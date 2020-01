Zaveďme sankce proti Číně! Mají koncentráky. Pirátka Gregorová řečnila v europarlamentu, jenže tam bylo prázdno...

Markéta Gregorová vystoupila na půdě Evropského parlamentu a vyzvala k zavedení účinných ekonomických a diplomatických sankcí proti Číně (článek Gregorové k tématu na webu ParlamentníListy.cz k dispozici ZDE). Důvodem je existence internačních táborů pro ujgurské muslimské obyvatelstvo.

„Není o čem diskutovat. Existují jasné důkazy, že v oblasti mizí statisíce lidí v zadržovacích a koncentračních táborech. Situace nese znaky genocidy a musíme jednat,“ uvedla Gregorová. Podle pirátské europoslankyně jsou řešením „ekonomické sankce“ a „maximální možný mezinárodní diplomatický tlak“.

Gregorová také varovala před systémem, kterým jsou Ujgurové perzekuováni. Podle pirátské europoslankyně jde o „kompletní orwellovskou realitu“, kdy jsou lidé „konstantně sledováni a zadržováni na základě ‚vyhodnocení počítačového algoritmu‘“. Čínský režim podle Gregorové ukazuje, „kam až může masové sledování a sběr osobních informací dojít v digitálním autoritářství“. Článek Gregorové publikovaly rovněž stranické Pirátské listy.

Ke svému vystoupení pořídila Gregorová i video, které zveřejnila na své facebookové stránce. Z pořízeného záznamu je patrné, že je vedle a za Gregorovou spousta prázdných míst.

Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 90% Nemá 10% hlasovalo: 6499 lidí „Bavíme se tu o nedávno uniklých materiálech, které odhalují, že čínští ambasadoři a vysoce postavení vládní představitelé nám lhali do očí ohledně masové kulturní genocidy, kterou Čína páchá,“ říká na videu pirátská politička s odkazem na svědectví dcery jednoho z vězněných čínských disidentů, se kterou se nedávno setkala. Otec dívky je podle toho, co Gregorová na záznamu říká, vězněn v jednom z čínských „koncentračních táborů“.

A během svého projevu „štípla“ Gregorová i nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. „Zatímco v Číně probíhá genocida, v mé zemi nejbohatší muž, Petr Kellner, manipuluje český mediální obraz Číny, aby vypadala více pozitivně pro obchod,“ uvedla na videu. „Kdybych pronesla takovouhle řeč v Číně, já i moje rodina skončíme v koncentráku,“ dodala. Podle Gregorové má Evropa moc „postavit se za základní lidská práva“ proti „čínské digitální diktatuře“. „Začněme s cílenými ekonomickými sankcemi. Pane Borelle, jednejte,“ zakončila svůj projev.

Pod příspěvkem Gregorové se rozjela poměrně živá diskuse. Většinou se Gregorová od návštěvníků svého profilu dočkala za svou akci podpory.

Příště bude prý mluvit sprostě...

„Příště po něm hodíš křídou,“ napsal Štěpán Neubauer. „A já tam čekal i to slovíčko motherfucker, jsem zklamán,“ reagoval Petr Baláž. „Pardon, ještě jednou budu muset bojovat proti genocidě na půdě EP a možná i na sprostá slova dojde. Tohle se nedá,“ reagovala Gregorová. „Ach, jsi skvělá, díky moc,“ napsala Jana Leitnerová. „Přesně toto už mi x let také šíleně vadí, kdyby Čína nedržela tolika zemím finanční kudlu na krku, tak je na ni uvaleno mnoho sankcí,“ napsal zase Jiří Pospíšil.

Někteří diskutující ovšem poukazovali na to, že je kolem řečnící Gregorové víceméně prázdno. „Jak to že nikdo kolem ní není?“ napsal například Petr „nesto“ Čech. „Já jsem čekal vyšší účast, tohle vypadá jako tribuna komety o přestávce,“ reagoval Vítek Dafčík.

„Většina europoslanců, co zrovna nechce v rozpravě vystoupit, si to pustí v kanceláři, kde můžou zároveň dělat něco na počítači. Případně mají schůzky a pouštějí si to ze záznamu, nebo pověří asistenty výcucem důležitého. Nic zvláštního ani nelogického, ve Štrasburku je času málo,“ reagovala na obě výtky Gregorová.

Vyzvala k akci prázdný europarlament?

„Hustý. No ale těžko jsi mohla říct jednejme, když jsi tam byla očividně sama. Kolegyně nechodí do práce, nebo co?“ napsal Lukáš Kaštánek, na což Gregorová odpověděla ve stejném duchu, tedy že si europoslanci její vystoupení pustili v kanceláři na počítači nebo že pověřili asistenta „výcucem“.

Uživatel Facebooku Petr „nesto“ Čech na obhajobu Gregorové a toho, že v europarlamentu vedle ní viditelně nikdo neseděl, napsal: „No, jinými slovy to teda skoro nikdo neslyšel.“ „Teda to nekritizuju, je dobře, že tahle témata někdo otevřeně řeší. Ale stejně zasedání a nikde nikdo,“ podivoval se.

Uživatel Facebooku jménem David Štraus s ním ovšem nesouhlasil. „Tohle není základní škola, kde si všechny děti předčítají slohovky a všichni si to musejí odsedět a odposlouchat. Přijde mi fakt v pohodě dělat něco, co má větší prioritu, a následně si to pustit, popřípadě sledovat realtime a reagovat + zasedání Sněmovny není vždycky natřískaný, a když je, hodně lidí řeší další věci přímo na místě – tohle je pragmatický a účelný,“ napsal. „Já vám to třeba i věřím, že to tak je. Ale je to taky vyjádření zájmu o téma, nebo možnost (třeba nevyužitá) se zapojit do debaty. Je z toho jasně patrné, že je to naprosto okrajová záležitost a nikdo to moc řešit nebude,“ komentoval Petr „nesto“ Čech.

