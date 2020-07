Zatímco tady běží v kinech Havel... Ovčáček překvapil v Reflexu. Fanoušci USA nebudou rádi

reklama

Čestmír Strakatý začal případným odvoláním Petra Rafaje, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které hodlají navrhnout koaliční partneři Andrej Babiš a Jan Hamáček a ptal se na pozici prezidenta. Ovčáček uvedl, že dokud si prezident nevyslechne argumenty premiéra a vicepremiéra, žádné stanovisko do médií dávat nebude. Ale pochválil vládu za příkladnou komunikaci s hlavou státu, která zde prý v minulosti nebyla a která je pro ni přínosem. Anketa Chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 15442 lidí

Po Rafajovi se Strakatý věnoval tématu soudních sporů hlavy státu a Ovčáček připomenul, že se nejedná o něco tak neobvyklého a zmínil soudní spor na Slovensku s Andrejem Kiskou o jmenování soudců. A pokud jde o spor o Peroutku s jeho vnučkou, tam je to prý „remíza“ a výhrady k rozsudku mají obě strany.

Řešila se i otázka jmenování pánů Fajta a Ošťádala profesory. Ovčáček tvrdil, že prezident není automat na podpisy, když něco podepíše, tak za to také přijímá svůj díl odpovědnosti a tato otázka se řeší už od dob prezidentování Václava Havla. Zmínil i svobodu svědomí, uzákoněnou v Ústavě, ta je prý mnohem důležitější, než co říká zákon o jmenování profesorů. „Soud konstatoval, že by pan prezident měl učinit rozhodnutí, nic víc, nic míň. To, že k tomu doprovodil svůj výklad, to je také hezké, ale pouze konstatoval, že prezident republiky měl učinit rozhodnutí. Soud neříká jaké, zda ano, nebo ne,“ pravil a doplnil, že prezident učiní rozhodnutí, to se buď líbit bude, nebo ne a pokud ne, dojde opět na soudy.

Strakatý se zeptal, zda by po prohraném soudu nebylo hezké, kdyby se Miloš Zeman omluvil vnučce Ferdinanda Peroutky. Ovčáček rozporoval, že by soud byl prohraný. Podle něho by byl prohraný, kdyby protistrana byla spokojená na 100 %, 80 %, možná i na 60 %. Ale u paní Kaslové podle něho panuje jen asi 30% spokojenost, protože podává dovolání.

Moderátor připomenul, že Kaslová chce omluvu ještě za další výroky. Ovčáček uvedl, že prezident je stále přesvědčen, že článek existuje a on nemá důvod mu nevěřit. Ale jeho hledání se momentálně nevěnuje, odpověděl na moderátorův dotaz. „Dohledal jsem toho myslím si docela dost,“ mínil mluvčí. „Kromě toho článku tedy,“ připomenul Strakatý a Ovčáček argumentoval, že kvůli tomu, co dohledal, nepadl nepříznivý verdikt pro hlavu státu v dalších bodech žaloby. „Upřímně řečeno, pan prezident se omluvil za to, že článek nenalezl,“ doplnil a věc podle něho získala absurdní rozměr. Nejlepším řešením by podle něho bylo zastavit celý soudní spor.

Čestmír Strakatý také mínil, že u prezidenta sílí společenská a politická kritika, např. kvůli jeho proslovu na americké ambasádě. A Ovčáček chtěl, aby se téma rozčlenilo. „Pokud jde o Českou republiku, tam je důležité si uvědomit, že jsme součástí západního společenství. Není to tak, že bychom byli někde na Východě. Potíž tkví v tom, a na to pan prezident začíná poukazovat, že prostě dochází k velice nebezpečným záležitostem. Dochází k tomu, že je omezována svoboda slova, objevuje se znovu cenzura, objevuje se rasismus, který je skryt za některá hnutí. Objevuje se tendence lidi s odlišnými názory dostat ze zaměstnání a pak jim ve své podstatě zamezit pracovat v oboru. A to jsou všechno velmi nebezpečné věci, o kterých pan prezident hovořil na americké ambasádě,“ řekl prezidentův mluvčí.

Dodal, že pokud se podíváme do západních zemí, je patrný nárůst levicového extrémismu. „Ono se tomu říká různě, neomarxismus, levicový liberalismus, je to levicový extrémismus. To znamená přejímání konstruktů, které v těchto končinách byly uplatňovány před rokem 1989. To jsou příklady lidí, kteří byli donuceni opustit akademickou dráhu, protože něco napsali na Twitter nebo někde něco řekli či napsali. Například se stáhne článek. To jsou věci velmi nebezpečné, tím to začíná a pokud se neozvete včas, tak to narůstá. Nejprve se to třeba týká někoho, kdo je hodně konzervativní, pak někoho středně konzervativního, pak umírněně konzervativního a nakonec zjistíte, že se smí říkat jen jeden názor a všichni ti ostatní nesmí ten názor říkat,“ popisoval Ovčáček údajný nástup totality.

V souvislosti s tím se Strakatý s Ovčáčkem pustili do diskuze o Black Lives Matter. Moderátor interpretoval toto heslo tak, že i na černých životech a jejich právech záleží. Ale s tím hradní mluvčí nesouhlasil a trval na tom, že jsou si lidé ve svých právech rovni. „To je přeci základní pohled západní společnosti. V okamžiku, kdy začnete rozdělovat lidi a říkat, že ti jsou na tom hůře, ti jsou na tom lépe a ti, co jsou na to hůře, by na tom měli být stejně jako ti druzí a začnete to stavět na barvě pleti, vytváříte rasistické prostředí,“ mínil. A obvinil BLM, že se jedná o antisemitské hnutí.

„Je to nepředstavitelné a nepřijatelné,“ komentoval dění v Americe s ohledem na vyhazování novinářů s nepohodlnými názory. „To se tady dělo před rokem 1989, že někdo měl nějaký názor... My tady dnes máme v kinech film Havel a paradoxně na Západě dochází k těmhle záležitostem,“ varoval mluvčí před útoky na svobodu slova. A zmínil i přírodovědce, kteří byli vyhozeni za své politické názory a nesouhlas s některými hnutími, což také nazval totalitou.

Strakatý pak přešel k Ovčáčkově minulosti v komunistických Haló novinách a zeptal se, jak to jde dohromady s jeho současnou kritikou komunismu. „Možná bych mohl říci jako generál Pavel, poučil jsem se z chyb své minulosti a jsem novým člověkem,“ odpověděl Ovčáček. Dodal, že se nejedná o jeho „výkladní skříň“, ale člověk se v názorech vyvíjí. Upozornil, že nebyl členem KSČ ani pionýra.

Co se týče KSČM, ta podle něho nepředstavuje žádnou totalitní hrozbu. „Tam jsou lidé, kteří tklivě vzpomínají na minulý režim, občas vydají nějaké šokující a nevhodné prohlášení, ale ta strana jako taková je dnešními extrémními levičáky považována za zrádnou, protože je podle nich konzervativně nacionální. A zradila levici. To je strana, která dnes už nikdy nebude usilovat o žádný převrat,“ řekl Strakatému a doporučil mu, že pokud chce najít takové myšlenky, má se podívat na Univerzitu Karlovu.

