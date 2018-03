Zeman i Babiš nejsou pro mladé lidi sexy, tvrdí exposlanec Komárek

„Bylo by snadné napsat, že demonstrace na obranu České televize proti Zemanovi nemají žádný smysl. Proč? Zeman má právo říci o televizi, co si myslí. Tím, že se demonstranti svolávají na podporu svobody slova proti Zemanově svobodě slova, dopouštějí se logického smrtelného hříchu,“ poznamenává Komárek s tím, že většina z demonstrantů patrně neví, že Zeman nemá na dění v televizi žádný vliv.

„Televize je nezávislá a určité personální změny mohou poměrně komplikovaným způsobem vyvolat pouze poslanci Sněmovny. A prezident nemá vliv ani na poslance,“ řekl Komárek. Rozhodně si však nemyslí, že by demonstrující byli pitomci.

„Nezávislost televize, ani svoboda slova ohroženy nejsou. Pokud ale demonstranti mají pocit, že svoboda slova visí na vlásku, je to realita. Pocity jsou v politice většinou mnohem tvrdší realita než fakta. Odkud ten pocit prýští?“ dodal dále Komárek.

Původní text ZDE.

Podle jeho slov však nejde o obsah, ale o styl. „Nejde jen o Zemana, jde i o Babiše. Tihle schopní politici působí na spoustu lidí odpudivě svým stylem. Jsou arogantní, mění názory, vysmívají se protivníkům. Ti ‚správní‘ politici z pravice, levice i z moře na to neustále ukazují. Když se přidají špatní herci a mizerní režiséři, je to smrtící koktejl,“ zmínil Komárek.

„Zeman a Babiš nejsou pro mladé lidi sexy. Působí papalášsky, strojeně, nepříjemně. Rétorika, která jim získává většinu voličů, proti nim žene demonstranty. I když nemusí, měli by o tom přemýšlet. A to i přes to, že svoboda slova stejně jako svoboda shromažďování se u nás těší a budou těšit náležité úctě jako v každé slušné demokratické zemi,“ uzavřel Komárek.

PhDr. Martin Komárek ANO 2011



