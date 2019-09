„Pověsí mě? Postaví mi gilotinu?“ Babiš vyjel po Milionu chvilek, s PL mluvil o 17. listopadu i 21. srpnu. A o mnohém dalším

Pane premiére, v reakci na dění kolem Vašeho případu prohlásil pan prezident, že by se mělo zveřejnit Šarochovo 90stránkové rozhodnutí, kde navrhuje zastavit vaše trestní stíhání. Co na to říkáte? Mělo by se to zveřejnit?



Vůbec nechápu, co se tady událo a nechápu, proč Deník N o tom psal. Rozhodnutí státního zástupce neznám, neznají ho moji advokáti, a čím méně se k tomu někdo vyjadřuje, tím líp. Rozhodně nevidím důvod, proč by se to mělo zveřejňovat.



Takže v tom nesouhlasíte s prezidentem?



Skutečně nepotřebuju, abychom se tady bavili jenom o Čapím hnízdě. V momentě, kdy by se to zveřejnilo, tak vy samozřejmě nic jiného nebudete dělat, jen mluvit o Čapím hnízdě. Za 30 let se tady rozkradly miliardy, vykradly banky, kampeličky, pojišťovny, firmy a Čapí hnízdo přineslo českému státu 48,5 milionu Kč.



Protože peníze z Bruselu přišly, ta firma dotaci dostala podle pravidel, bylo to devětkrát kontrolováno, i Kalousek si to nechal zkontrolovat, poslankyně Langšádlová byla u přidělení dotace. Je to 12 let stará věc, nebyl tam žádný podvod, žádná korupce, slouží to lidem. Navíc to moje bývalá firma vrátila, i když byla v právu. Kdyby se o to soudila, vyhrála by to, ale místo toho to dobrovolně vrátila kvůli mediální štvanici a ještě navíc jsem já dal 50 milionů na charitu, abych ukázal, že je to nesmysl. Firma zaměstnává 87 lidí, ročně dají výplaty a odvody 45 milionů, navštěvují to lidi z celé republiky, chodí tam tisíce dětí, školy, důchodci, všichni. A tady se z toho udělala nějaká hlavní kauza jako by tu za 30 let nebylo nic jiného, jen Čapí hnízdo.



Už bych byl rád, kdyby to skončilo a proto říkám, nechme už nezávislou justici pracovat. Přístup médií byl absurdní. Redaktorka ČT v momentě, kdy údajně pan Šaroch nějak rozhodl a já nevím, jak rozhodl, někdo z toho vydedukoval, že se to zastaví a hned vznikla polemika, jestli je nezávislá justice. Kdyby Šaroch Babiše poslal před soud, všichni by tleskali, jak máme nezávislou justici. Takže tenhle metr, kdy všichni to řeší, všichni byli ve spisu, pan Michálek a další, takže kdyby něco ve spisu bylo, tak by to dávno objevili, ne?

Psali jsme: Lynčování státního zástupce Šarocha? Pokud nevyslyší hlas ulice, má důvod se obávat, říká natvrdo právnička Hamplová Ulejt se ze školy, to chcete! udeřil Zeman na „mládež proti klimatu“. Psychicky labilní! A řekl své ke Koněvovi Evropan Libor Rouček: Na 17. listopadu budou masivní demonstrace. A jestli se v kauze Čapí hnízdo stane to, co tento týden... Miloš Zeman pro PL k Čapímu hnízdu: Šaroch je odvážný, jeho rozhodnutí by se mělo zveřejnit



Ptal jsem se na to zveřejnění rozhodnutí.



Myslím si, že to není dobrý nápad.



Co se týče “letní krize” kolem ministerstva kultury. Někteří analytici měli za to, že krize byla určena k tomu…



Anketa Chcete, aby šel Andrej Babiš do vězení? Ať už za cokoliv. Chci 14% Nechci 86% hlasovalo: 15688 lidí



My? My jsem žádnou krizi nevytvořili.



