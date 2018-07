Zaznělo ze seriózních míst poté, co Tomáš Klus spustil bojkot Babiše: Pražská kavárna to zkouší přes umělce. Nebude to mít vliv. Gott a Vondráčková se nepřidají

POLITOLOGOVÉ Někteří čeští umělci se přidávají k bojkotu trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše. Odmítají hrát na kulturních akcích sponzorovaných jeho firmami, nechtějí vystupovat v jeho médiích. Po oznámení zpěváka Tomáše Kluse se přidali například zpěvák kapely MIG21 a herec Jiří Macháček nebo zpěvák Matěj Ruppert z Monkey Business. Politolog Lukáš Jelínek jejich snahu vidí jako kampaň na reálných základech, v níž umělci riskují. Mediální analytik Jiří Mikeš upozorňuje, že může jít i o snahu se zviditelnit. Velkou změnu u voličů však nepředpokládají, ovlivnit by to mohlo v malé míře hlavně mladou generaci.

Podle politologa Lukáše Jelínka záleží na množství lidí a umělců, kteří se do této akce zapojí: „Myslím, že když do ní budou zapojené osobnosti typu Tomáš Klus, částečně to Andreji Babišovi uškodit může. Překvapilo mne, že umělci jsou takhle důslední, většinou jsme od umělců či veřejně aktivních lidí slýchali názory a viděli snahu silou autority něco sdělit veřejnosti, ať už s něčím souhlasili, či nesouhlasili. Ale teď do toho jdou se vším, co mají a budou tratit nevystupováním na akcích placených z firem Andreje Babiše a v jeho médiích,“ řekl Jelínek a dodal, že umělci hodně riskují proto, aby dokázali podtrhnout a podepřít svůj názor. Označil to za lepší způsob, než kdyby pouze poskytovali rozhovory, sem tam něco poznamenali a dál zpívali na těchto akcích.

Mikeš: Umělci měli použít jinou formu sdělení

Politolog Jelínek současně rovněž upozornil, že Andreje Babiše známe už dlouho a každý už má vlastní názor. Potěšilo ho, že jsou umělci důslednější, ale pochybuje, že by to někoho přesvědčilo a obrátilo na druhou stranu. Připouští však, že přesvědčit by mohli část mladší generace, která se dosud o politiku nezajímala a po vyjádření oblíbeného interpreta začne zjišťovat, o co se jedná. I Mikeš si myslí, že mladí se dají svést jednodušeji a bojkot umělců na ně může mít vliv, ale že by svrhl Babiše a vyvolal nějaké nepokoje, neočekává: „To nehrozí, oni si musejí uvědomit, že lidé dali svůj hlas nové vládě, tak by jí měli dát šanci, ať ukáže, jestli to myslí s národem dobře. Ať se Babiš předvede, jaký je manažer. Když to dokázal v byznysu, může i třeba i v politice.“

Jelínek: Samotní umělci utrpí finanční ztráty, překvapila mě jejich důslednost

Jelínek i Mikeš předpokládají, že se ještě nějací umělci připojí. „Ale nemyslím, že to bude masová akce, protože showbyznys je závislý na rozhlase, televizi, zvláště hudební byznys. Když Andrej Babiš vlastní nejposlouchanější soukromou stanici, hudební televizi a vlastní podstatnou část tištěného trhu, spousta umělců zváží, zda jim stojí za to se k nim přidat, ale nečekám masovou akci,“ řekl Jelínek s tím, že česká společnost je rozdělená. Na otázku, zda může být bojkot kontraproduktivní stejně, jako byla loni na podzim volební kampaň proti Babišovi, odpověděl, že česká společnost je už dost rozdělená na dva tábory ohledně jeho osoby. Politolog si prý nedovede představit, že by se na premiérovu stranu přiklonili lidé, kteří ho neměli rádi. „Na rozdíl od antibabišovských kampaní, tohle je kampaň, která má reálný základ a samotní umělci utrpí finanční ztráty,“ dodal Jelínek pro ParlamentníListy.cz.

Mediální odborník to vidí tak, že umělců přidávajících se k bojkotu možná přibývat bude, protože si potřebují udělat publicitu a stát se zajímavějšími. „Podle mého to nebude nic dlouhodobého, protože takových podobných akcí jsme už viděli, například Bylo toho dost, kdy přišlo pár lidí na Václavák. To je věc, která je daná tím, že lidé mohou říkat, co chtějí, prostředí celkově zhrublo a už nemusíte mít společenské vystupování. Ale to platí i v dalších zemích.

Na dotaz redakce, zda motivací všech umělců připojených k bojkotu je šance se zviditelnit, odvětil, že „pražská kavárna“ to myslí vážně: „Najednou prostě přestávají být zajímaví, tak to zkoušejí přes umělce. Dříve to zkoušeli přes politiky, dnes vytáhli umělce, možná zpěváky. Myslím, že by bylo daleko horší, kdyby vystoupili nějací renomovaní spisovatelé a herci... ale zpěváci, prosím vás, to nebude mít vliv. Karel Gott a Helena Vondráčková se nepřidají, ti už něco zažili,“ dodal Mikeš.

autor: Zuzana Koulová