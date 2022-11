Zažaluji Zelenského v Haagu. Rajchl vypustil vážnou věc

Předseda strany PRO se rozhodl zjistit, jestli u mezinárodního tribunálu v Haagu platí, že se všem měří stejným metrem. Podává návrh, aby byl stíhán prezident Ukrajiny Zelenskyj. A to za vypálení rakety na polské území. Dle Rajchla je jasné a dokazatelné, že se jednalo o pokus vtáhnout NATO a Rusko do války. Pár slov ztratil také o prohlášení premiéra Fialy, že dal lidem „jistotu, že nebudou platit víc“. Jednak to podle předsedy PRO není pravda, ale hlavně se jim tímto prohlášením Fiala směje do očí.

Jindřicha Rajchla zaujalo například prohlášení ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, že se na řešení energetické krize sejdou „už“ 13. prosince. „To je úžasné, seděli tam v Bruselu a dohodli se na termínu. Klobou dolů, pane Síkelo, opravdu smekám, musím říct, že letět do Bruselu, abyste se dohodli na termínu, to je paráda,“ překypoval ironií šéf PRO. A připomenul, že to znamená, že řešení stále nepřichází, ačkoliv energetická krize je zde déle než rok.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 65% Ne 35% hlasovalo: 6285 lidí

Připomenul, že celoevropské řešení bude dle něho vždy nevýhodné pro ČR, která je ze všech zemí na ruském plynu nejzávislejší. A naopak, v oblasti elekřiny je ČR exportér, zatímco většina ostatních členských zemí jsou importéři. Celoevropské řešení se tedy bude dělat podle nich, zřejmě půjde o nějakou formu zdanění. „Zase se budou přelévat peníze z České republiky do zahraničí,“ odhadl a připomenul, že z ČR ročně odtéká 300 miliard korun na dividendách.

„Česká republika se musí chovat suverénně a prosazovat svoje národní zájmy,“ prohlásil s tím, že Česko se z problémů nedostane, dokud bude nadále akceptovat svou roli kolonie a poslušného hlupáka, který plní příkazy. Pokud by se PRO dostalo do Parlamentu, hodlá tomuto přístupu učinit přítrž. „Nevěřím na celoevropská řešení,“ uvedl s tím, že vzhledem k tomu, že každý stát má jinou situaci, tak celoevropská řešení budou výhodná pro Francii a Německo, ne ČR.

Dotkl se také toho, že cenový strop na energie podle premiéra už klesat nebude. Takže současné ceny budou trvat celý příští rok, protože firmy nebudou mít důvod je snižovat. „Budeme neustále na tom stropu. Reálně ta elektřina stojí dneska 14 korun, to znamená, že 11,50 platíte ze svého a zbytek platíte také ze svého, akorát prostřednictvím vašich daní,“ připomenul.

Fialův výrok, že lidé „mají jistotu, že nebudou platit víc“, považuje za arogantní. Jednak proto, protože je nesmyslný, když se bude případné navýšení ceny od společností stejně platit z daní. Ale také proto, že když pro některé seniory budou účty vyšší než jejich důchod, tak jaká je to jistota. „To nemůžete myslet vážně, to nemůžete ani na vteřinu myslet vážně,“ promlouval k Fialovi. „Jistota toho, že zbankrotuje. Že to nebude moci finančně utáhnout. Takovou jistotu nám dáváte, moc za ní pěkně děkujeme,“ vrátil se Rajchl k ironii.

Lidé se podle něho snaží přežít každý další měsíc. „A já se nemůžu dívat na to, že tato vláda vyhazuje miliardy za F-35, miliardy posílá na lipskou burzu, miliardy posílá na Ukrajinu, 900 milionů měsíčně posílá společnosti Pfizer za vakcíny. A čeští občané jsou ponecháni svému osudu,“ posteskl si. „Jestli někdo tvrdí, že tohle je jistota, ten strop, tak se definitivně zbláznil. Pan Fiala tohle nemůže myslet vážně, on se nám směje do očí. Naprosto reálně se nám směje do očí,“ shrnul téma energií a vládních opatření.

Poukázal také na připravený formulář pro odmítnutí mimořádné služby ve stavu ohrožení, tedy kdyby vláda začala povolávat neprofesionální vojáky. „Každopádně teď ten formulář je dobré mít, je dobré ho mít připraven, protože v tu chvíli máte na odmítnutí pouze 15 dní, při vyhlášení stavu ohrožení státu, což se může stát… Víte co, u těhle našich politiků nikdy nevíte, ta eskalace může nastat kdykoliv. Každopádně je lepší být připraven než překvapen,“ upozorňoval. „Nemusí to nastat nikdy, byl bych za to velmi rád, ale pro případ, že to nastane, tak je dobré tohle mít v záloze připravené a okamžitě to posílat, abyste neprošvihli tu lhůtu,“ doplnil s tím, že ověřovat podpis během těchto 15 dní může trvat.

Kromě toho se Rajchl pustil i do mezinárodní politiky, a to skrz mezinárodní tribunál v Haagu. „Já jsem se rozhodl podat podnět na stíhání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Protože jsem přesvědčen, že v současné době jsou k dispozici veškeré důkazy, které svědčí o tom, že ukrajinská raketa, která byla odpálena na polské území, tam byla odpálena zcela úmyslně, s cílem vyprovokovat válečný konflikt mezi NATO a Ruskem,“ oznámil předseda strany PRO. Že se jednalo o úmysl má být jasné z toho, že v perimetru 45 kilometrů, což je dostřel dopadlé protivzdušné střely, žádná ruská raketa, na kterou by mohla být vypálena, údajně neletěla. Tedy se dle Rajchla jednalo o snahu vyvolat válku. A je zvědav, zda tribunál v Haagu umí odsoudit i jiné politiky než Slobodana Miloševiče, zda v něm platí rovnost před zákonem. Nebo zda se jedná jen o politický orgán, který trestá ty, kteří jdou proti „nám“, tedy proti Západu.

„Já odmítám neustále a opakovaně, aby si Západ uzurpoval pozici soudce morálky toho, co se může a co se nesmí. Pro mě je Kosovo naprosto jasným a odstrašujícím příkladem toho, jak lze díky mediální masáži sebrat část území suverénnímu státu. Pro mě je Kosovo nadále součástí Srbska. To, co se tam stalo, je absolutně protiprávní, a to, že byl následně souzen Slobodan Miloševič je jen absurdní ukázka toho, jak daleko může zajít celá ta politická masáž, která tady převažuje v současné době nad tím takzvaně civilizovaným Západem,“ ujasňoval svou pozici. Připomenul, že 78 dní byly bombardovány v Srbsku civilní cíle a ještě to bylo označeno za „humanitární bombardování“. Dodal, že je pacifista, tedy považuje jakákoliv vojenská řešení za špatná.

„Pokud teď kritizujeme Rusko, OK, naprosto zaslouženě, tak nejdřív si musíme zamést před vlastním prahem. A omluvit se Srbsku za to, co jsme mu provedli v rámci veškeré té válečné operace v roce 1999, zejména v rámci toho humanitárního bombardování. A vyřešit situaci v Kosovu. Jestliže v Kosovu je možné referendum, tak nemůžeme říkat, že na Ukrajině není možné. Buď je možné v obou dvou územích anebo v žádném,“ pokračoval a dal do přímého kontrastu trvání na územní celistvosti Ukrajiny a práva na sebeurčení v Kosovu. „Já odmítám dvojí metr,“ prohlásil.

Podle Rajchla byla situace velice nebezpečná. Kdyby totiž americký prezident informaci o ruské raketě potvrdil, nikdo by situaci neřešil a bylo by to uznáno za pravdu. A kdo by říkal něco jiného, byl by označen za lháře a dezinformátora. „A už by se to celé rozjelo,“ podotkl. Rajchl je zvědav, jak s ním budou z Haagu komunikovat.

