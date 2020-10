Zeman už není můj přítel! Dan Hůlka vrací metál kvůli covidu-19

Daniel Hůlka se veřejně zřekl svého přátelství s prezidentem Milošem Zemanem. A nejen to. Chce mu vrátit vyznamenání, které mu hlava státu udělila. Zeman ho zklamal doporučením, aby si dal hadr na hlavu a zalezl do soukromí. To prý přátelé nedělají. Ale nejen to. Zklamaly ho i výroky o krachujících neschopných. „Právě v této době, kdy národ, který Tě demokraticky zvolil prezidentem své země, od Tebe očekává pomoc či slova útěchy, si Ty naopak ještě přisadíš. Řekneš lidem, že jsou neschopní, nevzdělaní a zaslouží si zkrachovat, potažmo skončit na ulici,“ spílal prezidentovi. Medaili chce vrátit 28. 10.

Daniel Hůlka v poslední době proslul účastí na demonstraci proti koronavirovým opatřením a rouškám. „Myslím si, že v současné době jsou v naší politické garnituře tři nejnebezpečnější lidé: na prvním místě plukovník Smrt – Prymula. To je člověk, kterému vůbec nejde o naše zdraví a vůbec o náš národ. Jde mu jen o jeho vlastní kapsu,“ tvrdil zpěvák o současném ministru zdravotnictví.

„Nechápu, jak je možný, aby člověk, který má tolik másla na hlavě – víme všichni, že ho vyhodili z hradecké nemocnice, protože kšeftoval… teď si otevřel firmu na výrobu a prodej ochranných látek – byl na pozici ministra zdravotnictví,“řekl. Podle zpěváka je Prymula „mocichtivý člověk“, který vystupuje velmi autoritářsky.

V těchto názorech se neshodl s Milošem Zemanem. Ministr zdravotnictví Roman Prymula je podle hlavy státu „špičkový odborník“ a v říjnu od něj obdrží státní vyznamenání. Zúčastněným demonstrantům prezident doporučil, aby si přeměřili IQ. „Měli by si nechat přeměřit inteligenční kvocient,“ zkritizoval je. A Hůlkovi vzkázal v rozhovoru pro MF Dnes: „Doporučuji mu, aby si dal studený a mokrý hadr na hlavu a stáhl se na nějakou dobu do soukromí.“

„I u těch nejlepších přátel se může stát, že nastane situace, na níž má každý z nich opačný názor. Opravdoví přátelé, kteří k sobě mají vzájemný respekt, spolu o věci diskutují a třeba se i pohádají. Opravdový přítel však nikdy veřejně svého kamaráda nezesměšní a nevzkazuje mu prostřednictvím médií, že si má dát mokrý hadr na hlavu, jen proto, že má odlišný názor. V demokracii má každý názor stejnou hodnotu. Tvůj, stejně jako ten můj nebo názor kohokoli jiného. Pokud ovšem ještě žijeme v demokratické zemi…“ školil Hůlka prezidenta o povaze demokracie a přátelství.

Miloš Zeman ho zklamal jako člověk a přítel. „Ale to vlastně není tolik důležité, to je věc nás dvou a našeho končícího přátelství. Ty jsi mě však zklamal také jako prezident naší země, a to už vůbec není pouze naše věc,“ podotýká zpěvák.

Umělec dále poukázal na to, že doba je těžká a mnoho občanů je nevlastní vinou na pokraji nebo už za hranou bankrotu. „Tito lidé se bojí o svoji budoucnost a o budoucnost svých dětí. Jde jim v podstatě o život. Tobě nehrozí nic, Ty o nic nepřicházíš. A právě v této době, kdy národ, který Tě demokraticky zvolil prezidentem své země, od Tebe očekává pomoc či slova útěchy, si Ty naopak ještě přisadíš. Řekneš lidem, že jsou neschopní, nevzdělaní a zaslouží si zkrachovat, potažmo skončit na ulici,“ vyčetl prezidentovi jeho slova z rozhovoru s MF Dnes.

Hůlka se tázal: „Proč to děláš? Co Tě k tomu vede? Co si to k nám, normálním lidem, vlastně dovoluješ?“ Zpěvák prezidenta upomíná, že není nic víc, než ostatní. A ptal se dál: „Proč jsi se obrátil proti svému národu, proti obyčejným normálním pracujícím lidem? Proč se k nám chováš sprostě, agresivně, nenávistně, egoisticky, egocentricky, narcisticky a naprosto bohorovně?“

Hůlka poděkoval za „poslední lekci“, kterou mu prý Miloš Zeman uštědřil na rozloučenou a tím ukázal svou pravou tvář. A prohlásil: „Ve státní svátek 28. října 2020 Ti přijdu na Pražský hrad vrátit vyznamenání, které jsi mi udělil. Nemohu si ponechat toto ocenění, které jsem obdržel z rukou člověka, jakým ses ukázal být. Musel bych se za sebe stydět.“ Pro Zemana má stejný vzkaz, jako on pro něj, tedy aby si prezident dal mokrý hadr na hlavu a zalezl do soukromí. „Bude to lepší pro Tebe a pro nás všechny,“ vzkazuje. Ale i přesto dle svých slov hlavě státu nepřeje nic zlého, ale přeje pevné zdraví.

Otevřený dopis zpěváka Daniela Hůlky:

