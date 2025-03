Zelenskyj chystá mírový plán. Seznámil s ním NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se dnes setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Podle vyjádření ukrajinského prezidenta na platformě X šlo o „dobré setkání“.

„Diskutovali jsme o konkrétních krocích potřebných k dosažení spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině,“ oznámil Zelenskyj.

Generálního tajemníka NATO měl Zelenskyj informovat o vývoji plánu, který bude zahrnovat „jednotnou evropskou vizi“ o ukončení války na Ukrajině, konkrétní bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a posílení obrany. „Informoval jsem Marka o vývoji plánu, který bude zahrnovat jednotnou evropskou vizi ukončení války, konkrétní bezpečnostní záruky a posílení Ukrajiny,“ uvedl Zelenskyj. Spolu s Ruttem měl hovořit také o posílení ukrajinské protivzdušné obrany.

„Jsem Markovi a členským státům NATO vděčný za jejich podporu a partnerství při jejich úsilí o dosažení míru na Ukrajině,“ děkoval ukrajinský prezident.

