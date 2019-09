Že by se Babiš stal příštím prezidentem? Z říše snů, prorokuje novinář Hvížďala. Čeká jej prý už jen politický úpadek

Preference hnutí ANO v nedávných průzkumech pomalu klesají a podle Hvížďaly je to dáno prohráváním v mocenském boji s prezidentem. „Jedním z hlubších důvodů může být i intuitivní pocit, že toto hnutí nerespektuje staré pravidlo, které platí v přírodě od pradávna. Totiž že v boji dvou alfasamců je slabší buď zabit, nebo musí opustit území silnějšího,“ přidává Hvížďala metaforu ve svém komentáři na webu Aktuálně.cz.

Tím silnějším hráčem je podle Hvížďaly Miloš Zeman. „Jenže premiér o zmíněném pravidlu nechce nic vědět a snaží se naopak všemožně ustupovat prezidentovi, což je přesně to, co si silnější hráč vždycky přeje, protože se mu zvětšuje prostor k manipulaci,“ nechápe Babišovo chování novinář a esejista.



„Tato situace ale trvá vždy ve zvířecí i lidské smečce jen do té doby, dokud se silnějšímu hráči slabší pozice soupeře vyplácí, dokud ho může oslabovat, a proto se ho zastává,“ vysvětluje Hvížďala s tím, že Zeman vlastně jen využívá slabého premiéra ke svým zájmům.

Chování premiéra, který se Zemanem vytvořil jasný mocenský pakt, ale podle Hvížďaly nedává dlouhodobě smysl. „Premiér chtěl původně vybudovat prosperující stát navázaný na EU jako svou firmu a na tom zbohatnout, zatímco prezident by rád více napojil náš stát na Rusko a Čínu, protože jejich autoritářské systémy jsou jeho mentalitě bližší,“ píše Hvížďala a dodává, že jakmile přestane Zeman Babiše potřebovat, zbaví se ho.

Ostatně podobně z pozice silnějšího podle Hvížďaly jedná Babiš. „Taktéž to dělá premiér s lidmi, když je přestane ve své hře potřebovat nebo když ho neposlouchají, jako to udělal se Zlatuškou, Stropnickým, Komárkem či Steinerem, když mu nedal ze Státního fondu pro životní prostředí ČR dotaci,“ vzpomíná na minulé spolupracovníky Babiše.

Hvížďala nechápe, proč Babiš svoje podřízené postavení vůči Zemanovi ještě neprohlédl nebo proč si ho nepřipouští. „Možný premiérův kalkul může počítat se zhoršením zdravotního stavu prezidenta, ale i kdyby k němu došlo, abdikovat by mu jeho okolí asi nedovolilo,“ myslí si Hvížďala.

Stejně tak podle Hvížďaly nemůže už Babiš spoléhat na svůj silný marketing. „Dnes je možné jeho činy reálně posuzovat a srovnávat s jeho sliby. Kdyby měl splnit, co nasliboval, potřeboval by 3,5 bilionu korun. K tomuto číslu dospěli analytici, když jeho sliby sečetli, což je evidentně neuskutečnitelný plán,“ píše esejista.



„Proto šance na další vítězství ve volbách premiérova hnutí se v této jeho stále slabší pozici budou zřejmě jen zhoršovat. A představa, o které se někdy taky hovoří, že by premiér mohl kandidovat na prezidenta a vyhrát, a tím se všem potížím vyhnout, už je doopravdy zcela z říše snů,“ vylučuje prozatím tuto možnost Hvížďala.

