Zemane, udělej z toho referendum o EU, radí před 2. kolem Aleš Hušák

Před prvním kolem aktuální přímé volba prezidenta si prý Aleš Hušák myslel, že do druhého kola nakonec postoupí nový Karel Schwarzenberg (TOP 09). Měl se jím stát Pavel Fischer. Jenže nastoupil do boje příliš pozdě. „Karel efekt“ se tady nedostavil a ve druhém kole stanou proti sobě stávající prezident Miloš Zeman a profesor Jiří Drahoš.

Za skandální Hušák považuje to, že prezidentští kandidáti přijímají peníze ze zahraničí. „Je šílené a neuvěřitelné, že existují kandidáti, kteří zcela otevřeně přijímali finanční pomoc ze zahraničí, s nejasnými kořeny, a procházelo jim to. Ve Spojených státech řeší už přes rok podezření, že prezidentovi, jenž zvítězil, pomáhala cizí mocnost, a to mají k dispozici pouze nejasné a asi i neprůkazné elektronické stopy na internetu. Přijetí finančního daru ze zahraničí by se tam rovnalo velezradě. U nás se neděje nic… A nikdo ani nemluví o tom, že podobná praxe by měla být zakázána. O to více se příslušný úřad věnuje tomu, jestli na propagačních letácích jsou uvedeny subjekty, které stanoví zákon. Opět vítězí forma nad obsahem, hmota nad duchem. Nu a tak je to pořád, v té naší vesničce malé, střediskové, rozčílil se Hušák.

Celou úvahu Aleše Hušáka naleznete zde.

Pokud jde o čísla, ukazuje se, že Miloš Zeman vyhrál skoro všude. Vyhrál i ve velkých městech, o kterých se říkalo, jsou jejich obyvatelé velmi kritičtí k současné hlavě státu. Vyhrál i tam. Pokud si někdo myslí, že Drahoš vyhraje ve druhém kole prostým posčítáním hlasů Drahoše, Marka Hilšera, Michala Horáčka, Pavla Fischera, tak se podle Hušáka velmi plete.

Mnohem přesnější by prý bylo opřít se o čísla ze sněmovních voleb. Ukazuje se totiž, že politicky aktivních je stále asi 60 procent oprávněných voličů. 40 procent stále sedí doma. A koho volí oněch 60 procent republiky?

„V prvním kole prezidentské volby získali Horáček, Fischer a Hilšer dohromady 28,24 % hlasů, což dle mého odhadu odpovídá společným výsledkům STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů ve volbách do Poslanecké sněmovny. Víme, že všichni jsou pravými reprezentanty pražské kavárny, a ta je také volila. Žádné překvapení. Nikdo jiný je nevolil. Je to statistika. Jiří Drahoš získal 26,6 % hlasů. Volili ho pravděpodobně voliči ODS a cca až 18 % voličů ANO, možná až 22 %, pokud odečteme hlasy ODS pro kandidáta Topolánka. Protože nevím, kdo jiný než volič ODS by tuto personu kdy volil, pokračoval v popisu situace Hušák.

Někdejší ředitel Sazky, která za jeho časů zkrachovala, má za to, že Drahoše bude ve druhém kole volit pražská kavárna, to jest voliči TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů. Přidá se část voličů ANO a možná voliči ODS. Miloš Zeman získá hlasy SPD Tomia Okamury, komunistů a ČSSD. Bude se hrát o nerozhodnuté voliče ANO. Tak to alespoň odhaduje Aleš Hušák. Co by měl prezident Zeman udělat, aby je získal?

„Kdybych byl Milošem Zemanem, opřel bych se v druhém kole do témat jako je svoboda slova a slíbil bych, že osoby za svobodný projev trestané budu omilostňovat (tím kavárnu rozčílí do běla), otevřel bych problém migrace a slíbil, že nikdy nepodlehnu v této věci Bruselu (jde o prezidentskou smlouvu), až po vyhlášení neposlušnosti (mimochodem použití termínu, že jsme neposlušní vůči Bruselu, byl nejlépe použitý termín v kampani), spolu s tím je nutné otevřít problém jednotné výše dávek pro migranty (kvůli důchodcům) a kvůli stejné skupině obyvatel odsunutí termínu přijetí eura. Nic ostatního není téma pro debaty, protože odpor vůči spolupracovníkům současného prezidenta je jen a pouze argumentem kavárny (co se podívat na spolupracovníky jiných politiků, a to i v minulosti), orientace našeho státu je také hloupým argumentem, navíc hloupě používaným. A na volání Jiřího Drahoše po zařazení se do pevného jádra Unie (které nikdy nikdo neviděl podobně jako sněžného muže) lze jednoduše opáčit, ať nám laskavě pan akademik definuje toto tvrdé jádro. Jde o jádro poslušných vůči Francii a Německu? Nebo náhodou je to Česká republika, která už dávno pevným jádrem je, na rozdíl od Německa a Francie?“ položil otázku.

„Prezident Zeman tedy, slovy Jaroslava Kubery, musí z druhého kola voleb udělat referendum o Evropské unii. Ne o našem setrvání nebo nesetrvání v ní, ale o její podobě a o tom, zda v ní Česká republika bude představovat jako mnohokrát v historii Evropy progresivní a novátorské křídlo, nebo jen poslušného člena, který přitakává velkým zemím,“ vyslal radu směrem k Hradu Hušák.

Všichni voliči ANO by si podle jeho názoru měli uvědomit, že bez Miloše Zemana na Hradě nebude Andrej Babiš tak silný, aby prosazoval svůj program.

