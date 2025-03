Zděšení Fialy, Pekarové, Rakušana a dalších umocní tvrdá předpověď

Donald Trump slíbil, že noc na 4. března bude velká. Jeho prohlášení, že zastavuje vojenskou pomoc Ukrajině, pak způsobilo místním politikům i komentátorům docela nepříjemné probuzení a z jejich úst přicházejí výčitky. „Prezident Trump se definitivně rozhodl podpořit nikoliv mír, ale válečného zločince Vladimíra Putina,“ stěžuje si europoslanec Zdechovský.

Bývalá předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová zase hovoří o cynické kapitulaci před zlem. „Donald Trump dává na stejnou úroveň oběť a agresora a pozastavením vojenské pomoci Ukrajině jen usnadňuje další postup ruských jednotek. Proč by měl zločinec Putin přestávat ve vraždění, když mu USA samy odzbrojují bránící se zemi?“ ptá se.

Ozval se také novopečený předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Trump přerušil vojenskou americkou pomoc Ukrajině. Je to nebezpečná chyba! Evropa musí být jednotná a urychleně najít řešení, jak Ameriku v pomoci zastoupit. Musíme nastavit nově svou bezpečnostní politiku tak, aby se Evropané mohli cítit bezpečně bez ohledu na to, co dalšího zazní v Bílém domě,“ prohlásil a vyzval českou vládu, aby dala jasný plán, jak zvýší rozpočet na obranu.

S tradičně ostrým vyjádřením přišla předsedkyně Liberálně ekologické strany Džamila Stehlíková: „Prezident Trump nařídil pozastavení veškeré vojenské pomoci Ukrajině, čímž zradil našeho partnera a eskaloval tlak na kapitulaci prezidenta Zelenského pár dnů po verbálním útoku Trumpova týmu na vůdce v Oválné pracovně. Amerika se přidala k ose zla.“

„Kdy Trump oznámí zahájení americké vojenské pomoci Rusku? Třeba by mohl společně s Putinem napadnout Kanadu a dánské Grónsko... Teď je to na nás, na Evropě,“ sdělil starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

„Tohle už je opravdu orwellovský svět. Zaútočíte na představitele napadené země, vydíráte ji, snažíte se získat část jejího bohatství, zastavíte jí dodávky zbraní. O agresorovi po celou dobu neřeknete ani slovo – a potom všem vysvětlíte, že se ho snažíte dostat k jednacímu stolu,“ stýskal si bývalý ministr financí Ivan Pilip.

Nechyběl ani ministr vnitra Rakušan. „Donald Trump hodil Ukrajinu přes palubu. Rozhodnutím ukončit vojenskou podporu napadené zemi vyvinul tlak na oběť místo na agresora, i když víme, že on tyhle pojmy libovolně zaměňuje. Hlavní díl odpovědnosti tak teď přebíráme my, Evropané. Je v našem zájmu, aby Rusko na Ukrajině neuspělo, aby se ruská přítomnost neposunula blíž k našim hranicím a aby se neopakoval scénář, kdy o osudu nějaké země rozhodují bez její účasti velmoci.“

„Trump přivedl cíleně k bankrotu řadu firem. Říkal tomu strategické využití zákona. Teď může přivést k bankrotu náš západní svět. Evropa už nemá čas se chovat jako malé dítě pod sukní, ani puberťák co ukazuje USA prostředníček. Prostě musí hned jednat,“ prohlašuje Daniel Hůle z Člověka v tísni.

„Trump udělal to, po čem tak dlouho volají Babiš, Okamura, Konečná, Maláčová, Rajchl, Turek… a po čem tak dlouho touží Putin. Teď uvidíme, jestli to je v zájmu téhle země,“ vyjádřil se ředitel Deníku N Ján Simkanič. „Trump pozastavil pomoc Ukrajině. Čeká, až před ním Volodymyr Zelenskyj poklekne a odprosí ho za to, že si dovolil mu říci, že je Rusko agresor a že Ukrajina se brání agresorovi a brání také hodnoty svobody, které dříve hájily USA,“ vidí situaci reportér Kopecký z iDnesu.

