Žbluňk! Jiří X. Doležal prý dostal kýblem vody. A pak... Hovorková naříká a není sama

Redakcí Forum 24 otřásá „agresitiva dezinformační scény“. Komentátor Jiří X. Doležal, který s deníkem spolupracuje, se rozhodl vyzpovídat muže z Karlovarského kraje, který točil videa o tom, že bude emigrovat do Ruska. S žádostí o rozhovor jej novinář oslovil opakovaně, jelikož ale dotyčný nereagoval pozitivně, zazvonil s otázkami přímo u jeho dveří a schytal to kýblem vody. Případem se nyní zabývá policie.

„Náš redakční kolega Jiří X. Doležal dlouhodobě mapuje projevy ruské propagandy, proruskou scénu na sociálních sítích a její představitele. Samozejmě stejně jako my všichni dostává řadu sprostých i výhružných vzkazů. Jednoho muže z Karlovarského kraje proto v reakci na jeho videa oslovil s žádostí o rozhovor, ten mu napsal, že ‚přijde za ním a všechno mu řekne od plic‘, ale neměl se k tomu,“ popisuje situaci redakce Forumu 24.

„Jiří X. Doležal se proto za tímto člověkem vydal spolu s fotografem, který věc dokumentoval, aby mu dal možnost říct, co si myslí, a také vysvětlit svá sdělení o tom, že se chystá emigrovat do Ruska. Skončilo to ovšem vážným pokusem o fyzické napadení novináře a zásahem policie,“ uvedla redakce s tím, že po poradě s právníky zveřejní audiovizuální materiály i další postup.

Zveřejnila také svědectví Jiřího X. Doležala, v němž líčí, jak se v podstatě snažil nahánět na rozhovor muže, který na facebook umístil příspěvek, v němž podle Doležala příšerně nadává premiéru Fialovi a ohnivě prohlašuje, že chce emigrovat do Ruska.

Nejdříve si vyměnili několik ostrých zpráv na facebooku, protože se ale příznivec Ruska k rozhovoru s Doležalem neměl, po chvíli pátrání novinář vyhledal jeho bydliště a zazvonil nakonec i jeho dveří. „ Zazvonil jsem, ozval se mužský hlas, stejný jako na videích, a pak se otevřelo okno několik pater nad námi. A ozval se řev. Nadávky, spílání, jekot. Pak na chvíli zmizel, vzápětí se objevil znovu, s kýblem a na nás letělo vědro vody. A z okna zase zmizel. Z domovních dveří najednou vyrazil pan QQ, agresivně řval a nadával, a hrnul se na mne ve tmě toho lednového večera neuvěřitelnou rychlostí,“ popsal Doležal s tím, že to, co následovalo, poté je v šetření policie a nebude se k tomu nyní více vyjadřovat.

Šéfredaktorka deníku Forum 24 bije po tomto incidentu na poplach, že agresivita dezinformační scény narůstá. „Našeho kolegu Jiřího X. Doležala se pokusil napadnout muž, který na svých videích sděluje, že se bude stěhovat do Ruska. Agresivita dezinformační scény je skutečně vážná věc a napadat novináře je v civilizované zemi snad stále ještě nepřijatelné,“ uvádí na sociální sítí X.

Našeho kolegu @jirixdolezal se pokusil napadnout muž, který na svých videích sděluje, že se bude stěhovat do Ruska. Agresivita dezinformační scény je skutečně vážná věc a napadat novináře je v civilizované zemi snad stále ještě nepřijatelné. https://t.co/JdtmEIDBVz — Johana Hovorková (@JohanaHovorkova) January 26, 2024

Její kolegyně upozornila, že by nešlo o první případ, kdy novináři nemají proti takovým útokům zastání. „Nebyl to první případ. U mě to ale přestupková komise nejspíš smetla ze stolu bez trestu. U projednávání jsem nesměla být, nesměla jsem se ani dozvědět výsledek. Novináři se u nás tedy zřejmě mlátit smějí,“ povzdechla si následně komentátorka Forum 24 Jenny Nowak.

Nebyl to první případ. U mě to ale přestupková komise nejspíš smetla ze stolu bez trestu. U projednávání jsem nesměla být, nesměla jsem se ani dozvědět výsledek. Novináři se u nás tedy zřejmě mlátit smějí. https://t.co/gCEKqkZeKR https://t.co/Q2a0wHzggn — Jenny Nowak ???? (@JennyNowak09) January 26, 2024

