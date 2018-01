Zdeněk Svěrák, podporovatel Drahoše, se skoro rozplakal

„Pana profesora vidím poprvé v životě naživo, ale již dlouho s ním sympatizuji. Čekám, že to bude mít za následek, že budu dostávat takové dopisy, jaké jsem dostával, když jsem podporoval pana Schwarzenberga. Jeden třeba zněl: Píši vám ve chvíli, kdy jsem se vrátil od kontejneru, kam jsem vyhodil všechny Cimrmanovy hry,“ řekl Svěrák s tím, že zase budou kontejnery plné.

„Ale to nevadí. Já si myslím, že až to všechno opadne, tak se k nim zase vrátí, protože to jsou hry léčivé. Mám pravdu?“ obrátil se Svěrák na Drahoše. Ten souhlasil.

Následoval blok písní, které podle Svěráka „pomáhají vždycky, když jde do tuhého“. Zaznělo tak Vadí, nevadí, Dělání, dělání a Statistika nuda je.

„Když tady vidím před sebou tři skoro prezidenty, nemohu si odpustit, abych jim nepoděkoval, protože vidím, jak jste se zachovali bezprostředně po volbě, to jste mě dojali k pláči,“ řekl Svěrák na adresu Pavla Fischera, Marka Hilšera a Michala Horáčka.

