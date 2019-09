Babiš se postavil Zemanovi. Šlo o Čapí hnízdo

“Vůbec nechápu, co se tady událo a nechápu, proč Deník N o tom psal. Rozhodnutí státního zástupce neznám, neznají ho moji advokáti a čím méně se k tomu někdo vyjadřuje, tím líp,” konstatoval pro ParlamentníListy.cz premiér Andrej Babiš k mediálně nejdiskutovanějšímu tématu poslední doby.

Rozhodně prý nevidí důvod, proč by se rozhodnutí žalobce Jaroslava Šarocha s plným odůvodněním mělo zveřejňovat. Návrh na to, aby se devadesátistránkový dokument dostal na veřejnost, pronesl minulý týden v rozhovoru na PL prezident Miloš Zeman (více ZDE).

“Skutečně nepotřebuju, abychom se tady bavili jenom o Čapím hnízdě. V momentě, kdy by se to zveřejnilo, tak vy samozřejmě nic jiného nebudete dělat, jen mluvit o Čapím hnízdě. Za 30 let se tady rozkradly miliardy, vykradly banky, kampeličky, pojišťovny, firmy a Čapí hnízdo přineslo českému státu 48,5 milionu Kč. Už bych byl rád, kdyby to skončilo a proto říkám, nechme už nezávislou justici pracovat,” konstatuje premiér.

Přístup médií byl podle Andreje Babiše v této kauze absurdní. “Redaktorka ČT v momentě, kdy údajně pan Šaroch nějak rozhodl a já nevím, jak rozhodl, někdo z toho vydedukoval, že se to zastaví a hned vznikla polemika, jestli je nezávislá justice. Kdyby Šaroch Babiše poslal před soud, všichni by tleskali, jak máme nezávislou justici. Takže tenhle metr, kdy všichni to řeší, všichni byli ve spisu, pan Michálek a další, takže kdyby něco ve spisu bylo, tak by to dávno objevili, ne?” ptá se řečnicky.

“Myslím si, že to není dobrý nápad,” říká Babiš pro PL jednoznačně na možnost, aby se Šarochovo rozhodnutí zveřejnilo.

První část rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem čtěte na serveru ParlamentníListy.cz v úterý ráno.

autor: Radim Panenka