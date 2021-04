Zeman drží bobříka, šéfce TOPky to vadí. Ale prezident ji překvapil

reklama

Pekarová Adamová se úvodem vyjádřila k tomu, jak je spokojená s reakcí české vlády na to, jak vlastně Rusko reagovalo na původní vyhoštění ruských diplomatů z Česka. Nyní česká vláda zastropovala počet ruských diplomatů v Česku. „My jsme vládu k tomuto kroku vyzývali, i usnesení Poslanecké sněmovny, které pochází z pera naší koalice SPOLU a přijala ho Poslanecká sněmovna, právě k takovému postupu vyzvalo vládu. Takže měla i docela silné možnosti se opřít právě o většinové mínění Poslanecké sněmovny. Akorát jediná věc, která mi tam přijde zbytečně velkorysá z naší strany, je ta lhůta. Že dáváme až do konce května možnost... Ve chvíli, kdy Rusko nám vyhostilo diplomaty během 24 hodin, dalo jim pouhý den, aby si sbalili kufry a odjeli, tak si myslím, že jsme tak velkorysí skutečně být nemuseli. I kdyby to bylo do konce dubna, bylo by to dostatečně velkorysé," zmínila Pekarová Adamová.

A zamyslela se i nad tím, zda ta lhůta není pro to, aby časem ty tlaky nebyly k tomu, aby to vláda ještě zmírňovala. „Doufám, že to vláda myslí zcela vážně a že takovýmto tlakům nepodlehne,“ dodala Pekarová Adamová s tím, že je zcela na místě reagovat jako suverénní a hrdý stát.

„Mám pocit, že ve chvíli, kdy nevíme, jaký je názor pana prezidenta, který se již několik dní nevyjádřil. Drží bobříka mlčení,“ podotkla dále Pekarová Adamová. Premiér Andrej Babiš (ANO) však několikrát v uplynulých dnech zopakoval, že všechny kroky jsou podporovány a byly konzultovány s prezidentem Milošem Zemanem. „Pevně věřím, že tomu tak je. A že se v projevu pana prezidenta, který plánuje na neděli, nedozvíme něco jiného,“ dodala.

Podle jejích slov je velmi špatnou zprávou zejména to, že jiný stát na našem území spáchal teroristický čin. „Je to akt státního terorismu, což je naprosto bezprecedentní, nebývalá věc, která tady za moderní historie naší země nebyla, a to, že tady vlastně operovalo tolik příslušníků GRU a dalších tajných složek Ruska, tak vlastně je velmi špatná zpráva, protože já si říkám, jestli to je jenom špička ledovce, nebo ne. Já se domnívám, že bohužel ano a tady tyto kroky snad povedou k tomu, že bude možné tyto sítě, tyto vazby, které tady byly po mnoho let, desítky let, budovány a evidentně fungovaly velmi efektivně, když byly schopny takovýto čin připravit a udělat, tak budou trochu oslabeny, alespoň trochu, protože zase: Nedělejme si iluze, že to všechno jsou jenom lidé, kteří jsou na té ambasádě a že jenom tam jsou lidé, kteří jsou napojeni, ať už na GRU, FSB nebo další složky státu,“ podotkla.

Na základě čeho pak Pekarová Adamová hovoří o tom, že jde jen o špičku ledovce? „Hovořím na základě zpráv tajných složek České republiky. BIS ve svých zprávách, výročních, i v té veřejné části, říká zcela jasně, že tady vzniká, nebo roste vliv Ruska v posledních letech, každý rok před tím varuje a každý rok vlastně ukazuje, že vlastně tady podniká Rusko množství nepřátelských aktivit. Jednou z nich jsou třeba kybernetické útoky, máme tady útoky, které byly i na nemocnice, což je ohrožení celé řady lidských životů,“ sdělila Pekarová Adamová.

„Kvůli nim tu samozřejmě nemusí být agenti, mohou operovat samozřejmě odkudkoliv, jsou to hackerské útoky, ale pak jsou tady různé další řekněme podnikatelské zájmy, financování těchto kruhů, o kterých píše BIS, a to, že jsou také různě zastoupeni v politických kruzích, a to dokonce ve špičkách české politiky, takže rozhodně se tady nepotýkáme s něčím...“ dodala Pekarová Adamová, která tak poukázala na to, jaké zájmy podle ní hájí komunistická strana.

Následně se Pekarová Adamová vyjádřila ke krokům prezidenta Miloše Zemana, u kterého stále ještě nevíme, co řekne. „Když vidíme, co píše jeho tiskový mluvčí na Twitter, že tady někteří chtějí válku... Pana Ovčáčka raději ani nekomentovat,“ sdělila nejprve Pekarová Adamová. „To, že vláda s ním konzultuje kroky, které činí, a prezentuje to tak – informaci od pana prezidenta stále nemáme, což je strašné. Vrchní velitel ozbrojených sil mlčí! Ale dobře... Tak prostě, je dobře, samozřejmě, že nedochází k tomu zpochybnění, k té snaze nechovat se adekvátně, razantně, a myslím si, že v tomhletom směru to některé z nás trošku překvapilo pozitivně,“ dodala Pekarová Adamová.

