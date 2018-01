Zeman by se zatím měl držet zpátky, vzkazuje na Hrad šéf ODS Petr Fiala

ODS očekává, že se prezident Miloš Zeman po případném neúspěchu vlády při hlasování o důvěře ve Sněmovně a následné demisi kabinetu zdrží zásadních rozhodnutí, než bude jasné, jakým mandátem bude disponovat. Novinářům to dnes řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala. Zprávu přinesla ČTK.

Zeman bude příští víkend obhajovat prezidentskou funkci ve druhém kole voleb proti bývalému předsedovi Akademie věd Jiřímu Drahošovi.

Fiala označil za správné rozhodnutí, že premiér Andrej Babiš (ANO) požádá Sněmovnu, aby souhlasila s jeho vydáním k trestnímu stíhání. „Je úplně zbytečné, aby se tato věc kamkoliv odsunovala, prodlužovala. Bylo od počátku jasné, že je nepřijatelné, aby se předseda vlády skrýval za poslaneckou imunitu,“ uvedl Fiala.

ODS vyčítá ANO, že při prvním pokusu o sestavení vlády promrhalo tři měsíce, a navíc celý proces manažersky nezvládlo. Babišovu jednobarevnou vládu občanští demokraté nepodpoří. „Celý ten postup sestavování vlády jsme od počátku považovali za odporující duchu Ústavy a pravidlům parlamentní demokracie,“ uvedl Fiala.

Zeman, který dříve slíbil i druhý pokus o sestavení vlády Babišovi, by se měl zdržet zásadních rozhodnutí, pokud současný kabinet důvěru nedostane, míní ODS. „A to do doby, než bude jasné, jakým mandátem bude v příštích týdnech disponovat,“ řekl Fiala.

ODS by považovala za užitečné, aby se nejprve hlasovalo o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda a až následně o důvěře vládě. Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura však připustil, že návrh zřejmě neprojde s ohledem na „hlasovací koalici“ ANO, KSČM a SPD ve Sněmovně.

autor: mp