Železnice: Ministr Havlíček byl v ČT. Pár minut na to další smrťák. A je zle

Ministr průmyslu a dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček má za to, že nejnebezpečnějším místem na železnici jsou přejezdy a chce řešit především je. „Tenhleten rok uděláme řádově 140 přejezdů a v příštím roce 170 přejezdů,“ zaznělo z úst ministra v úterních Událostech, komentářích ČT. Jen pár minut na to došlo na železnici k dalšímu železničnímu neštěstí – ke srážce dvou vlaků, při které se zranilo přes 30 lidí a jeden člověk zemřel.

Na českých železnicích zažíváme černý červenec. Před pár dny při neštěstí u Perninku na Karlovarsku zemřeli dva lidé. Včera zemřel při další nehodě strojvedoucí. Víc než tři desítky lidí se při tomto neštěstí zranily. Ministr Havlíček slibuje, že zabezpečí přejezdy. „Tenhleten rok uděláme řádově 140 přejezdů a v příštím roce 170 přejezdů,“ zaznělo z úst ministra v úterních Událostech, komentářích ČT. Těsně před dalším neštěstím.

Minulý týden došlo k dalšímu vlakovému neštěstí v Perninku na Karlovarsku, kde zemřeli dva lidé. V témže týdnu došlo u Běchovic k další kolizi dvou vlaků, při kterém naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Navzdory těmto neštěstím je ministr průmyslu a dopravy přesvědčen, že situaci je třeba řešit komplexně a nelze uspěchat bezpečnostní opatření na železnici. „My to nemůžeme řešit provizoriem. Musí to projít certifikací a musí to odpovídat evropským parametrům. Například vlak, ve kterém se to neštěstí stalo, je vlak, který jezdí do Německa,“ řekl po neštěstí v Perninku v ČT. Prozatím se tedy nebude na železnici nic měnit.

Bývalý europoslanec za ČSSD Libor Rouček nad ministrovými slovy jen kroutil hlavou. „Dnes večer prohlásil ministr dopravy Havlíček v České televizi, že máme lepší vlaky než v Německu! Čtvrt hodiny nato se opět dva tragicky srazily..!“ napsal Rouček na sociální síti Facebook.

Exposlankyně ODS Kateřina Dostálová zašla dál. Poslední ze série vlakových neštěstí je podle Dostálové na pád vlády. Někdejší politička volá po rezignaci premiéra, která by znamenala konec celého kabinetu. Svůj požadavek zdůvodňuje poukazem na skutečnost, že to byl právě Andrej Babiš, kdo připustil spojení dvou ministerstev – ministerstva dopravy a ministerstva průmyslu a obchodu – a svěřil je jednomu člověku. Karlu Havlíčkovi.

„Andreji Bureši, dnešní havárie vlaků je na okamžitou rezignaci. Tvou. Svěřit dopravu a průmysl, dvě tak důležitá ministerstva do rukou jednoho supermana? Tohle si může dovolit jen totální amatér a nepolitik. To máme čekat až nám bouchne jaderná elektrárna? A s lidským faktorem na mě nechoď. Zrůdný lidský faktor jsi Ty. Tohle není firma.

Bohužel musím říct, že jedině komunisti se do poslední chvíle bránili této kumulaci. Tak co Vy? Budete tu sektu ještě držet? Žádám hlasování o vyslovení nedůvěry vládě,“ vypálila.

Po padání hlav volal také někdejší hejtman a poslanec Jihomoravského kraje Michal Hašek.

„Za Českým Brodem se cca před hodinou srazil osobní vlak s nákladním (poštovním). Na místě jsou podle hasičů desítky zraněných, včetně těžce zraněných, není jasné, zda jsou i oběti na životech. Sama tahle nehoda, natož všechny v posledních dnech by automaticky měly znamenat, že budou padat hlavy. České dráhy, Správa (železniční) dopravní cesty, ministerstvo dopravy?“ zeptal se Hašek.

