Zelenskyj: Rusové, začněte stahovat vojska o Vánocích. Mír dle našeho plánu

reklama

Setkání lídrů G7 zorganizoval německý kancléř Olaf Scholz a Volodymyr Zelenskyj za to německému kancléři poděkoval.

„Děkuji vám, pane kancléři, za vaše slova podpory a za svolání tohoto summitu. Za příležitost poděkovat vám všem, drazí přátelé, za to, že jsme letos neztratili Ukrajinu! Stejně jako za to, že neztratíme Evropu a svět založený na spravedlivých pravidlech. Miliony našich lidí bojují a pracují za svobodu. Právě díky vaší podpoře získala ukrajinská neporazitelnost tolik síly. Dnes chci ocenit vůdčí schopnosti každého z vás i solidaritu celé skupiny sedmi států,“ začal Zelenskyj.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 10% Nerudová 71% Pavel 19% hlasovalo: 5628 lidí

Skupinu G7 tvoří Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Velká Británie a USA. Zelenskyj všem sedmi státům poděkoval za pomoc, kterou Ukrajině poskytují. Spojeným státům navíc za to, že sjednotily svobodný svět v podpoře Ukrajiny.

„Jsem vděčný Spojenému království a všem poddaným Jeho Veličenstva za to, že jako první v Evropě poskytli Ukrajině smrtící zbraně, za solidaritu při budování silné armády a za neochvějnou víru ve vítězství nad zlem. Děkuji vám, pane premiére!“ řekl ukrajinský prezident.

„Jsem vděčný Itálii a všem Italům za včasné a neochvějné poskytnutí bezpečnostní a finanční podpory. Jsem vám vděčný za solidaritu v úctě k lidské důstojnosti, protože Rusko chce připravit o důstojnost všechny svobodné národy, a to nejen v Evropě. Děkuji vám, paní premiérko!“ pokračoval.

Fotogalerie: - Jmenování soudců

Němcům poděkoval za dodávky protivzdušného systému Iris-T.

Speciální poděkování věnoval i Evropské unii.

„Pane Micheli! Paní Ursulo! Děkuji Evropské unii, vám osobně a všem zemím EU za to, že jste naše společenství nebývale sjednotili a postupně dodali Evropě ještě větší sílu a jistotu, že svoboda v Evropě neustoupí žádné tyranii. V letošním roce získala Ukrajina status kandidátské země EU a obdržela od Evropy tolik potřebnou hospodářskou pomoc a podporu se sankcemi. Věřím, že si této hodnotové solidarity budeme i nadále vážit,“ pravil.

Představitele všech zemí požádal, aby v podpoře Ukrajiny vytrvali.

Ukrajina podle Zelenského potřebuje moderní tanky

„Rusko má bohužel stále převahu v dělostřelectvu a raketách. To je fakt. To však můžeme překonat. Ukrajina potřebuje moderní tanky - a já vás žádám, abyste nám tuto obrannou schopnost poskytli. Lze to udělat hned teď. Ukrajina potřebuje stálou dělostřeleckou podporu děly a granáty. To nedovolí eskalaci ze strany Ruska. Potřebujeme více raketového dělostřelectva a více raket dlouhého doletu. Čím účinnější budeme s těmito zbraněmi, tím kratší bude ruská agrese,“ upozornil ukrajinský prezident.

Nové zbraně mohou podle Zelenského Ukrajině pomoct co nejvíc ochránit svou energetickou síť. Jen pokud se podaří udržet ekonomickou, energetickou a sociální stabilitu, pokud se podaří udržet v těchto věcech jednotu, Ukrajina nakonec zvítězí. Tak to vidí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Požádal také o nové dodávky plynu na Ukrajinu.

„Vyzývám vás, abyste zvýšili pomoc Ukrajině v oblasti plynu. Teror proti našim elektrárnám nás donutil spotřebovat více plynu, než jsme očekávali. Proto potřebujeme další podporu právě v průběhu této zimy. Mluvíme o objemu asi dvou miliard metrů krychlových plynu - ten je třeba dodatečně obstarat,“ žádal Zelenskyj.

Stejně důležité podle Zelenského bude Ukrajinu co nejrychleji obnovit, protože právě na tom lze ukázat, jak silná demokracie je. A do třetice je třeba začít jednat o míru. Ale o míru podle ukrajinského desetibodového plánu.