Myslím vy jako média.



Počkejte, v rámci sociální demokracie přece šlo o krizi.



Sociální demokracie má stále krizi, je tam stále souboj sobotkovsko-chovancovské party stále reprezentované ve sněmovně proti Hamáčkově partě a možná tam jsou i další party, nevím.



No a o to jde, někteří analytici mluvili o tom, že ta krize mohla být vyvolána kvůli tomu, aby sociální demokracie nakonec opustila vládu. Co na to říkáte?



Ježišmarjá. Prosím vás, to jsou neuvěřitelné nesmysly.

Psali jsme: Moravec i Hamáček šokovaně zírali na Fialu. Zcela vážně tvrdil, že Babiš má jen 30 procent díky mimořádně schopné opozici Šmarda o ČSSD: Ano, kdybychom chválili Babiše za jeho nápady a Schillerovou za její účes, měli bychom to snazší Babiš v televizním studiu „roztrhal“ ústavní žalobu na Zemana. A pak poslal jasný vzkaz všem občanům Tohle bude v ČT? Já myslela, že to je vtip. Děsí mě, když čtu, že staří jsou hloupí. Irena Ryšánková o tom, jak křehká je pravda



Myslíte, že to tak nemohlo být?



Ne. Je to úplně jednoduché. 31. května byl Policista roku, tam seděli pan prezident s panem Hamáčkem, bylo pozdě, povídali si a každý rozuměl něco jiného. To je všechno. Pan Hamáček místo toho, aby si to radši ověřil, měl pocit, že něco slyšel a pan prezident říká, že to nemohl slyšet.



Mně šlo ale o situaci uvnitř ČSSD. Je tam stále aktivní klika, která by ráda koalici shodila, a výroky, které pan Šmarda měl, moc nenasvědčovaly, že by s jmenováním do vlády opravdu počítal.



Tím posledním výrokem v časopisu Týden, který považuju za absolutní sprosťárnu a prasárnu, která ukazuje, jaký je Šmarda primitiv. A vyšel z toho celého jako vítěz, však dostal trafiku, bude kandidovat na senátora, může být šťastný.



Můžete mu v senátních volbách postavit konkurenta…



Prosím vás, já na něj kašlu, mně je úplně volnej.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Jakým výrokem vás tak naštval?



Je to výrok z časopisu Týden, kde on říká: je to ten typ člověka, který když je kvůli něčemu za slabocha, přijde domů a zmlátí psa nebo dítě. Co to je tohle? Co to je za sprosťárnu?! Pan Šmarda… Já mám zvířata rád, my máme několik psů a já je hladím a ať nemluví o dítěti, to ho fakt pošlu někam, pana Šmardu. Nechť jde do školu slušného vychování. Jsem velice rád, že ve vládě není a nebude tam. Vyřešil jsem to velice rychle. V pondělí ráno tehdy jsem řekl panu Hamáčkovi, že buď Šmarda odstoupí, nebo ho sejmu sám.



Považujete ČSSD za spolehlivého a důvěryhodného partnera, pokud není vnitřně stabilní a sjednocená, zda vládu udržet?



Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 89% Nevydrží 11% hlasovalo: 8122 lidí



Exministr Staněk v rozhovoru pro PL mluvil o tom, že byl zničen kvůli tomu, že chtěl poměry v úřadu změnit, zefektivnit a zprůhlednit, na což tam nebyli zvyklí a že kdyby jen chodil do divadla a na vernisáže a nic nedělal, byl by úspěšný. Je na tom něco?



Nevím. Neměl jsem s panem Staňkem žádné zásadní problémy, hlídal jsem si obnovu kulturních památek, které podporuji a záleží mi na ni, včetně projektu Národní galerie a Centre Pompidou a další věci. Na pana Staňka nemůžu říct nic negativního. Vím, že na začátku za ním pan Hamáček stál a někteří poslanci ho už vyzývali, aby skončil. Je to za námi, nechci to hodnotit.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Podzim bude spojený tradičně s demonstracemi, na Letné se chystá i akce Milionu chvilek pro demokracii. Obáváte se toho?



Čeho se mám obávat? Že mě budou lynčovat nebo že mi postaví veřejně gilotinu, pověsí mě tam? Nebo že bude lidový soud? V politice mám velice konkrétní, pozitivní a dohledatelnou historii. Všechny ty vymyšlené aféry jsou z období před tím, než jsem šel do politiky. České republika prosperuje, vláda je úspěšná. Zažíváme nejlepší časy od revoluce, takže nevím, proč někdo neustále vytváří krizi. Naše vláda nepřijala jediný zákon, který by omezoval naši demokracii, takže nechápu, proč se vlastně demonstruje. Ve společnosti se vytváří nepříjemná atmosféra, která ale neodpovídá realitě. Podívejte se například na novelu zákon o státním zastupitelství. Vyhověli jsme i Rekonstrukci státu, předložil se zákon o státním zastupitelství, komunikujeme, paní Benešová komunikuje, takže nevím, v čem je problém.



Mimochodem, co říkáte na to, že Mikuláš Minář nedávno na demonstraci 21. srpna před Hradem roztrhal Ústavu?



Překvapilo mě celkově, že televize vysílala pořad o roku 1968 přímo z Václavského náměstí se záběry na demonstraci organizovanou panem Minářem a měl jsem pocit, že můžu i za to, že nás obsadili Rusáci. Tak to vyznělo, což je absurdní samozřejmě.



Byl to tedy neadekvátní přístup ČT, když tomu dala takový prostor?



Měli bychom asi mluvit o tom, co se stalo v roce 1968 a proč se do toho míchá stávající politika, tomu nerozumím. Proč se zneužívají historické události a vždycky to skončí útokem na prezidenta nebo na Babiše. Myslím, že prezident, co se týká jeho působnosti za Pražského jara, prokázal statečnost. Jak známo, před 17. listopadem publikoval protirežimní články. Všechno se to zneužívá proti němu a proti mně.



Člen KDU-ČSL Ivan Emr uvedl, že místopředseda lidovců Hladík nabízel na červnovou demonstraci na Letné svoz demonstrantů klimatizovaným autobusem z Brna. Někteří to kritizovali. Není to ale legitimní?



Nejdřív se ta iniciativa jevila jako projev občanské společnosti, ale nakonec to skončilo jako akce politických stran. Aktivně to organizovaly, zúčastňovali se toho politici opozičních stran. Na Staromáku vystupoval Dolínek (poslanec ČSSD, pozn. red.) za koalici a já jsem byl překvapen. I některé naše organizace nám říkaly, že jsou v komunále v koalici s nějakými stranami a jejich zástupci chodili na Letnou a dávali na Facebook fotky. Takže dokonce i naši koaliční partneři z komunálu protestovali proti Babišovi. Což je vlastně celkem úsměvné. Proč s námi tedy na komunální úrovni vládnou?



Nebo liberecký hejtman pan Půta, který mě mermomocí zval na akci do Liberce a potom tam nosil odznak Milionu chvilek a na Facebooku mě odsuzoval. To je asi styl politiky těchto lidí.

Psali jsme: Petr Štěpánek v ráži: Blbeček Minář, obléká se jako Goebbles. Osmašedesátníci? Jedna parta bolševiků vydrbala s druhou. A Moučková... Ostuda! Šílené. Končete. Advokát ke kauzám Babiš i Nagyová. A k Milionu chvilek. Zásadní tvrzení Rozhlasový radní Jan Krůta, „oblíbenec“ kavárny: Čelím útokům, které jsou vedené jak podle osnovy. Mediální hyeny se cítí jako hvězdy „Bál jsem se jí.“ Zdeněk Zbořil o Kamile Moučkové a o tom, co nepadlo 21. srpna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka