Zeman pod palbou. Za Babišův starý průšvih. V rádiu také mluvil o Soukupovi

Při tragickém požáru v domově pro mentálně postižené zemřelo v neděli ráno ve Vejprtech na Chomutovsku osm lidí, dalších 30 museli záchranáři ošetřit. Prezident Zeman vyjádřil soustrast všem pozůstalým a oznámil, že policistovi, který zachránil několik lidí s nasazením vlastního života, udělí 28. října medaili za hrdinství.

Okomentoval také sobotní kongres ODS, kde si strana volila nové vedení. Staronovým předsedou se stal Petr Fiala, který počítá s tím, že příští rok po sněmovních volbách bude premiérem. Hlava státu popřála Fialovi k jeho zvolení předsedou, podotkla však, že to nevypadá, že by ODS mohla vstoupit do Strakovy akademie hlavním vchodem. „Uvidíme, zda se najde postranní vchod,“ uvedl Zeman.

Spolupracovat s Fialou coby premiérem by Zemanovi nedělalo problém. „Znám se s Fialou dlouhá léta, tykáme si. Doufám, že ho to nebude diskreditovat. Jsem ochoten spolupracovat s jakýmkoliv vítězem voleb,“ uvedl prezident.

Na přetřes přišla také aktualita, že čínská finanční metropole Šanghaj oznámila, že pozastavuje veškeré oficiální styky s Prahou poté, co české hlavní město podepsalo partnerskou smlouvu s tchajwanskou metropolí Tchaj-pejí. Vedení pražského magistrátu to za velkou ztrátu ale nepovažuje, což je podle Zemana veliká chyba. „Je dobře, aby vaši posluchači věděli, že aktivity primátora Hřiba vedou k omezování leteckého spojení. I když počet čínských turistů je teď 630 tisíc a za poslední rok měl 17procentní růst, tak to z řady důvodů tento růst zabrzdí,“ zdůraznil.

Velmi kriticky se postavil k prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba o tom, že čínští turisté Praze nic nepřinášejí. „Pan primátor nezná základní ekonomická data. Přínos čínských turistů je ekonomicky vyšší než turistů ruských,“ poukázal na to, že jejich útraty se značně promítnou na kondici pražských podniků a placení daní, které jdou částečně do pražského rozpočtu.

„Hřibovi by prospěl krátký kurz o ekonomice,“ povzdechl si Zeman, který by byl podle svých slov ochoten dát mu jej i osobně.

Posluchači se zajímali o to, jaký má prezident názor na to, že ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) trvá na tom, že Helena Válková by neměla být zmocněnkyní vlády pro lidská práva kvůli kauze spojené s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. „Zaorálkovi do toho nic není. Vycházím ze stanoviska premiéra, který řekl, že je s prací Válkové spokojen,“ podotkl s tím, že i většina členů Rady pro lidská práva Válkovou podpořila.

Následně vysvětlil, proč už nebude nadále vystupovat na TV Barrandov v pořadu Týden s prezidentem. Odmítl spekulace o tom, že by se on, nebo někdo z jeho spolupracovníků měl rozhádat s generálním ředitelem televize Jaromírem Soukupem. „Z mé strany nic takového nebylo. Nevím o tom, že by byla hádka mezi Soukupem a kterýmkoli z mých spolupracovníků. Témata se v pořadu vícenásobně opakovala, takže už to nemělo šťávu a náboj jako na začátku,“ řekl prezident, kerému prý generální ředitel Českého rozhlasu navrhl mediální výstupy s Lubošem Xaverem Veselým, na které se těší.

Slova došla i na zesnulého zpěváka Karla Gotta. Prezident loni po jeho odchodu hovořil o tom, že až to bude vhodné, pozval by jeho ženu a dcery na zámek v Lánech. „Velmi rád tak udělám. Paní Ivana i její dcery mají jistě teď jiné starosti, přijde léto... v Lánském parku je krásně, můžeme si vyjet i do obory, pokud takové pozvání přijmou, budu velice rád,“ sdělil prezident. Jedna z posluchaček se zajímala o privatizaci Unipetrolu. Ve svém dotazu prezidentovi připomněla, že v roce 2011 v rozhovoru s novináři uvedl, že politik nesmí krást, podrážet a dodržovat dohody. Na to konto zmínila, že byl Zeman osobně svědkem podepisování dohody Unipetrolu, kterou Babiš nedodržel. „Měl by proto pro vás být nedůvěryhodný. Jak se stalo, že za ním najednou stojíte?“ zajímala se. „Pan Babiš mi poslal osmistránkový rukou psaný dopis, kde vysvětloval svůj postoj k privatizaci Unipetrolu. Jsem ochoten přemýšlet i o protiargumentech druhé strany,“ odvětil prezident Miloš Zeman.

Prodej Unipetrolu provázela celá řada podezřelých a netransparentních událostí. Tehdejší vláda Miloše Zemana v roce 2001 rozhodla o zahájení privatizace majoritního státního podílu. Právě Agrofert se účastnil už první privatizace Unipetrolu. Tehdy proti očekávání uspěla jeho méně výhodná nabídka, než nabízela konkurence. Babiš nakonec za holding nezaplatil a po roce byl donucen odstoupit od smlouvy.

