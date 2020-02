Zdeněk Pohlreich o Evropě: Půjde to celé do kopru

reklama

Slavná televizní kuchařská hvězda Zdeněk Pohlreich se vrací na scénu. Od 7. února bude hvězdou nového pořadu, v němž se bude snažit postavit na nohy restaurace, které se ocitnou v problémech. V rozhovoru pro Aktuálně.cz však přiznává, že nějaký ten problém řeší vlastně všichni lidé pracující v gastronomii. Především na trhu práce chybí schopní lidé, které by bylo možné zaměstnat. „Stav je tristní, práce holt vyšla z módy,“ konstatoval.

Pohlreich tento stav nazval plíživým socialismem, který lidem dává určitou možnost nepracovat. Musí přitom spoléhat např. na sociální systém, aby měli z čeho žít, ale dneska je podle Pohlreicha v módě nepracovat.

„Ten problém má celá Evropa. Role státu je nepřiměřeně veliká a nezáleží, jestli jde o Českou republiku, Francii nebo Německo. V lidech se tu utvrzuje představa, že život může být jednodušší, ale nikdo vám už neřekne, že za to musí někdo zaplatit. A je vysoce pravděpodobné, že to budeme my všichni. Nechci tady být jako havran na stromě a krákorat, že to půjde celé do kopru. Ale každý musí vidět, že vývoj ve společnosti je nezdravý a tlak na lidi se neúměrně zvyšuje,“ varoval.

Vedle toho je prý také v módě honosit se vysokoškolským titulem. Na lidi z učiliště se hledí skrz prsty, ale podle Pohlreicha je to chyba, protože nezáleží ani tak na tom, jakou školu vychodíte, ale prý především na tom, co se v ní naučíte a jak to potom v životě umíte použít. „Teď je to ale tak, že se školy pomalu bojí od dětí něco chtít, aby jim s tím nesekly a nešly jinam, což by znamenalo, že škola přijde o peníze,“ kroutil hlavou kuchař.

Ze vzdělání se podle Pohlreicha dělá posvátná kráva a není to dobře. K němu do restaurace prý může být přijat i člověk, který nemá vzdělání v oboru, ale je nadaný a má chuť učit se nové věci. I když s novými věcmi jen odsud posud. Má totiž pocit, že základní tříchodové menu je pořád to nejlepší, co může zákazníkům uvařit tak, aby u něj byli spokojení.

