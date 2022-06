Že by nebyla ČT1? Radiožurnál? Nepředstavitelné. Radní zvolený pětikoalicí se představil

Do Rady České televize nastupuje v době napjaté nejen všeobecně, ale i pro Českou televizi. Obří škrty, na které zadělali politici uplynulých let. Stávková pohotovost, ze které je generální ředitel překvapen. Ale sama Rada České televize je konečně kompletní. Vlastimil Ježek, bývalý šéf Českého rozhlasu, je jejím novým členem. A byl také hostem Barbory Tachecí v Českém rozhlasu Plus.

Televizní odbory, které kvůli nesouhlasu s návrhem úsporných opatření vyhlásily stávkovou pohotovost, chápe. „Propouštění je vždy věc nepříjemná, na druhé straně politický tlak, který spočívá v tom nezvyšování poplatků, a to je přes 95 procent příjmů, vede k jedinému, a to je, že někde se šetřit musí. A teď je otázka kde,“ zmínil Ježek.

S nezvyšováním televizních poplatků Ježek nesouhlasí. „Dávno předtím, než došlo k volbě nových členů rady, jsem na plénu Poslanecké sněmovny říkal, že vidím dvě klíčové věci. Tou první je hlavní úkol rady, za rok a kousek dobře zvolit generálního ředitele České televize a zároveň udělat vše pro to, aby se nejenom zvýšil poplatek – ale aby konečně po třiceti letech marných debat se dospělo k nějaké dohodě na indexaci toho poplatku, nebo těch poplatků,“ dodal Ježek, jenž si neumí představit, že by k navýšení nedošlo do poloviny příštího roku.

„Zatím to vypadá, že rozpočet na příští rok bude muset počítat se stávajícím poplatkem, ale naděje umírá poslední. A já si myslím, že rada, která koneckonců je zvolena Poslaneckou sněmovnou, nějakou dohodou politických stran, udělá všechno pro to, aby ta debata – a třeba i to rozhodnutí přišlo na podzim. Ovšem budou volby a jakékoliv zvyšování pro politiky před volbami je vždycky téma, o kterém se neradi baví, ale tady nejde o nějaké pocity, tady jde o tvrdá fakta, která jsou počítatelná,“ zmínil Ježek, že bez zvýšení to zkrátka nejde.

Za základ veřejné služby, který by podle něj měl být uchován, označuje Ježek ČT24. „Pro mě je to jasně číslo jedna,“ zmínil Ježek a poté hovořil také o dětském Déčku a ČT art.

„Kdyby se ale zúžila definice veřejné televizní služby v Česku, musel by se zcela změnit způsob financování. Protože většina lidí by říkala, proč mají platit televizní poplatek za něco, co je vůbec nezajímá. A to si myslím, že je opravdu cesta do nikam,“ dodává.

„Po stovkách hodin debat si neumím představit, že by Česká televize ztratila okruh ČT1, stejně tak si neumím představit, že by Český rozhlas přišel o Radiožurnál, jakkoliv je obojí teoreticky představitelné,“ podotkl.

Dále hovořil také o výrobě vlastních pořadů Českou televizí, která je podle Ježka velmi nákladná. „Jestli ji Česká televize omezí, tak se to nepochybně dotkne zaměstnanosti, protože na tom spousta lidí pracuje, ale půjde dolů sledovanost, protože nemůžete opakovat, nahradit nějakou premiéru 58. reprízou. Ale samozřejmě, že těch lidí, kteří na to musí koukat, je čím dál tím méně,“ zmínil Ježek.

