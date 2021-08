Zbabělost, posmíval se Bělobrádek Babišovi kvůli Koudelkovi. Lepšího kandidáta prý nevidí

reklama

Anketa Je dobře, že se na kulturu a sport dostane jen omezené množství neočkovaných a dále již jen očkovaní? Ano, je to dobře 34% Ne, je to diskriminace 61% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 3381 lidí

„Zákon hovoří jasně. Zodpovědnost a kompetenci k odvolání a jmenování ředitele BIS ČR má vláda. To znamená pouze vláda je zodpovědná za to, jak to bude celé vypadat, kdo bude a jak dlouho bude ředitelem. To znamená, je velmi, velmi nepříjemné a řekl bych, až skutečně na pováženou, aby se ředitel tajné služby stal nějakou obětí politických hrátek, nějakého politikaření, to bych považoval za skandální a za věc, která ohrožuje samozřejmě i nepřímo bezpečnost obyvatel ČR,“ poznamenal k současné situaci Bělobrádek v úvodu.

Podle něj je také velmi nestandardní, že se takovéto věci řeší krátce před skončením mandátu šéfa BIS Koudelky. Zároveň dodal, že se domnívá, že mohou nastat jen dvě možnosti. „Buď pan plukovník Koudelka je ředitelem, kterého vláda chce, tak nechť ho potvrdí, nebo ho nechce, tak nechť ho odvolá a dá někoho jiného. A jsou dvě možnosti. Buď ten někdo jiný bude lepší než plukovník Koudelka, nebo bude horší. A já jsem přesvědčen, že by buď měl zůstat ten, který je, nebo by měl přijít někdo lepší. O nikom takovém nevím,“ podotkl Bělobrádek.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil také o tom, že by se to celé dalo projednat na bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny, že chce slyšet názor všech parlamentních stran. Je to ta nejlepší půda, bere to Bělobrádek jako vstřícné gesto? „Já to beru jako zbabělost. Protože zodpovědnost za jmenování a odvolání, o kompetenci, má pouze vláda. A pokud by pan Babiš chtěl tímto způsobem nějak manévrovat, tak to je spíš výraz jeho bezradnosti a neschopnosti než toho, že chce si se všemi popovídat. Je to samozřejmě nesmysl,“ míní Bělobrádek. Podle něj se ani takové věci nemají dostat do médií a nemají se probírat.

Své pak řekl i ke vztahům šéfa BIS a prezidenta Miloše Zemana. „Jsem přesvědčen, že ta nestandardnost je v tom, že se tyto věci dostávají na veřejnost. Tajné služby mají být ze svého principu tajné. V případě, že by se opravdu ukázalo, že jde o věc osobních antipatií, bylo by to velmi smutné,“ dodal Bělobrádek. Podle něj skutečně není dobře, že se probírá vztah hlavy státu a šéfa kontrarozvědky. „Poškozuje to důvěryhodnost kontrarozvědky, a to je velmi zásadní, protože my dostáváme nejenom informace, které nám pomáhají řešit i naši vnitřní bezpečnost, ale samozřejmě to je i otázka té špičkové techniky, která je k tomu potřeba. Ta se také neposkytuje kdekomu. Na druhou stranu i my spojencům poskytujeme cenné informace, a v tom je i naše kontrarozvědka velmi dobře vnímaná,“ dodal. Jaké jsou vlastně zájmy prezidenta Miloše Zemana na této šachovnici, nechtěl Bělobrádek spekulovat.

Psali jsme: Vakcinační komando vyrazilo na ústecké sídliště: My Romové máme strach, vy nám určitě dáte jinou vakcínu Kandidátní listiny v Jihomoravském kraji podalo 21 politických subjektů Babiš jezdil po Ústeckém kraji, kde kandiduje. A ozval se Topolánek... Do voleb míří v Moravskoslezském kraji 19 volebních uskupení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.