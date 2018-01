Zeman brzy umře, uvedl Jiří X. Doležal

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček zveřejnil na svém Twitteru fotografii prezidenta republiky. Protože tak učinil na Twitteru, kde se vyjadřuje k veřejnému dění pravidelně a podle všeho se Zemanovým souhlasem. Pravděpodobně tedy zveřejněnou fotografii předem schválil i prezident Miloš. A o to je podle publicisty Jiřího X. Doležala horší.

Anketa Být dnes na místě poslanců: Vyslovili byste důvěru vládě Andreje Babiše? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 7917 lidí

Fotografie totiž podle Doležala ukazuje nemocného muže. Kdyby nešlo o prezidenta republiky, nikomu by do toho nic nebylo. Jenže je to prezident republiky, který v některých oblastech disponuje nemalou mocí. Občané by měli mít jistotu, že bude s těmito pravomocemi nakládat psychicky zdravý člověk, který bude mít na výkon funkce i dost fyzických sil.

„Z fotografie ovšem hledí vyděšeným pohledem sešlý stařec, kterému doslova kouká smrt z očí. Je to na Ovčáčkově profilu zdobeném fotkou Zemana z doby, kdy byl ještě fit, až bolestně viditelné. Ten muž na včerejší fotografii už je zjevně na konci svých sil a je úplně evidentní, že kromě sezení v křesle už nezvládne vůbec nic. Je to vyžilý, vyčerpaný stařec. Přesto kandiduje i na druhé možné funkční období a svou nemohoucnost zjevně nevidí,“ napsal publicista.

Celý článek naleznete zde.

„A navíc je více než pravděpodobné, že za pět dnů ty prezidentské volby vyhraje právě on – bez ohledu na to, jak strašně sešle na nové fotce vypadá. Takže se v souvislosti s prezidentskou volbou 12. a 13. ledna 2018 vynořuje mrazivá otázka: Když vyhraje Zeman, za jak dlouho potom budou další prezidentské volby?“ položil si otázku.

V anketě serveru dokonce specifikoval, že další prezidentská volba nás čeká už na jaře. „První kolo vyhraje Miloš Zeman, no a někdy na jaře budeme muset zvolit někoho za něj, až umře,“ upřesnil publicista.

Psali jsme: Zeman sněmovnu nešetřil: Inkluze! Neziskovky! Úředníci! A Dominik Feri něco dělal pod lavicí. Je veselo To bude sec mazec jako velkej! Bojej se. Slavný novinář zmrazil diváky informacemi o Babišovi Prodáváme zem cizincům! Je tu draho a nízké důchody, rozjel Babiš projev s žádostí o podporu Zeman: Po Babišovi budu chtít příště 101 hlasů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp