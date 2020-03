Zbláznil se David? Europoslanec SPD pod tlakem od Peksy, zlobí se i chvilkaři a další

reklama

„Víte, jak jsem říkal, že to Evropský parlament schválil skoro jednomyslně. Tak to je ten borec, co chyběl... Ne, taky jsem tomu nevěřil, dokud jsem se nepodíval na sjetinu hlasování. I o SPD jsem ještě měl nějaké iluze,“ napsal Peksa a pod svůj příspěvek sdílel foto, na kterém je foto Ivana Davida doplněné slovy: „Nezbláznil se Ivan David z SPD?“ „Jako jediný hlasoval proti pomoci ve výši 32 miliard korun, kterou nám chce EU poslat.“





Jak ale sám Ivan David ve vysvětlujícím komentáři na Facebooku poukazuje, tak to s onou pomocí EU pro nás nemusí být tak zcela jednoznačné.



„Kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá – to ale Brusel neumí,“ započal David vysvětlení, proč jako jediný nesouhlasil s onou pomocí. „Jak velká, a jak rychlá je pomoc z Evropské komise si řekneme za pár měsíců. Byl jsem si jist, že návrh projde. Chci ale ukázat, jaká je jeho podstata. To, co jim jednoduše musíme zaplatit, nám po kouskách složitě vracejí. Určitě je to lepší, než kdyby nevrátili nic. Stejně ale budou trvat na obrovských nákladech na ‘zelený úděl‘, takže přijdeme o další peníze, které nám zase zčásti budou laskavě kompenzovat... Jinak to Evropská komise neumí. Pokud si někdo myslí, že je to tak správně a máme za to být nekonečně vděčni, nemíním to komentovat,“ popsal.



A přechází k samotnému hlasování: „Média hlavního proudu jásají, že EU pomůže členským státům v boji s koronavirem. V článcích lze najít různé údaje o tom, kolik ČR údajně dostane z EU – od 25 do 50 miliard Kč. Prý jsme to včera odhlasovali v Evropském parlamentu (EP).“ Nic takového však podle Davida není pravda. „V tuto chvíli vůbec není jasné, jestli něco dostaneme, ani kolik by to eventuálně mohlo být. Ještě totiž musí být Evropskou komisí schváleno mnoho prováděcích předpisů. Teprve podle jejich obsahu bude možné aspoň předpovídat nějaké částky. To, co tvrdí média, jsou jen ‚hausnumera‘,“ varoval. Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



Evropský parlament dle něho odhlasoval, že Evropská komise může provést rozpočtové změny v objemu 37,8 miliardy eur. „Nejsou to žádné peníze navíc, ale pouhé administrativní přesuny mezi rozpočtovými kapitolami a změny zmocnění k jejich použití. A jejich cesta k příjemcům bude zatraceně dlouhá,“ vysvětlil.



Přímo na boj s koronavirem má jít v rámci celé EU pouhých 800 milionů eur (20 miliard Kč). David popsal, že podle schválené novely nařízení, jimiž byly zřízeny Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský fond soudržnosti a Evropský sociální fond, bude možné část peněz, které do nich byly přiděleny, použít na pomoc zdravotnickým systémům členských států postižených koronavirem. Část však má jít na podporu podniků, které vyvíjejí prostředky proti koronaviru. A pro srovnání přiložil, že jen ČR v roce 2017 vynaložila na zdravotnictví z veřejných rozpočtů 387 miliard korun.



Příspěvek EU po rozdělení mezi všechny postižené členské státy je tedy dle něho „bagatelní“.



Prakticky stejné to má být i s pomocí podnikům. Pro ně totiž EP umožnil Komisi v rozpočtu přesunout 37 miliard eur. V rámci celé EU jde o 925 miliard Kč. „Na první pohled to působí dojmem velkého čísla. Ve srovnání s údaji o národní pomoci podnikům ze státních rozpočtů to už tak impozantně nevypadá. Jen ČR zatím vyčlenila na pomoc podnikům 330 miliard Kč. Německo poskytne svým podnikům v přepočtu 12,8 bilionu Kč,“ píše. Fotogalerie: - Rouškolidé

Za nejhorší na návrhu předloženém Evropskou komisí pak považuje samotnou metodu pomoci. „Celý systém bude extrémně pomalý a administrativně náročný. Členské státy budou muset předložit změny národních programů spolufinancovaných EU. Tyto změny bude muset odsouhlasit Evropská komise. V odhlasovaném nařízení je výslovně stanoveno, že ‚změny programů musí splnit všechny regulatorní požadavky a musí být předem schváleny monitorovacím výborem‘,“ varuje dále. V praxi to podle něj tak znamená, že „o tom, komu a jak se pomůže, nebude rozhodovat vláda členského státu, ale úředníci v Bruselu“. Žádosti se také mají podávat na „obvyklých velmi složitých formulářích“.



