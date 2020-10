Zdravotní sestra: Covid je zlý! Zvracení, průjmy, bolesti, dušení. Popis situace

reklama

„Někdo tomu možná nevěří, ale ti lidé s covidem jsou opravdu vážně nemocní a do nemocnice musí,“ zahájila rozhovor zdravotní sestra, která pracuje v nemocnici ve Zlíně. „To, co vykašlávají nechcete vědět,“ doplnila. Lidé končí v nemocnici proto, že plíce nestačí člověku dodávat dost kyslíku a on se dusí. „Někdo zvrací, někdo má průjmy, někdo šílené bolesti hlavy,“ dodala zdravotní sestra pro dokreslení.

Martina Hvozdenská také zdůraznila, že lidé, kteří s nemocí covid-19 zemřou, mohli mnohdy spokojeně žít ještě mnoho let, ale bohužel už žít nebudou.

A to je důvod, proč by lidé měli dodržovat ochranná opatření, proč by měli nosit roušky, mýt si ruce, udržovat rozestupy, a pokud možno vlastně co nejvíc zůstávat doma.

Zdravotníci se prý semkli, i když mají strach. Mají strach, že se sami nakazí a přinesou koronavirus domů. Ale jednou si vybrali, že budou pracovat jako lékaři a sestry a k těmto povoláním toto riziko patří. Všichni to vědí a jdou za pacienty i s tímto rizikem. „Neexistuje možnost do práce nejít,“ zdůraznila Hvozdenská.

Chodí do ní, i když musí mít při péči o covidové pacienty oblečený ochranný oblek, hned dvoje rukavice i ochranný štít, který se jí při práci zamlžuje, takže se jí nepracuje lehce.V tomhle oděvu je člověku teplo, potí se, nemůže si odskočit. Je to zkrátka a dobře velmi nepohodlné.

Faktem prý také je, že tam, kde dřív stačily 3 sestry na službu, dnes musí pracovat sester pět. Je to náročné. A vzhledem k tomu, jak prudce narůstají počty nakažených, že v posledních dnech v Česku přibývá okolo 9 tisíc nakažených denně, tak to těžší zdravotníky teprve čeká. Až do Vánoc budou mít opravdu hodně práce. Může se stát, že v nemocnicích bude tolik dusících se covid pacientů, že se zdravotníci nezvládnou postarat o lidi s infarktem a ti tak bohužel zemřou.

Podle zdravotní sestry se už v srpnu vědělo, že může být zle. Vláda měla konat, ale nekonala, a to byla chyba. „To je věc a odpovědnost vlády,“ poznamenala Monika Hvozdenská.