„Velmi brzy budeme mít svátky, které budou slavit miliardy lidí. Vánoce - podle gregoriánského kalendáře nebo Nový rok a Vánoce - podle juliánského kalendáře. To je čas, kdy by normální lidé měli myslet na mír, ne na agresi. Doporučuji Rusku, aby se alespoň pokusilo dokázat, že je schopno upustit od agrese. Bylo by správné zahájit stahování ruských vojsk z mezinárodně uznaného území Ukrajiny o letošních Vánocích. Pokud Rusko stáhne svá vojska z Ukrajiny, zajistí trvalé zastavení nepřátelských akcí,“ pravil Zelenskyj.

„Doufám, že naši výzvu podpoříte. Je to totiž v celosvětovém zájmu. Je to součást našeho mírového vzorce. Okupant musí odejít. To se jistě stane. Nevidím důvod, proč by to Rusko nemělo udělat teď - o Vánocích. Odpověď Moskvy ukáže, co skutečně chtějí - další konfrontaci se světem, nebo zastavení agrese. Ten, kdo na nás válku přivolal, ji musí odnést. V každém případě, ať už Rusko odpoví jakkoli, jsme to my, svobodný svět, kdo by měl udržet iniciativu tak, jak tomu bylo po celý letošní rok - od 24. února,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Poté lídrům zemí G7 ještě jednou poděkoval za podporu a rozloučil se zvoláním „sláva Ukrajině“.

Pronesl také projev ke svým spoluobčanům. Zdůraznil, že to teď není lehké, když jsou statisíce až miliony Ukrajinců bez proudu, ale zdůraznil, že útoky na energetickou infrastrukturu jsou poslední zoufalou možností ruských agresorů. Ale Ukrajinci si poradí i ve tmě. I ve tmě vědí kam střílet.

„Absence masivních raketových úderů znamená pouze to, že se na ně nepřítel připravuje a může kdykoli udeřit. I když je zřejmé, že i bez světla dobře víme, kam střílet a co osvobozovat, Rusko stále doufá ve výpadky proudu. To je poslední naděje teroristů... Takže dokud mají rakety - a Rusko je stále má - berte prosím vážně všechna varování ukrajinského vojenského velení, našeho letectva a leteckých poplachů. Na všech úrovních musíme být připraveni na jakékoli nepřátelské záměry. A uděláme vše pro to, abychom tuto zimu přečkali,“ řekl ukrajinský prezident.

Prozradil též, že předal další vyznamenání hrdinům bránicím svou zemi, případně jejich příbuzným, pakliže hrdinové v boji za vlast padl.

„V Mariinském paláci jsem předal státní vyznamenání - řády ‚Zlatá hvězda‘, vyznamenání ‚Kříž za bojové zásluhy‘ a další ocenění. A byl to emotivní ceremoniál. Byli tam příbuzní Hrdinů, kteří položili své životy v bojích proti okupantům. Byli tam bojovníci, kteří se vrátí na frontu. A byl to takový zvláštní okamžik, kdy jsme všichni cítili, co nás spojuje a jak moc všichni čekáme na naše vítězství. Vítězství určitě přijde,“ zdůraznil.

I svým spoluobčanům sdělil, že je možné dosáhnout míru, ale za podmínek, které stanoví svobodný svět v čele s Ukrajinou jako napadenou zemí. Zdůraznil, že mírové podmínky nesmí stanovovat agresor. Tak, aby znovu začala fungovat Charta OSN.

Se smutkem prozradil, že v Chersonské oblasti zemřeli další 3 pyrotechnici, kteří odminovávají území osvobozené od ruských okupantů.

„Lékaři bojují o život dalších dvou svých kolegů. Stalo se to v Kosťantynivce v Kramatorském okrese. Jedno z našich území nejvíce zamořených ruskými nášlapnými minami, tříštivými minami a nevybuchlými granáty. Jen od 24. února pracovníci Státní záchranné služby odstranili více než 300 000 výbušných předmětů. Technici EOD Národní policie odstranili více než 180 000 takových předmětů. A odminování provádějí také další státní služby a armáda. ... Každá zneškodněná ruská mina, každý zlikvidovaný projektil, každá odhalená a zneškodněná nástražná mina je zachráněný život našich lidí,“ řekl Zelenskyj.

Poté se rozloučl tradičním zvoláním „sláva Ukrajině“.

Psali jsme: Zelenskyj: Ano, nemáme elektřinu. Ale dorazila další pomoc Zelenskyj rozdal světu úkoly. Bylo jich dost Zelenskyj si objednával: Každá svobodná země si vybere jeden bod a pomůže nám ho zrealizovat Zelenskyj: Ruský raketový útok na Polsko! Rusko je terorista

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.