„Takhle Brusel funguje. Jinak to neumí. Všechno bych to byl ochoten ‚se skřípěním zubů‘ akceptovat, pokud by Komise byla ochotna postiženým zemím pomoci rychle. Šlo by to udělat například tak, že by ihned po vyhlášení novelizovaného nařízení začala vyplácet postiženým členským státům zálohy ve výši aspoň 75 % nároku na dotace. Finanční nařízení, což je obdoba českých rozpočtových pravidel, již v nyní platném znění umožňují poskytování záloh až 75 %. V takovéto naléhavé situaci bych považoval za optimální vyplácet zálohy ve výši 90 %. Když už byl k novelizaci otevřen text řady nařízení, bylo možné do legislativního textu pro tento mimořádný případ napsat výjimku, která by umožňovala i 90 nebo 99% zálohy. S tím, že poté se to vyúčtuje a vyrovná. A přeplatky by byly vraceny,“ připojil. Komisí předložené ustanovení o vyplácení záloh ve výši 25 % však David považuje za „drzý a cynický výsměch arogantních úředníků“ lékařům a zdravotníkům a dalším lidem riskujícím své životy.



„Frakce Identita demokracie (ID) předložila pozměňovací návrh na zvýšení záloh. Byl to jeden z 5 pozměňovacích návrhů, které byly během jednání v nouzovém režimu umožněny. Byl však odmítnut. Proto jsem hlasoval proti návrhu předloženému Komisí. I když jsem byl podle zápisu z jednání jediným europoslancem, který proti návrhu Komise hlasoval,“ osvětlil. A dodal, že proces vyplácení peněz potrvá celé roky.



„Tohle není žádná pomoc. Vzít v kritické situaci státům peníze a během krize jim vrátit jen ¼ s tím, že zbytek možná dostanou nejdříve za rok – spíše ale za 2 roky, považuji za nesmyslné zavazení postiženým hraničící až se sabotáží záchranných prací. EU nepomáhá. Jen to o sobě halasně vytrubuje do světa. Ve skutečnosti spíš škodí,“ pronesl David závěrem.





Davidova slova, že to „nejsou to žádné peníze navíc, ale pouhé administrativní přesuny mezi rozpočtovými kapitolami a změny zmocnění k jejich použití“, potvrdil i premiér Andrej Babiš (ANO). Ten na sociální síti Twitter sdílel příspěvek, ve kterém píše, že chce upozornit, že „na boj s COVID-19 nedává EU ani o korunu víc, než na kolik měly stát nárok už před pandemií“. „Schválených 30 mld. Kč, kvůli kterým média oslavují evropské instituce, nejsou peníze navíc. Jsou dávno naše,“ napsal předseda vlády ČR.

Chci upozornit, že na boj s COVID-19 nedává EU ani o korunu víc, než na kolik měly stát nárok už před pandemií. Schválených 30 mld. Kč, kvůli kterým média oslavují evropské instituce, nejsou peníze navíc. Jsou dávno naše.https://t.co/UwrQimKWwj — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 27, 2020

Europoslance Ivana Davida i přes všechny tyto skutečnosti kritizovalo mnoho lidí, mnoho kritiky se na něj sneslo zejména ve skupině příznivců spolku Milion chvilek na Facebooku. Padaly zde i nadávky typu „To je magor“.



Další z uživatelů se jménem Milan Staněk pak vyjevil své poznatky, že se s Davidem setkal v prodejně elektra a europoslanec se prý „nebyl schopen soustředit“ a byl „celkově pomatený“. „Ten člověk je úplně mimo,“ zaznělo na adresu poslance Evropského parlamentu.



„I. David nikdy rozum neměl… Takže nedošlo ke změně,“ padlo dále. Nechyběl ani názor, že „takoví lidé jsou ostudou naší republiky“. A jeden z komentujících Davida počastoval slovem „bolševik“.



Jak poukázal premiér Andrej Babiš či Ministerstvo financí ČR – chybně o zprávě informovala některá média.

Za chybný by se dal označit například článek na serveru Forum24.cz od hlavní editorky deníku Johany Hovorkové. „Europoslanec SPD hlasoval proti finanční pomoci Česku. Jde o 32 miliard korun,“ zní zavádějící nadpis článku a píše se v něm, že by „Česká republika měla od Evropské unie získat v přepočtu více než 32 miliard korun“.

Jak ale Ministerstvo financí ČR upozorňuje, tak tyto informace však nejsou přesné. Nejedná se totiž o nové prostředky, ale o příležitost ponechat si nevyužité předfinancování v rámci kohezních fondů za účelem zlepšení cash-flow.



Ve zmiňovaném článku kritizoval europoslance Ivana Davida pirát Mikuláš Peksa opakovaně: „Tohle je logika na úrovni poválečného komunistického odmítání Marshallova plánu," okomentoval Peksa pro deník Forum24 vysvětlení Ivana Davida.

