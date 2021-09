Železný se posmíval Nerušilovi z SPD kvůli cizincům. Přišla reakce, kterou asi nečekal

reklama

Debatu otevřelo aktuální téma – ČNB kvůli vývoji inflace zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta, tedy nejvíc za posledních 24 let.

Tento postup se nelíbí ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové: „Zdraží to bydlení, hypotéky a zpomalí hospodářský růst,“ kritizovala.

Nachera sazební výše překvapila: „Beru to jako šokovou terapii na boj s inflací. Pozitivní je, že se posílila koruna, to zlevní dovoz, to je za mě hlavní cíl,“ uvedl.

Nerušil spolu s tím ocenil vlastní měnu, a tedy i nezávislou měnovou politiku. „Věříme, že Česká národní banka ví, co dělá,“ uvedl.

Co tomu říká koalice SPOLU ústy Pekarové Adamové? „Zásadní zprávou tohoto rozhodnutí je, že jakkoli se paní ministryně Schillerová enormně snažila tlačit na bankovní radu, Česká národní banka se ukázala jako nezávislá instituce, která krotí inflaci tvořenou dluhem, který má na svědomí i vláda,“ sdělila.

Vládu kritizovala také pirátka Richterová: „Je to reakce na Babišovo zdražování a ekonomickou nekompetentnost současné vlády. Jsme rádi, že si uchovala nezávislost,“ chválila, že si centrální banka uchovala schopnost řešit cenovou stabilitu.

Nevěřícně kroutil nad výroky obou dam hlavou Nacher z hnutí ANO: „Proč tady kolegyně i do tohohle nacpou politiku? Ministryně financí a premiér na to také mají názor a vy tu mluvíte o neuvěřitelném politickém tlaku, to se projevovalo jak?“ zajímal se.

„Nebývá zvykem, aby se před rozhodnutím veřejně vyjadřovali ministři jako paní Schillerová. Pokud se samozřejmě zvýší sazba, prodraží to úvěry, to se určitě nelíbí Agrofertu, který je dosti zadlužen,“ rýpla si.

Tím Nachera pobavila tak, že se smíchem protáčel oči v sloup. „Já mám pocit, že kolegyně Pekarová usíná se slovem Babiš a probouzí se se slovem Agrofert, protože tohle není možné,“ nevycházel z údivu.

„Já ho jako modlu nemám na rozdíl od vás! Já ho jako modlu nemám,“ vstoupila mu politička s pozvednutým výstražným ukazováčkem do řeči.

Podpořila ji Richterová: „Tohle byl unikátní veřejný tlak, to je něco, co se jinak neděje, vůbec ne směrem k České národní bance,“ snažila se Nacherovu argumentaci umlčet.

Na Maláčovou zamířil dotaz, proč ministři ČSSD hlasovali proti návrhu státního rozpočtu. Moderátor Jakub Železný poznamenal, že „koaliční smlouva hovoří jinak“, a sice že otázky rozpočtu by měly být konsenzuální.

Ministryni tím vytočil: „Koaliční smlouva nám nezakazuje mít vlastní názor! Pane moderátore, jako... kde to jsme? Čím argumentujete,“ čílila se.

„Něco jste podepsali a děláte něco jiného,“ rozhodil Železný rukama. „Když s tím nesouhlasíme, mělo by se hnutí ANO více snažit. A co si mysleli? Že prostě uhneme? Ne!“ zdůraznila, že investice do lidí je pro ni naprostá priorita.

Naše ekonomika se nesmí podřizovat zájmům globálních elit, zapojil se do diskuse Josef Nerušil, lídr kandidátky SPD v Praze: „Musíme si zachovat vlastní měnovou suverenitu a politiku a vlastní vliv na korunu. My České národní bance věříme a jsme rádi, že není podřízena evropské centrální bance,“ shrnul.

Palčivým tématem byly i vysoké ceny bytů

Koalice SPOLU říká: Během osmi let vlády Andreje Babiše ceny bytů výrazně vzrostly a bydlení se pro mladé rodiny stává nedostupné.

Pekarová Adamová se opřela do kabinetu, že nevyužil příležitost zrychlit stavební řízení: „Za Babišovy a předchozí vlády se dokonce doba zdvojnásobila, jde o jeden z nejhorších výsledků v rámci celého světa,“ uvedla, že chtějí proto zvýhodněné hypotéky pro pořízení prvního bydlení. Nejlepší řešení podle ní však je, aby se více stavělo.

