sny mají v největší míře její vlastní rodiče, kteří svou dceru, trpící kombinací Aspergerova syndromu, obsesivní kompulzivní poruchy a selektivního mutismu, ženou jako hyeny pro pár zlaťáků slávy do náruče velice bolestného konce, který nemusí zvládnout. A ti, kteří jí tleskají, by se měli stydět,“ napsala PL poslankyně a zakládající členka Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.

EXKLUZIVNÍ vyjádření exprezidenta Klause pro PL čtěte zde: Václav Klaus st.: Ať Gretu sebere Barnevernet. Generální tajemník OSN se zbláznil

Dle mínění komunistické europoslankyně Kateřiny Konečné je otázka životního prostředí velmi důležité téma. „A jsem ráda, že se o něm mluví. Grety je mi ovšem líto. Ačkoli si to možná ještě neuvědomuje, slouží jako maskot. A proslýchá se, že v pozadí celého její tažení jsou jiné pohnutky. Přála bych jí, aby si vždy dokázala vyhodnotit své místo a nesedla na lep těm, kteří chtějí využít její tváře. Jednou by toho mohla litovat. Životnímu prostředí prospěje vice racionální diskuse než hysterické projevy o konci světa,“ sdělila Konečná.

„Určitě má v mnoha věcech pravdu. V tak mnoha, že si musíme nutně položit otázku, kdo za jejím vystupováním je. Škoda, že vystupuje způsobem u takového děcka neobvyklým a tím vyvolávajícím ty pochybnosti. Slova jako ‚ukradli jste mi sny a dětství‘ a k tomu slzy v očích. To nevěřím, že je z její duše, to jí do ní někdo naložil. Pravda ale je, že nestálé honění se za vyšší a vyšší výrobou ve jménu stále vyšších zisků, zacházet s dary přírody, jejím surovinovým bohatstvím jako by bylo nekonečné, nemyslet na generace, které přijdou po nás, to je, mírně řečeno, bezohledné a sobecké. Nevím, proč nám nestačí velmi vysoká úroveň našeho života, proč někteří musí hromadit a hromadit majetky, které ani jejich příští generace nemohou spotřebovat, na úkor toho, co jsem řekl. Toto v jejím vystupování také čtu a v tom s ní musím souhlasit,“ konstatoval senátor Severočechů.cz Jaroslav Doubrava.

Neobvykle stručný, ovšem neméně výstižný byl místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. „Jó funguje to, protože všechna média nepíší o ničem jiném,“ řekl.

Greta Thunbergová, švédská aktivistka, je iniciátorkou pátečních školních stávek za klima „Fridays for Future“, které před časem osamoceně s transparentem napsaným na kartonovém papíře zahájila. Z jejího protestu postupem času vzniklo široké světové hnutí, které má své zástupce i v České republice.

Greta v pondělí na pozvání generálního tajemníka OSN Guterrese vystoupila na klimatickém summitu, kde prostřednictvím ostrých slov a často pohnutým, třesoucím se hlasem vyčinila světovým politikům, že jí svými prázdnými řečmi ukradli dětství a budoucnost.

„Mé poselství je: budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé,“ dodala.

autor: Radim Panenka