„Historie se opakuje jako fraška, a Rusko má radost, že Trump na Ukrajině otevřel druhou frontu... Stará ‚mírová‘ strategie, tlakem na napadeného urychlit ukončení konfliktu ve prospěch agresora,“ zhodnotil komentátor Petr Fischer.

Také Jiří Pehe se k Trumpově kroku vyjádřil: „Trump zastavil pomoc Ukrajině – prý proto, že Zelenskyj v Bílém domě neukázal dost vděčnosti a nechce vyjednávat o míru. Je čím dál jasnejší, že to divadlo v Bílém domě zinscenovali, aby USA mohly z Ukrajiny vycouvat. Možná končí pomalu i angažmá v NATO. Putin by to nesehrál lépe.“

Novinářka Apolena Rychlíková zase míní, že je načase, aby příznivci Trumpa v ČR buď byli zticha, nebo aby se omluvili. „Ne, opravdu teď není vhodná chvíle házet vlastní chyby (radost ze zvolení Trumpa, posmívání se ‚wokískům‘, že teď uvidí) na ostatní. Teď ne. Teď je čas, aby každý, kdo si tady navlíknul Trumpovu čepičku a tričko a mával MAGA hesly, byl zticha, nebo se omluvil. Nic mezi tím,“ prohlásila.

Reakce na Trumpovy kroky pro ParlamentníListy.cz zhodnotil komentátor Petr Holec. „Je to smutné čtení. Normálně by si člověk řekl, že je to sedlina frustrovaných typů ze sociálních sítí, jimž to supluje léky, které v Česku zrušil ministr zdravotnictví TOP 09 Vlastimil Válek. Jenže jsou to bohužel politici vládních stran plus nesmrtelný duch politického pekla Miroslav Kalousek,“ říká.

Zvláště mu utkvěly výroky předsedy Pirátů. „Asi nejlepší je kápo Pirátů Zdeněk Hřib. Podle něj prostě musíme nastavit bezpečnostní politiku tak, abychom se cítili bezpečně. A basta! Jasně, prostě to nastavíme. Pominu, že ještě než Pirátům zachutnala moc, takže začali popírat sami sebe, tak pro ně NATO byl agresor. Teď jsou z nich najednou fakt hustý válečníci, co na webu sekají ruce, což je nejspíš inspirace islámským džihádem. Jak chce ale nejen Hřib ‚nastavit‘ to, že bez USA je NATO Pionýr, protože právě kvůli politikům jako Piráti Evropa dlouho odmítala smysluplně zbrojit? Pamatuju si, že když Hřib coby primátor na pražském magistrátu naposled ‚nastavoval‘ komunikaci, tak byla vládní koalice nonstop v dohodovacím řízení, jak to nastavil.“

Podle Holce čeští vládní politici investovali veškerý svůj politický kapitál do války na Ukrajině, a teď zarytě popírají realitu, kterou jim Donald Trump brutálně odhalil. „A sice, že Ukrajina i navzdory třem letům masivní vojenské i finanční pomoci Západu válku prohrává, což se vždycky odráží v jednáních o míru. Můžete klidně lhát jako premiér Petr Fiala, situaci na frontě ale nepřelžete,“ soudí.

„A druhá věc je to, že největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu i Česko začíná být stále nevyzpytatelnější Zelenskyj, který se kvůli vlastní pýše očividně rozhodl prohrát do posledního ukrajinského vojáka, dolaru a eura. Se svou impulzivní a narcistní osobností, s níž se nebezpečně podobá Trumpovi, má kapacitu naštvat Američany tak, že odejdou z NATO. Trump si s tím pohrával už během své první vlády a Amerika si to může dovolit. Pak se těším na Hřiba a spol.,“ říká závěrem.