„Když jsem viděl, jak chce koalice SPOLU řešit byty... v Praze je 42 obyvatel na jeden obecní byt! Ze Sněmovny můžete pomoct pouze tak, že zlepšíte stavební zákon, tak aby se urychlilo stavební řízení, ale alfou a omegou je ochota obcí a magistrátu ty byty stavět!“ zareagoval důrazně na Pekarovou Adamovou Hynek z hnutí Přísaha.

Komunistická strana trvá na vytvoření podmínek pro výstavbu nejméně 40 tisíc bytů ročně v aktivně podporované obecní výstavbě, prostřednictvím družstevní výstavby a družstevního vlastnictví včetně regulovaného nájemného, citoval moderátor Železný a dodal: „Promiňte, to trošku vypadá jako za starých dob,“ uhodil na Semelovou.

„Víte, problém je, že za těch starých dob tady každý mohl bydlet,“ kontrovala. „Tak to opravdu nemohl, paní Semelová, tak jednoduché to nebylo!“ ohradil se Železný.

O něm se na sociálních sítích v průběhu debaty objevovaly sarkastické poznámky, že moderuje vskutku vyváženě: Padesát procent času pro sebe, padesát pro hosty.

„Praha je v tuto chvíli unikát v tom, že 80 procent je ve vlastnictví soukromém a 25 procent je nájemní bydlení,“ dodala s tím, že plán státní výstavby družstevní a obecní je vhodným řešením.

Richterová byla vyzvána k osvětlení chvály, kterou nešetřil pirátský poslanec Kopřiva na výsledek berlínského referenda, v němž tamní lidé podpořili vyvlastňování bytů velkých developerských firem. „To bylo trochu jinak, byl to blbý fór, který se nepovedl,“ nenašla jiných slov.

Naopak se navezla opět do premiéra: „V jeho knížkách jsou různé sny, ale realita vypadá jinak,“ narážela na to, že v Praze řeší situaci nedostupného bydlení na rozdíl od vlády opravou bytů. Rovněž zmínila, že nastavili transparentní pravidla, díky kterým se zrychlilo i stavební řízení.

Stranou nezůstaly ani sankce za neobsazené byty

„To my nechceme, to je důležité říct, že Piráti a STAN to nechtějí,“ přihlásila se o slovo Richterová, že toto koluje u jejich partaje jako dezinformace.

Naopak o sankcích hovoří šéf ČSSD, a sice v rozmezí tří až pěti tisíc. Maláčová už se usmívala a spustila: „My chceme pokutu za prázdný byt. A stát musí začít stavět. Situace už došla tak daleko, že se to nedá vydržet. A strašně tu chodíme kolem horké kaše, každý z vás navrhuje jen jedno z dílčích opatření. Jsou tu předražené byty a důchodci trnou hrůzou, o kolik jim zvýší nájem, i když se zvyšují důchody. Resort pro místní rozvoj má na starosti ANO, hnutí ANO za to může,“ ukázala prstem na Nachera, který se rozesmál.

„Vaše koaliční dohoda, jak jsem si všiml, je inspirativní záležitost, nikoliv závazná,“ poznamenal opět pobaveně Železný. „Kdybyste viděl mé jednání s ministryní Dostálovou... slibovala hory doly a neudělala nic. Neházejte to na sociální demokracii,“ usměrnila jej.

„Když tady poslouchám velké plány paní Maláčové a Richterové... než se to vše zrealizuje, tak já půjdu možná tak do penze,“ poznamenal Nerušil.

„Není to tím, že nemá ty byty kdo stavět?“ narážel Železný otázkou na to, že SPD by mohla být proti dělníkům ze zahraničí. „Hnutí SPD není proti legálně příchozím. Je otázka, zda ti ze vzdálenějších zemí přicházejí do Česka zrovna proto, aby tu pracovali, já si to nemyslím,“ reagoval lídr kandidátky SPD a dodal: „Ptejme se, proč naše školství produkuje to, co produkuje, a ne třeba řemeslníky.“

Nerušil pak moderátora zjevně nepotěšil ještě jednou, když upozornil, že v Evropské unii to dnes mají Německo a Francie tak, že společně vždy dají dohromady blokační menšinu, takže se proti jejich vůli neprosadí nic. „Paní Richterová,“ vyštěkl moderátor směrem k pravicí mávající Pirátce, i když původně byl v pořadí Jiří Hynek z Přísahy. Olga Richterová se dramaticky zeptata, jakou tedy máme alternativu.

Poslední slovo debaty si opět nechal Jakub Železný. Když Olga Richterová skončila výklad, jak se společně jako EU a NATO musíme připravovat na moderní kybernetické války, replikoval „ony nemusí být ani kybernetické, vzpomeňte si na Vrbětice“.

