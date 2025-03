Zelenskyj: Vyměnit mě nebude jednoduché

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru se Sky News naznačil, že by byl ochoten opustit svůj úřad, pokud by to umožnilo Ukrajině vstup do NATO. Zároveň však zdůraznil, že jeho nahrazení ve funkci by nebylo snadné. „Jsem vyměnitelný za členství v NATO. Pokud by to znamenalo, že Ukrajina vstoupí do aliance, znamenalo by to, že jsem splnil svou misi,“ uvedl Zelenskyj. Dodal však, že „vyměnit mě nebude jednoduché, protože nestačí jen uspořádat volby. Bylo by nutné zabránit mé účasti v nich, a to by bylo o něco složitější.“

Zelenskyj tyto výroky pronesl během návštěvy Velké Británie, kde se setkal s britským premiérem Keirem Starmerem a králem Charlesem.

Na summitu v Londýně se diskutovalo o posílení podpory Ukrajiny v jejím konfliktu s Ruskem. Starmer představil čtyřbodový plán, který zahrnuje vytvoření koalice evropských spojenců připravených bránit Ukrajinu a garantovat mírové řešení.

Součástí plánu je také dodávka 5 000 protiletadlových raket v hodnotě 1,6 miliardy liber, které Ukrajina získá prostřednictvím britského exportního financování.

Zelenskyj také reagoval na výzvy některých amerických politiků, včetně republikánského senátora Lindsaye Grahama, dříve velkého podporovatelele Zelenského, aby odstoupil z funkce. „Buď musí rezignovat a poslat tam někoho, s kým můžeme obchodovat, nebo se musí změnit,“ vzkázal Graham přes kamery Zelenskému.

To si Zelenskyj nenechal líbil. „Můžu mu nabídnout ukrajinské občanství, a pak jeho slova získají na váze. Ale prezident Ukrajiny musí být vybrán na Ukrajině, ne v domě Lindsaye Grahama,“ odpověděl mu Zelenskyj z Londýna sarkasticky.

Ukrajinský prezident zároveň potvrdil, že po napjatém setkání s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem proběhla komunikace mezi Ukrajinou a Trumpovou administrativou, nikoliv však na jeho úrovni. Trumpův dřívější spojenec Graham označil jejich páteční jednání za „naprosté fiasko“.

