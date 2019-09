Babiš: Šmarda? Sprosťárna, pošlu ho někam! Řekl jsem Hamáčkovi, že ho sejmu

Předseda vlády míní, že v sociální demokracii stále aktivně funguje “sobotkovsko-chovancovská” parta, která v současné době dle Babiše revoltuje vůči předsedovi strany Hamáčkovi.

“Sociální demokracie má stále krizi, je tam stále souboj sobotkovsko-chovancovské party reprezentované ve sněmovně proti Hamáčkově partě a možná tam jsou i další party, nevím,” řekl premiér ParlamentnímListům.cz ve vztahu k letní krizi kolem ministerstva kultury.

Šéfovi ČSSD podle svých slov dal Andrej Babiš kvůli Michalu Šmardovi, kterého prezident na ministerský post odmítal, ultimátum.

Anketa Měla by Poslanecká sněmovna schválit zprávy o hospodaření České televize? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 5383 lidí

“Jsem velice rád, že ve vládě není a nebude tam. Vyřešil jsem to velice rychle. V pondělí ráno tehdy jsem řekl panu Hamáčkovi, že buď Šmarda odstoupí, nebo ho sejmu sám,” uvedl ostře Babiš.

Šmarda šéfa vládního kabinetu definitivně naštval svými posledními výroky v časopisu Týden, které v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Andrej Babiš doslovně citoval.

“On (o premiérovi, pozn. red.) říká: je to ten typ člověka, který když je kvůli něčemu za slabocha, přijde domů a zmlátí psa nebo dítě. Co to je tohle? Co to je za sprosťárnu?! Pan Šmarda… Já mám zvířata rád, my máme několik psů a já je hladím a ať nemluví o dítěti, to ho fakt pošlu někam, pana Šmardu. Nechť jde do školy slušného vychování,” vzkazuje Babiš.

“Tím posledním výrokem v časopisu Týden, který považuju za absolutní sprosťárnu a prasárnu, která ukazuje, jaký je Šmarda primitiv. A vyšel z toho celého jako vítěz, však dostal trafiku, bude kandidovat na senátora, může být šťastný,” uvedl dále.

Na doplňující otázku redakce, zda mu v senátních volbách ANO postaví nějakého protikandidáta, reagoval předseda vlády stručně. “Prosím vás, já na něj kašlu, mně je úplně volnej,” uvedl Andrej Babiš.

První část rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem čtěte na serveru ParlamentníListy.cz v úterý ráno.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šmarda o ČSSD: Ano, kdybychom chválili Babiše za jeho nápady a Schillerovou za její účes, měli bychom to snazší Babiš v televizním studiu „roztrhal“ ústavní žalobu na Zemana. A pak poslal jasný vzkaz všem občanům Foldyna udeřil ze severu: Ti žvanilové v Praze si hrají na uvědomělé levičáky. Ale nevědí, kde má fabrika dveře. Znají jen malostranské kanceláře, možná ty v Bruselu! Blbosti, výmysly! Babiš natírá ČSSD: Trafiky. Už jsem toho měl dost. Tak to bylo se Šmardou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka