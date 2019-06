Že by tu byl konec? Verdikt v kauze Čapí hnízdo by mohl padnout v červenci

30.06.2019 19:51

Půlka července. V této době by měl přijít státní zástupce s výsledky vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Píše to server Echo24.cz s tím, že by se tak mělo stát ve chvíli, kdy by celá kauza probíhala standardně.