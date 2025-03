Zaznělo ze STAN: S Dozimetrem jsme se vypořádali dobře. U voleb chceme 20 procent

Podle aktuálního volebního modelu voliči vládním stranám příliš nepřejí. Je jim v tuto chvíli vůbec ještě pomoci, a za jakých okolností?

„Nechala bych rozhodnout občany. Záleží na tom, abychom v těchto volbách jako koalice SPOLU nebo obecně jako demokratické strany získali co nejvíce hlasů, co nejlepší volební výsledek. Hlavním tématem je bezpečnost. Protože je to natolik důležité, je třeba se do toho opřít,“ domnívá se Eva Decroix (ODS), 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu a členka zahraničního sněmovního výboru.

ANO chce skoncovat se současnou vládou a „maká“

Dlouhodobým vítězem volebních průzkumů je hnutí ANO, které je tzv. catch-all party, cílí tedy na co nejširší spektrum voličů, chce být stranou „pro všechny“. Aleš Juchelka (ANO), místopředseda Poslanecké sněmovny, však zůstává opatrný. „Nejlepším průzkumem jsou volby samotné. Takže já bych to stejně jako Eva Decroix nechal na voličích. My chceme jako hnutí ANO skoncovat s touhle vládou, která přináší velikánské problémy občanům České republiky, zvyšuje daně,“ řekl Juchelka.

Představitelé hnutí ANO podle něj v současné době navštěvují regiony a hovoří s lidmi v krajích. „Do začátku ostré kampaně zbývá ještě několik měsíců, nicméně hnutí ANO nenechává nic jen tak, makáme, každý týden se schází stínová vláda, reaguje na všechny věci, které se tato vláda snaží prosazovat, v Poslanecké sněmovně jsme velmi aktivní, taktéž na výborech,“ zdůraznil Juchelka.

Poslanci STAN vyrazili do ulic

Z volebního modelu vyplývá, že by hnutí STAN odevzdalo hlas deset procent voličů. Podle Michaely Šebelové (STAN), místopředsedkyně hnutí a členky sněmovního zdravotnického výboru, to stačí na první politickou ligu. „Průzkumy nepřeceňujeme, ani nepodceňujeme. Už loni jsme řekli, že je potřeba vrátit se k lidem, začít s lidmi mluvit, jednat s nimi,“ řekla Šebelová. Připomněla, že předseda Vít Rakušan už v loňském roce vyjel do regionů, kde hnutí STAN nemá nejlepší volební výsledky, jako je např. její domovský Moravskoslezský kraj.

„Začínal v Karviné, končil v Havířově. Od té doby se udála celá řada věcí. My jsme tu naši volební kampaň zahájili akcí Podpisovka. Donutili jsme všechny naše členy – říkám obrazně donutili – opravdu jít do ulic mezi voliče, mluvit s nimi, protože jsme řekli, že předseda, místopředseda i každý poslanec, prostě kdo chce obhájit místo v Poslanecké sněmovně, pro to musí splnit určité kritérium, mluvit v ulicích s voliči. Já jsem například v Moravskoslezském kraji musela nasbírat osm set podpisů, což se mi podařilo. Byla to velká zkušenost. Objela jsem celý kraj,“ přiblížila místopředsedkyně STAN.

Volby jako olympiáda

Volby vnímá podobně jako olympiádu. „Musíte trénovat, musíte být v dobré formě, ale hodně závisí na tom, v jaké formě budete těsně před tím závodem,“ řekla Šebelová.

Připustila, že cílem STAN do voleb je dosáhnout na dvacet procent voličských hlasů. „S kauzou Dozimetr jsme se vypořádali velice dobře. Provedli jsme celou řadu kroků, které byly transparentní. Jako hnutí jsme se k tomu velice dobře postavili, odstoupil ministr, vrátili jsme celou řadu darů, přijali jsme transparentní financování. Nemáme se za co stydět v této věci,“ domnívá se místopředsedkyně STAN.

Juchelka z ANO však namítl, že hnutí STAN se s kauzou dosud nevyrovnalo, protože ještě neskončila u soudu.

Konec Fialovy vlády předpovídá jmenovec z SPD

Na dvouciferný výsledek cílí také SPD. „Kampaň teprve začíná. Chtěli bychom získat přes deset procent. Uděláme pro to všechno, abychom řekli lidem, proč kandidujeme do Sněmovny. Chceme zastavit tuto vládu, která udělala více problémů než užitku, a to všem lidem, fyzickým i právnickým osobám,“ řekl Radim Fiala (SPD), místopředseda hnutí, předseda poslaneckého klubu a místopředseda sněmovního hospodářského výboru.

Aby SPD přesvědčila více voličů, spojila síly s jinými stranami. Na kandidátce SPD budou kandidáti ze stran Trikolora, PRO, Svobodní. „Uvidíme velmi zajímavé lídry a zajímavé osobnosti českého politického života,“ domnívá se Fiala.

Odmítl, že by šlo o projev slabosti a obavy, že by se SPD sama do Sněmovny nedostala. „Jestli chcete něco změnit, musíte mít sílu. V posledních volbách propadlo přes milion hlasů. Naše heslo je, že v těchto volbách nepropadne ani hlas. Koneckonců pětikoaliční vláda se dostala k moci jenom tím, že propadl milion sto tisíc hlasů. Tomu chceme zabránit. Někteří politologové a komentátoři říkají, že to naše spojení je konec Fialovy vlády,“ řekl premiérův jmenovec z SPD.

Současná vláda není pravicová

Moderátorka Jana Peroutková připomněla, že Tomio Okamura ještě před rokem tvrdil, že předvolební koalice jsou špatné. „To je pravda, jsou špatné,“ souhlasil místopředseda SPD a dodal, že řekne proč. „Je koalice, která kandiduje spolu, vejde do Sněmovny a rozpadne se. My kandidujeme na kandidátce SPD, nejsme žádná koalice a budeme mít jeden poslanecký klub,“ vysvětlil Fiala.

Moderátorka pak předestřela otázku možných hádek o to, kdo a jak vysoko se umístí na kandidátkách. „Komunikace je samozřejmě složitá,“ připustil místopředseda SPD. „Pracujeme na tom. Ale cílem všech je, abychom ve volbách uspěli, bez personálních rozdílů,“ ujistil Fiala. Kandidátky podle něj budou skládat krajské kluby.

Výsledky voleb podle Fialy významně ovlivní výsledky současné vlády. Zpochybnil, že se jedná o pravicovou vládu. „To ani náhodou. Jsou tam tak jasné znaky progresivismu – gender, ‚klimatismy‘, ‚grýndýly‘, další věci, nesmysly, které na nás valí Evropská unie,“ vypočítal Radim Fiala, co by podle jeho soudu pravicová vláda nikdy neměla podporovat.

