Zblázním se! myslel si Klaus. Kvůli covidu málem omldlel

reklama

Klaus na začátek uvedl, že současný výsledek amerických voleb si nepřál, ale není jím překvapen. „To je možná moje pesimistická nátura, protože když byly minulé volby, tak jsem nevěřil, že by Trump mohl vyhrát. O to radši jsem byl, když se tak stalo,“ okomentoval svá očekávání. Dodal, že průběh amerických voleb, způsob, jakým se volí, jejich chatrnost a z ní vyplývající spornost ho irituje a provokuje. „V tomto smyslu jsou Spojené státy rozvojovou zemí, něco takového by se ani u nás stát nemohlo,“ prohlásil bývalý prezident. Označil za nedůstojné, že vyspělá Amerika neumí zvládnout takovéto technicko-procedurální aspekty voleb. Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 3% Nebude 97% hlasovalo: 2265 lidí

Přidal zkušenost jedné své známé: „My jdeme volit a nemáme žádný průkaz totožnosti. Ale u nás ve městě, když si jdete koupit alkohol, tak musíte ukázat identifikační kartu. A na volby nemusíte.“ To je podle Klause jedna rovina, ale nikoliv ta nejvážnější. Tou je prý americký volební systém. Politické strany v USA se staly karikaturou, řekl Václav Klaus. „Jsou nedefinované, nejasné, nevyhraněné, nespecifikované a myslím, že to také vede k tomu, že ti lidé nemají pořádně koho volit,“ mínil. Dodal, že ho potěšila anketa, podle které by Češi nechtěli korespondenční hlasování.

V souvislosti s tím se Klaus vyslovil proti přímé volbě prezidenta, řka, že Česko je parlamentní demokracie, nikoli prezidentská ani poloprezidentská. „Vždycky jsem odmítal přímé volby starostů, přímé volby hejtmanů, samozřejmě i přímé volby prezidentů nebo něco takového,“ pravil Klaus a dodal, že jeho nejšílenější zkušenost byla přímá volba starosty New Yorku. Vysvětlil, že jako prezident nechtěl ovlivňovat, jak bude volen jeho nástupce, proto raději mlčel, ale byl prý proti, když se v Česku přímá volba zaváděla. Její zavedení označil jako reakci na tahanice, které byly při jeho znovuzvolení. Všichni tehdejší předsedové stran prý souhlasili, že to není dobrý nápad, ale nechtěli čelit osočení, že chtějí na prezidenta volit další papaláše z politiky.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Přímá volba má smysl v přehledné společnosti, kde vidí každý na každého. Ale ve velké společnosti potřebujeme nějaké agregační mechanismy, které ty lidi shlukují dohromady,“ řekl Václav Klaus a doplnil, že zatím tou nejlepší formou jsou politické strany. Ovšem je špatné, když se ideologicky vyprázdní. Což podle Klause nastalo v Česku, protože vítězí ne strany, ale hnutí, která nejsou ani ideologicky vyhraněná. Zdůraznil, že strany musí nabízet něco lákavého a být přesvědčivé nejen programem, ale i svými představiteli.

Od voleb se diskutující přesunuli ke covidu. Klaus ilustroval svůj postoj další příhodou, kdy šel na návštěvu ke svému dlouholetému známému. „On mě pozval k němu domů, šel mě na ulici vítat, otevřít domovní dveře s nasazenou rouškou. Já jsem málem omdlel. Tam nebyl žádný člověk, bylo to přes dvůr, pršelo, ani živáčka. On měl tu roušku. Když mě odváděl po dvou a půl hodinách, také si vzal roušku. A první větu řekl: Já s tebou celý život souhlasím, ale teď s tebou nesouhlasím, jak vy a vaše IVK bagatelizujete ten covid. Já jsem myslel, že se zblázním, že tento inteligentní člověk...“ pravil bývalý prezident. Vyhradil se proti tvrzení, že něco bagatelizuje, prý si dávají problém do kontextu a souvislostí.

Co se týče nemoci, je Klaus optimista, že se ji podaří vývojem v medicíně zvládnout a překonat. Ale pesimisticky vidí politické následky covidu: „Politikové celého světa a politické třídy, nemyslím teď konkrétního Babiše nebo Bartoše, zjistili, že je možné těm lidem vládnout. Přikazovat, nakazovat, určovat jejich životy atd. Že to projde, že to jde a ti lidé se nevzbouří a podobně. Já mám pocit, že to už tu zůstane a v tomto smyslu si myslím, že to společnost změní.“ Doplnil, že to ovšem bude dílem lidí, nikoliv nemoci. „Já se bojím lidí, ne covidu,“ prohlásil.

Psali jsme: Nečekaná záchrana? Česko kráčí do katastrofy. Ekonom ale našel naději Sněmovna se začne zabývat rozpočtem, přijde jej podpořit Zeman Chci umřít, řekla důchodkyně. Zavřená kvůli covidu, na antidepresivech Většina Trumpových příznivců uznává za prezidenta Bidena

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.