Zeman pozvracel národ, zbavme se ho, vypálil starosta Kolář

reklama

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 20% Většinou ano 24% Většinou ne 17% Nikdy 39% hlasovalo: 7375 lidí

Na Praze 6, kde je starostou, žije mnoho Rusů. Diplomatická roztržka Česka s Ruskem podle něj nebude mít dopad na každodenní běžné vztahy tamních obyvatel. „Snažím se sousedy na Praze 6 uklidňovat a motivovat je, aby neházeli lidi ruské národnosti do jednoho pytle. Odlišuji lidi, kteří pracují na ruské ambasádě, a ty, již tu žijí, protože utíkají před režimem Putina, obdobně jako byla bílá emigrace za první republiky,“ dodal Kolář.

Odsoudil chování Miloše Zemana, který v neděli vystoupil po týdnu mlčení k novým informacím o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích a diplomatické roztržce s Ruskem. V projevu především zpochybnil vyšetřování tajných služeb.

„Prezident se uchyluje k tomu, že nejsou důkazy, ale v trestněprávní rovině probíhá vyšetřování. Je potřeba říkat, že se pracuje s nějakými důkazy a další se získávají,“ uvedl Kolář, který vychází z práce našich tajných služeb.

Psali jsme: Budeme pro smích... ODS obíhá strach kvůli Zemanovi. Zbytek Sněmovny má jasno, tenhle plán zkrachuje

V diplomatické rovině je pro Koláře zcela dostačující, že premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček oznámili, že mají důkazy, že ve výbuchu vrbětického areálu figurují agenti GRU, a na tom základě Česko vyhostilo osmnáct lidí z ruské ambasády v Praze.

Do debaty se poté vložil Jaroslav Foldyna, který stejně jako prezident Miloš Zeman trval na předložení relevantních důkazů. „Až na jejich základě je možné vydat rozsudek, namísto toho, že tu něčemu fanaticky věří,“ napomenul starostu.

Jaroslav Foldyna



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle něj buď pachatele z útoku obviníme, jasně prokážeme jejich vinu, necháme na ně za teroristický útok vydat mezinárodní zatykač a pak je zavřeme. Nebo pachatelům jejich vinu jasně neprokážeme a pak nám nezbude nic jiného než se Rusku omluvit a doufat, že naši omluvu přijme. Anketa Chcete předčasné volby do sněmovny? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 8047 lidí

Nad jeho slovy se Kolář hlasitě rozesmál. „Tohle nedává smysl,“ reagoval pobaveně. „Ve chvíli, kdy by se Česko mělo omlouvat Rusku, se staví do pozice lokajského státu. A to je to, co Rusové chtějí!“ rozčílil se. „Věřím vládě, byť si o ní myslím své. Babiš s Hamáčkem by se nepouštěli do takového dobrodružství na základě fabulací,“ namítl.

Poslance Foldynu svými argumenty zvedl ze židle: „Na základě víry a politické ideologie odsuzovali komunisté a všechny totalitní režimy. Pouštíme se do konfliktu s Ruskem na základě domněnek a nepřímých důkazů. Důkazy posuzuje soud!“ odrážel Kolářova slova.

Starosta Prahy 6 se na Foldynu obořil, že si plete pojmy s dojmy a míchá dohromady věci, které spolu vůbec nesouvisejí. „Je tu diplomatická rovina a rovina trestněprávní! Konkrétní důkazy jsou součástí vyšetřování, proboha!“ chytal se starosta Prahy 6 za hlavu.

Prezident Zeman podle něj cíleně zamlžuje pravdivé informace. „Nepředpokládám, že by tajná služba předávala prezidentovi špatné informace, prezident je zamlžuje. Někdo je pro něj vyhodnocuje špatně, a on tím schválně nahrává protistraně, jak už několikrát předvedl v historii,“ obvinil Zemana z hájení ruských zájmů.

Následovalo překřikování obou politiků kvůli tomu, zda skutečně existují konkrétní důkazy, či ne. Kolář pak konstatoval, že prezident s námi „hraje divnou hru“. „Možná jste její součástí,“ udeřil na svého oponenta Foldynu. „Já té hře nerozumím, nahrává cizí mocnosti,“ pokračoval Kolář, načež byl Foldynou sám obviněn z toho, že hraje hry. „Nejsem součástí žádných her, ale vy evidentně ano,“ ohradil se opakovaně Kolář na poslance.

Foldyna ale trval na svém a zopakoval: „Jestli chceme hrát politickou hru, že se domníváme... takhle jsme vždy dopadli jako šašci a užiteční idioti. Prezident měl pravdu a jako jeden z mála se k tomu postavil,“ konstatoval.

Sám prý nerozumí postupu senátorů, kteří zkritizovali prezidenta za jeho projev k vrbětické kauze, v nichž naše kroky zpochybnil a vyzval k tomu, abychom počkali. Ze Senátu na to konto padl termín vlastizrada. „Jaké zemi ale slouží ti nejukřičenější? Je nepochopitelné, co senátory napadlo, chtějí být jen zajímaví,“ soudil poslanec.

Podle Koláře jsou slova o velezradě zcela namístě, protože Zeman poškodil naši zemi. „Je třeba oddělit prezidentův pokus o smířlivý tón od jednoznačného nahrávání druhé straně,“ napřímil se. „Prezident věc bagatelizuje. Nesnaží se věci uklidnit. Rozdmýchal vášně, a Českou republiku tím jednoznačně poškodil,“ pokračoval.

Na otázku, zda by na Zemanově projevu něco ocenil, řekl bez rozmyslu „nic“. „Na týden se zahrabal do Lán, říkal, jak studuje spisy tajných služeb a snaží se zjistit fakta. A pak v projevu pozvrací národ! To je úplně špatně,“ rozjel se.

Pevně doufá, že koalice SPOLU bude po podzimních volbách iniciovat proces odvolání prezidenta Miloše Zemana. „Doufám v to, byl bych pro. Navrhoval jsem, aby se tím Senát velmi vážně zabýval, a činí tak. Mít na Hradě člověka, který nehájí zájmy své země, a jsou pro to důkazy, je nepřijatelné,“ doplnil Kolář.

Psali jsme: Senátorka Jelínková: Podporujeme ústavní žalobu, prezident nehájí zájmy ČR

Závěrem se věnoval tématu předčasných voleb. Prezident prohlásil, že Babiše chce nechat dovládnout. „Nechceme, aby míč přešel na pana prezidenta. My se na rozdíl od prezidenta pohybujeme v mantinelech, které nám dává ústava. U rozpuštění Sněmovny nemá prezident manévrovací prostor. Tím by se vládnutí Babiše zkrátilo. Koalice se nakonec domluví a najdou společnou řeč. Větší zlo než ve Strakově akademii je ale na Hradě, kde sedí velezrádný prezident, kterého se musíme zbavit,“ zopakoval starosta Prahy 6 Ondřej Kolář závěrem.

Psali jsme: Budeme pro smích... ODS obíhá strach kvůli Zemanovi. Zbytek Sněmovny má jasno, tenhle plán zkrachuje Marvanová: Ústavní žaloba? Jinak to nejde. Podezřívám Zemana, že projev ladil s lidmi kolem Putina Bartoš po Zemanovi: Volby už v létě? Obejdu Sněmovnu Hrad: Prezident republiky jmenoval rektora

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.